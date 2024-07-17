Kaşıkçı Elması'nın Osmanlı Hazinesine Geliş Serüveni
86 karat ağırlığı ile dünyanın en büyük elmaslarından biri olma özelliğini taşıyan ve Osmanlı Hazinesi'nin en değerli mücevherlerinden biri olan Kaşıkçı Elması günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenmektedir. Peki, Hindistan'dan Osmanlı'ya uzanan bir tarihe sahip olduğu düşünülen bu nadide taş, Osmanlı hazinesine nasıl girmişti? Hikayesi oldukça ilginçti...
Giriş Tarihi: 17.07.2024
12:44
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
16:09
◼ Kaşıkçı Elması,
dünyanın en büyük elmaslarından biri olarak tarihi boyunca büyük bir şöhrete mazhar olmuş, kulaktan kulağa dolaşan bir azamete kavuşmuştur.
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Kaşıkçı Elması'nın kökeni hakkında birden fazla bilgi olsa da genellikle üzerinde birleşilen nokta Hint Yarımadası'nda bulunduğu ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'na getirildiği yönündedir.
OSMANLI PADİŞAH TUĞRALARI
Elmasın adı nereden gelmektedir?
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Elmasın adı, Osmanlı İmparatorluğu'na nasıl geldiğini anlatan bir hikayeden gelmektedir:
Rivayet o ki,
Kaşıkçı Mehmet Efendi adında bir tüccar, Hindistan'dan İstanbul'a getirdiği bu muhteşem elması Sultan II. Mahmud'a sunmuştur. Sultana sunulan bu elmas, çok beğenilmiş ve padişah bu değerli elması Osmanlı Hazinesi'ne katarak h azinenin en değerli parçalarından biri haline gelmesini sağlamıştır.
◼ Kaşıkçı Elması'nın tarihsel önemi sadece
büyüklüğü ve nadirattan olmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda elmasın kesim ve berraklığı da dikkat çekicidir.
◼ Golconda elmasları genellikle
kristal berraklığı ile ünlüdürler ve Kaşıkçı Elması da bu özelliği ile ön plana çıkmıştır. Yaklaşık olarak 86 karat ağırlığındaki bu elmas, Hindistan'dan getirilip Osmanlı sarayının mücevher koleksiyonuna katılmıştır.
DENİZLERDE KUDRETLİ BİR SANCAK: OSMANLI DONANMASI
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Kaşıkçı Elması, 19. yüzyılda Hindistan'da bulunan Golconda madenlerinde keşfedilmiştir. Bu madenler, o dönemde dünyanın en büyük ve en kaliteli elmaslarının kaynağı olarak ün yapmıştır.
◼ Kaşıkçı Elması da bu dünyaca ünlü derin madenlerden çıkarılan
nadir ve değerli bir elmas olarak dikkat çekmiş, emsallerinden ayrılmıştır.
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Elmas, pırlanta ustalarının emek mahsulü çalışmaları, özverili ve özenli işçilikleriyle işlenerek 86 karat ağırlığında kusursuz bir mücevhere dönüştürülür.
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Padişah, bu değerli taşı sarayın en özel yerinde saklar ve nadiren kıymetli misafirlerine gösterirdi. Oval şekli ve büyüklüğü nedeniyle kaşığa benzetildiği için de adının " Kaşıkçı" olduğu da rivayetler arasındadır.
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