Çin'i kıtlığa sürükleyen politika: Serçe Katliamı

▶ Mao Zedong, Çin'de 1949'dan 1976'ya kadar süren liderliği döneminde doğaya karşı büyük bir savaş açtı. Mao'nun sloganı İnsan Doğayı Fethetmeli ("Ren Ding Shen Tian"), doğayı insanın istek ve ihtiyaçlarına tamamen bağımlı hale getirme amacını güdüyordu. Ancak bu yaklaşım, doğanın doğal kanunlarına ve dengelerine tam anlamıyla bir saygısızlık içeriyordu.

▶ Mao'nun doğayı fethetme çabası, 1958'de başlatılan Büyük İleri Atılım dönemiyle zirveye ulaştı. Bu dönemde, Çin'in sanayileşmesi için hızla yapılan politikalar, doğal kaynakların kötüye kullanımına ve yaygın ormansızlaşmaya yol açtı. Tarımsal deneyler ise genellikle bilimsel mantıktan uzak ve olumsuz sonuçlar doğurdu.