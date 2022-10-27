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The Guardian’a göre “21. yüzyılın en iyi 100 filmi”

İçinde bulunduğumuz yüzyılı henüz tamamlamamış olsak da geçtiğimiz yıllarda birbirinden prestijli yapımlara imza atıldı. İngiltere'de yaklaşık 200 yıldır yayın hayatına devam eden "The Guardian" gazetesi de "21. yüzyılın en iyi 100 filmi" olarak gördüğü filmleri listeledi. Bu listede Türkiye'den de önemli isimler yer alıyor. Listenin ilk sırasında bir kilise eleştirisi olan "Kan Dökülecek" bulunurken, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi ise 38. sırada. İşte sizler için detaylarını anlattığımız en iyi filmler…

Giriş Tarihi: 27.10.2022 12:52
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🎥 Kan Dökülecek

😊IMDb: 8.2/10

Orijinal adı: There Will Be Blood
Yapım: 2007 - ABD
Süre: 158 dakika
Tür: Dram
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
Senaryo: Paul Thomas Anderson
Oyuncu kadrosu: Paul Dano, Daniel Day-Lewis, Barry Del Sherman, Dillon Freasier, Mary Elizabeth Barrett, David Willis, Kevin J. O'Connor

🎬 Kan Dökülecek filminin konusu:

Upton Sinclair'in "Petrol-Oil!" adlı romanından uyarlanan film,1900'lü yılların başlarında geçer. Issız bir çiftlikte petrol arama çalışmaları yapan Daniel Plainview'in ve kısa sürede kalkınan genç rahip Paul Dano'nun gözlerini bürüyen para hırsının nelere yol açacağını anlatır. Paralel kurgu ile seyirciye aktarılan film "Amerikan Rüyası" kavramını hırs ve inançların irdelenmesi üzerinden anlatır.

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🎥 12 Yıllık Esaret

😊IMDb: 8.1/10

Orijinal adı: 12 Years a Slave
Yapım: 2013 - ABD, İngiltere
Süre: 134 dakika
Tür: Dram, tarih
Yönetmen: Steve McQueen
Senaryo: John Ridley, Steve McQueen
Oyuncu kadrosu: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch

🎬 12 Yıllık Esaret filminin konusu:

Film, özgürlüğünü geri kazanmak için çalışan adamın yaşadıklarını anlatır. 1841 yılında New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. Ailesiyle birlikte özgür, mutlu, mesut yaşarken bir gün müzik işi için iki adam ile tanışır ve hayatı tamamen değişir.

Bu adamlara güvenerek, çalışmak için Washington'a giden Solomon'un hayatı alt üst olur. Kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftlikte köle olarak satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olan Solomon için hayat kâbusa dönüşür. Burada acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenir. Sevdiklerini, hayatını geri almak için çabalar.

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🎥 Çocukluk

😊IMDb: 7.9/10

Orijinal adı: Boyhood
Yapım: 2014 - ABD
Süre: 166 dakika
Tür: Dram
Yönetmen: Richard Linklater
Senaryo: Richard Linklater
Oyuncu kadrosu: Ethan Hawke, Sam Dillon, Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Lorelei Linklater, Megan Devine, Brad Hawkins, Tyler Strother, Jordan Howard, Alyssa Petersen

🎬 Çocukluk filminin konusu:

Mason isimli çocuğun, boşanmış anne ve babasıyla yaşadıklarını ve kız kardeşi Samantha ile olan ilişkilerini anlatır. Seyirci, Mason'un çocukluktan ergenliğe geçişteki 12 yıllık yolculuğuna eşlik eder. Bu süreçte çocukluk deneyimi, büyüme süreci, değişen hayat ve kaçan anların önemine değinir.

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🎥 Derinin Altında

😊IMDb: 6.3/10

Orijinal adı: Under The Skin
Yapım: 2013 - İsviçre, İngiltere, ABD
Süre: 108 dakika
Tür: Bilim kurgu, dram, gerilim
Yönetmen: Jonathan Glazer
Senaryo: Jonathan Glazer, Walter Campbell
Oyuncu kadrosu: Scarlett Johansson, Antonia Campbell-Hughes, Paul Brannigan, Krystof Hádek, Robert Goodwin, Michael Moreland, Jeremy McWilliams

🎬 Derinin Altında filminin konusu:

Isserley, Dünya'ya erkek otostopçuları yakalamak için gönderilmiş bir uzaylıdır. İskoçya'da yol kenarında otostop çeken insanları toplayan uzaylı kadın, kurbanlarının derilerini çalma amacındadır. Toplum ve kadın kavramları üzerine sembolik ögeler kullanan film, sorgulayıcı, merak uyandıran ve gizem dolu bir anlatım kullanır.

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🎥 Aşk Zamanı

😊IMDb: 8.1/10

Orijinal adı: Fa Yeung Nin Wa
Yapım: 2000 - Fransa, Hong Kong
Süre: 99 dakika
Tür: Dram, romantik
Yönetmen: Kar-Wai Wong
Senaryo: Kar-Wai Wong
Oyuncu kadrosu: Paulyn Sun, Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu, Rebecca Pan, Julien Carbon, Laurent Courtiaud

🎬 Aşk Zamanı filminin konusu:

Yerel bir gazetenin yazı işleri müdürü olan Chau ve eşi, Şangaylıların yaşadığı bir apartmana taşınır. Chau, taşınma gününde burada yeni kapı komşusu Li-Chun ile tanışır. Her ikisinin de eşleri taşınmaya yardım etmemiştir.

◽ Li-Chun ve Chau, arkadaş olurlar ve eşlerinin işte oldukları zamanı birlikte geçirmeye başlarlar. Bir zaman sonra aslında eşlerinin arasında bir ilişki olduğunu öğrenirler. Bu durum aldatılan iki arkadaşın, aşk hayatlarını yeniden gözden geçirmesine ve birbirlerine destek olmasına sebep olur.

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