The Guardian’a göre “21. yüzyılın en iyi 100 filmi”

🎥 12 Yıllık Esaret

😊IMDb: 8.1/10

◾ Orijinal adı: 12 Years a Slave

◾ Yapım: 2013 - ABD, İngiltere

◾ Süre: 134 dakika

◾ Tür: Dram, tarih

◾ Yönetmen: Steve McQueen

◾ Senaryo: John Ridley, Steve McQueen

◾ Oyuncu kadrosu: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch

🎬 12 Yıllık Esaret filminin konusu:

◽ Film, özgürlüğünü geri kazanmak için çalışan adamın yaşadıklarını anlatır. 1841 yılında New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. Ailesiyle birlikte özgür, mutlu, mesut yaşarken bir gün müzik işi için iki adam ile tanışır ve hayatı tamamen değişir.

◽ Bu adamlara güvenerek, çalışmak için Washington'a giden Solomon'un hayatı alt üst olur. Kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftlikte köle olarak satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olan Solomon için hayat kâbusa dönüşür. Burada acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenir. Sevdiklerini, hayatını geri almak için çabalar.