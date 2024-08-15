Emperyalizm ne anlama geliyor?

▶ Emperyalizm kelimesi etimolojij olarak Latince imperium kelimesinden türemiştir. Bu kelime, "komuta etmek", " egemen olmak " veya basitçe "yönetmek" anlamlarına karşılık gelir. "Emperyalizm" kelimesi ilk olarak 19. yüzyılda Napolyon'un yabancı askeri müdahaleler yoluyla siyasi destek elde etme girişimlerini kınamak için üretilmiştir. Terim, 1870'lerde Büyük Britanya'da mevcut anlamıyla yaygınlaştı; 1880'lerdeyse olumlu bir çağrışımla kullanıldı.

▶ Edward Said gibi bazı yazarlar, terimi daha geniş bir şekilde, bir imparatorluk çekirdeği ve çevresi etrafında örgütlenmiş herhangi bir egemenlik ve boyun eğme sistemini tanımlamak için kullanmaktadır. Bu tanım hem nominal imparatorlukları hem de yeni sömürgeciliği kapsamaktadır.