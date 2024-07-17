Kaşıkçı Elması'nın Osmanlı Hazinesine Geliş Serüveni

◼ Kaşıkçı Elması, 19. yüzyılda Hindistan'da bulunan Golconda madenlerinde keşfedilmiştir. Bu madenler, o dönemde dünyanın en büyük ve en kaliteli elmaslarının kaynağı olarak ün yapmıştır.

◼ Kaşıkçı Elması da bu dünyaca ünlü derin madenlerden çıkarılan nadir ve değerli bir elmas olarak dikkat çekmiş, emsallerinden ayrılmıştır.