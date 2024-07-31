Çin'i kıtlığa sürükleyen politika: Serçe Katliamı
1958-1962 yılları arasında Çin'de gerçekleştirilen Büyük İleri Atılım'ın ilk aşamalarından biri de Dört Kötülük kampanyasıydı. Bu kampanya, dört "zararlıyı" hedef alarak bunları ortadan kaldırmayı amaçlıyordu: sıçanlar, sinekler, sivrisinekler ve serçeler. Serçelere yönelik olarak başlatılan özel kampanya, "serçeleri ezme" veya "serçeleri ortadan kaldırma kampanyası" olarak da bilinir. Mao Zedong'un liderliğindeki Çin hükümeti, serçeleri, özellikle tarım ürünlerini yiyen zararlılarla beslenen bir tehdit olarak görüyordu ve bu nedenle serçelerin yok edilmesine karar verdi. Ancak bu hareket, ekosistem dengesi üzerinde Çin'in öngöremediği şekilde yıkıcı etkiler yarattı. Çin lideri Mao neden serçelere savaş açtı? Çin'i yok olmakla karşı karşıya bırakan bu talihsiz projenin detaylarına yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 01.08.2024
09:51
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Mao Zedong, Çin'de 1949'dan 1976'ya kadar süren liderliği döneminde doğaya karşı büyük bir savaş açtı. Mao'nun sloganı ( İnsan Doğayı Fethetmeli "Ren Ding Shen Tian"), doğayı insanın istek ve ihtiyaçlarına tamamen bağımlı hale getirme amacını güdüyordu. Ancak bu yaklaşım, doğanın doğal kanunlarına ve dengelerine tam anlamıyla bir saygısızlık içeriyordu.
▶ Mao'nun doğayı fethetme çabası, 1958'de başlatılan
dönemiyle zirveye ulaştı. Bu dönemde, Çin'in Büyük İleri Atılım sanayileşmesi için hızla yapılan politikalar, doğal kaynakların kötüye kullanımına ve yaygın ormansızlaşmaya yol açtı. Tarımsal deneyler ise genellikle bilimsel mantıktan uzak ve olumsuz sonuçlar doğurdu.
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Dört Zararlı Kampanyası Neydi?
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1958 yılında Çin'de uygulamaya konan Büyük İleri Atılım (Great Leap Forward) programı, Mao Zedong döneminde yapılan radikal reform hareketlerinden biriydi.
▶ Bu program kapsamında,
tarım üretkenliğini artırmak ve gıda kıtlığını önlemek amacıyla çeşitli kampanyalar yürütüldü. Bunlardan biri, "dört zararlı" olarak adlandırılan sıçanlar, sinekler, sivrisinekler ve serçelerin yok edilmesini hedefliyordu.
Dört Zararlı Seferi'nin Yürütülmesi
▶ Çin hükumeti, öncelikli olarak s
erçeleri hedef seçti ve serçeleri topluca öldürme kararı aldı. Dönemin lideri Mao Zedong'un tarım üretkenliğini artırma ve tahıl hasadını koruma amacı doğrultusunda serçelerin yok edilmesi kararlaştırıldı.
▶ Ayrıca,
sivrisineklerin hastalık taşıyıcıları olduğu ve bu nedenle doğrudan tehdit oluşturdukları öne sürüldü. Bu kararın ardında, haşere kontrolü ile tarımsal üretimi iyileştirme fikri vardı.
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▶ 1950'lerin sonlarında Çin hükumeti,
serçeleri tarım mahsullerine zarar veren zararlılar olarak görmeye başladı ve bunların ortadan kaldırılması gerektiğini düşündü. Bu düşünceyle, ülke genelinde "Serçeleri Parçalama Kampanyası" başlatıldı.
▶ Kampanyanın en dikkat çekici özelliği, serçeleri yok etmek için
gürültü çıkarmak yöntemiydi. Köylüler, tarım arazilerinde serçeleri uzak tutmak amacıyla sürekli olarak davul, tencere, teneke gibi ses çıkaran nesnelerle gürültü yapıyorlardı. Serçeler bu yüksek sesler nedeniyle yorulup aç kalıyor ve çoğu zaman ölüp yere düşüyordu.
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Çocuklar dahil tüm köylüler, bazen bu kampanyayı bir şenlik havasında sürdürüyordu. Ayrıca, sapanla serçe avı yapılması teşvik ediliyor ve ölü serçeleri getirenler ödüllendiriliyordu.
▶ Kampanya, kısa sürede
geniş bir etki yarattı ve sonuç olarak serçelerin ve diğer k uş türlerinin büyük bir kısmı ortadan kaldırıldı. Ancak, bu kampanyanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri kısa sürede fark edildi.
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