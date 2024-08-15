Emperyalizm ne anlama geliyor?
En basit haliyle, emperyalizm, bir ulusun gücünü diğer ülkeler üzerinde güç kullanarak genişletme sürecidir. Ancak emperyalizm, yalnızca bu tanımla sınırlı kalmaz. Başka halkları ve kültürleri boyunduruk altına alma, yeni topraklar edinme, ekonomik ve politik kontrol dayatma gibi unsurları da içerir. Bu karmaşık olgunun tarih katmanlarını ve etkileşimi anlamak için emperyalizmin ideolojisine ve geçmişle modern dünyamızı nasıl şekillendirdiğine daha yakından bakmak gerekir.
Giriş Tarihi: 15.08.2024
10:04
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:54
▶ Emperyalizm kelimesi etimolojij olarak Latince imperium kelimesinden türemiştir. Bu kelime,
"komuta etmek", " egemen olmak " veya basitçe "yönetmek" anlamlarına karşılık gelir. "Emperyalizm" kelimesi ilk olarak 19. yüzyılda Napolyon'un yabancı askeri müdahaleler yoluyla siyasi destek elde etme girişimlerini kınamak için üretilmiştir. Terim, 1870'lerde Büyük Britanya'da mevcut anlamıyla yaygınlaştı; 1880'lerdeyse olumlu bir çağrışımla kullanıldı.
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Edward Said gibi bazı yazarlar, terimi daha geniş bir şekilde, bir imparatorluk çekirdeği ve çevresi etrafında örgütlenmiş herhangi bir egemenlik ve boyun eğme sistemini tanımlamak için kullanmaktadır. Bu tanım hem nominal imparatorlukları hem de yeni sömürgeciliği kapsamaktadır.
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▶ En basit haliyle, emperyalizm,
bir ulusun gücünü diğer ülkeler üzerinde güç kullanarak genişletme sürecidir. Bu süreç, yayılmacılık yoluyla ağırlıklı olarak askeri ve ekonomik alanlarında kendisini gösterir. Bunun yanı sıra diplomatik ve kültürel alanlarında uzun vadede sömürülen topraklarda etki eder. Ancak emperyalizm, yalnızca bu tanımla sınırlı kalmaz.
▶ Başka
ülke ve kültürleri boyunduruk altına alma, yeni topraklar edinme, ekonomik ve politik kontrol dayatma gibi unsurları da içerir. Bu karmaşık olgu, uzun bir geçmişe sahiptir ve günümüz dünyasının şekillenmesinde, güç dengelerinin oluşmasında muazzam bir etkiye sahip olmuştur.
▶ Emperyalizm, yüzlerce yıldır insan hayatının öyle ya da böyle bir parçası olmuştur. Eski
Roma'dan modern İngiltere'ye kadar pek çok ülke, geniş alanlara hükmetmiş ve dünya tarihine yön vermiştir. Ancak son 20-30 yılda, emperyalizm modası geçmiş ve baskıcı bir ideoloji olarak eleştirilmiştir. Birçok ülkenin yanı sıra insanlar da dünya genelinde emperyalist politikalara son verilmesi çağrısında bulunmuştur. Buna rağmen, emperyalist devletler bu sömürü düzeni kazancından kolayca vazgeçmemiş ve emperyalizmi çağın koşullarına uyarlayarak sürdürmüştür.
▶ Modern uluslar arasındaki karmaşık
tarihsel katmanları ve etkileşimleri anlamak için, emperyalizmin ideolojisini ve dünyayı nasıl şekillendirdiğini daha yakından incelemek gerekir. Bu ideolojinin etkileri, günümüzde bile uluslararası ilişkilerde ve küresel güç dengelerinde hissedilmektedir.
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▶ Emperyalizm, genellikle
sömürgeleştirme ve ekonomik sömürü yoluyla bir ulusun gücünü ve etkisini genişletme politikasıdır. Tarih boyunca emperyalizm, kaynaklar üzerindeki rekabet ve küresel güçler arasında tanınma mücadelesi ile özdeşleşmiştir. Bu durum, genellikle farklı ulusların veya etnik grupların sınırlar veya haklar üzerindeki rekabet eden iddialarına ve yerel ekonomiler ile toplumları bozma gibi olumsuz sonuçlara yol açmıştır.
▶ Günümüzde emperyalizm, özellikle
Çin'in denizaşırı limanlara yaptığı yatırımlar ve Afrika'da altyapı projeleri aracılığıyla kendini göstermektedir. Ayrıca, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin Afrika'nın altın madenlerini işletme hakkını elde ederek bölgeyi sömürmesi ve Shell ile BP gibi büyük petrol şirketlerinin Afrika'daki faaliyetlerine devam etmesi, emperyalizmin günümüzdeki yansımalarındandır.
▶ Emperyalist ülkeler, etki alanlarını
genişletmek ve güçlerini arttırmak amacıyla emperyalist felsefeler geliştirmiştir. Bu genişleme, doğrudan ekonomik kontrol ve sömürü yoluyla gerçekleşebilir. İlk örnekler arasında, 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu'nun ve Hindistan üzerindeki egemenliği ile 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa'nın Çin ülkelerini sömürgeleştirmesi yer alır. Afrika
▶ Emperyalizm, bu ülkelere genellikle belirli bir
ideolojik bakış açısını dayatarak, kültürel yıkıma yol açar. Bazı kişiler bu etkileri olumlu olarak değerlendirse de emperyalist politikalar tarih boyunca maruz kalan toplumlara kalıcı zararlar vermiştir. Bu fethedilen ulusların boyunduruk altına alınmamış olsalardı günümüzde nasıl görüneceklerini araştırmak değerli bir inceleme konusudur.
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