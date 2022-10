The Guardian’a göre “21. yüzyılın en iyi 100 filmi”

🎥 Kan Dökülecek

😊IMDb: 8.2/10

◾ Orijinal adı: There Will Be Blood

◾ Yapım: 2007 - ABD

◾ Süre: 158 dakika

◾ Tür: Dram

◾ Yönetmen: Paul Thomas Anderson

◾ Senaryo: Paul Thomas Anderson

◾ Oyuncu kadrosu: Paul Dano, Daniel Day-Lewis, Barry Del Sherman, Dillon Freasier, Mary Elizabeth Barrett, David Willis, Kevin J. O'Connor

🎬 Kan Dökülecek filminin konusu:

◽ Upton Sinclair'in "Petrol-Oil!" adlı romanından uyarlanan film,1900'lü yılların başlarında geçer. Issız bir çiftlikte petrol arama çalışmaları yapan Daniel Plainview'in ve kısa sürede kalkınan genç rahip Paul Dano'nun gözlerini bürüyen para hırsının nelere yol açacağını anlatır. Paralel kurgu ile seyirciye aktarılan film "Amerikan Rüyası" kavramını hırs ve inançların irdelenmesi üzerinden anlatır.