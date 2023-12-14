İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri neden bu kadar önemli?

✧ Bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılma tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanır. Tarih boyunca birçok kavme ve dine ev sahipliği yapan Golan, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı döneminde Dürziler ve göçebe Arap kabileleri bölgeye yaşamak amacıyla göç etmişlerdir.

✧ Çarlık Rusya ile yaşanan savaşlar nedeniyle Kuzey Kafkasya bölgesinde yaşamakta olan Çerkezler, bölgeden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Osmanlı, iskan politikasıyla Çerkezler'in bir kısmını Golan bölgesini yerleştirmiştir. Ayrıca, bölgedeki ilk Yahudi yerleşim izlerine Osmanlı döneminde rastlanır.