The Guardian’a göre “21. yüzyılın en iyi 100 filmi”
İçinde bulunduğumuz yüzyılı henüz tamamlamamış olsak da geçtiğimiz yıllarda birbirinden prestijli yapımlara imza atıldı. İngiltere'de yaklaşık 200 yıldır yayın hayatına devam eden "The Guardian" gazetesi de "21. yüzyılın en iyi 100 filmi" olarak gördüğü filmleri listeledi. Bu listede Türkiye'den de önemli isimler yer alıyor. Listenin ilk sırasında bir kilise eleştirisi olan "Kan Dökülecek" bulunurken, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi ise 38. sırada. İşte sizler için detaylarını anlattığımız en iyi filmler…
Giriş Tarihi: 27.10.2022
12:52
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Kan Dökülecek
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IMDb: 8.2/10
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There Will Be Blood Orijinal adı: ◾ 2007 - ABD Yapım: ◾ 158 dakika Süre: ◾ Dram Tür: ◾ Paul Thomas Anderson Yönetmen: ◾ Paul Thomas Anderson Senaryo: ◾ Paul Dano, Daniel Day-Lewis, Barry Del Sherman, Dillon Freasier, Mary Elizabeth Barrett, David Willis, Kevin J. O'Connor Oyuncu kadrosu:
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Kan Dökülecek filminin konusu:
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Upton Sinclair'in "Petrol-Oil!" adlı romanından uyarlanan film, 1900'lü yılların başlarında geçer. Issız bir çiftlikte petrol arama çalışmaları yapan Daniel Plainview'in ve kısa sürede kalkınan genç rahip Paul Dano'nun gözlerini bürüyen para hırsının nelere yol açacağını anlatır. Paralel kurgu ile seyirciye aktarılan film "Amerikan Rüyası" kavramını hırs ve inançların irdelenmesi üzerinden anlatır.
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12 Yıllık Esaret
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IMDb: 8.1/10
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12 Years a Slave Orijinal adı: ◾ 2013 - ABD, İngiltere Yapım: ◾ 134 dakika Süre: ◾ Dram, tarih Tür: ◾ Steve McQueen Yönetmen: ◾ John Ridley, Steve McQueen Senaryo: ◾ Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch Oyuncu kadrosu:
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12 Yıllık Esaret filminin konusu:
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Film, özgürlüğünü geri kazanmak için çalışan adamın yaşadıklarını anlatır. 1841 yılında New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. Ailesiyle birlikte özgür, mutlu, mesut yaşarken bir gün müzik işi için iki adam ile tanışır ve hayatı tamamen değişir.
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Bu adamlara güvenerek, çalışmak için Washington'a giden Solomon'un hayatı alt üst olur. Kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftlikte köle olarak satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olan Solomon için hayat kâbusa dönüşür. Burada acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenir. Sevdiklerini, hayatını geri almak için çabalar.
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Çocukluk
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IMDb: 7.9/10
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Boyhood Orijinal adı: ◾ 2014 - ABD Yapım: ◾ 166 dakika Süre: ◾ Dram Tür: ◾ Richard Linklater Yönetmen: ◾ Richard Linklater Senaryo: ◾ Ethan Hawke, Sam Dillon, Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Lorelei Linklater, Megan Devine, Brad Hawkins, Tyler Strother, Jordan Howard, Alyssa Petersen Oyuncu kadrosu:
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Çocukluk filminin konusu:
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Mason isimli çocuğun, boşanmış anne ve babasıyla yaşadıklarını ve kız kardeşi Samantha ile olan ilişkilerini anlatır. Seyirci, Mason'un çocukluktan ergenliğe geçişteki 12 yıllık yolculuğuna eşlik eder. Bu süreçte çocukluk deneyimi, büyüme süreci, değişen hayat ve kaçan anların önemine değinir.
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Derinin Altında
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IMDb: 6.3/10
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Under The Skin Orijinal adı: ◾ 2013 - İsviçre, İngiltere, ABD Yapım: ◾ 108 dakika Süre: ◾ Bilim kurgu, dram, gerilim Tür: ◾ Jonathan Glazer Yönetmen: ◾ Jonathan Glazer, Walter Campbell Senaryo: ◾ Scarlett Johansson, Antonia Campbell-Hughes, Paul Brannigan, Krystof Hádek, Robert Goodwin, Michael Moreland, Jeremy McWilliams Oyuncu kadrosu:
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Derinin Altında filminin konusu:
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Isserley, Dünya'ya erkek otostopçuları yakalamak için gönderilmiş bir uzaylıdır. İskoçya'da yol kenarında otostop çeken insanları toplayan uzaylı kadın, kurbanlarının derilerini çalma amacındadır. Toplum ve kadın kavramları üzerine sembolik ögeler kullanan film, sorgulayıcı, merak uyandıran ve gizem dolu bir anlatım kullanır.
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Aşk Zamanı
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IMDb: 8.1/10
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Fa Yeung Nin Wa Orijinal adı: ◾ 2000 - Fransa, Hong Kong Yapım: ◾ 99 dakika Süre: ◾ Dram, romantik Tür: ◾ Kar-Wai Wong Yönetmen: ◾ Kar-Wai Wong Senaryo: ◾ Paulyn Sun, Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu, Rebecca Pan, Julien Carbon, Laurent Courtiaud Oyuncu kadrosu:
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Aşk Zamanı filminin konusu:
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Yerel bir gazetenin yazı işleri müdürü olan Chau ve eşi, Şangaylıların yaşadığı bir apartmana taşınır. Chau, taşınma gününde burada yeni kapı komşusu Li-Chun ile tanışır. Her ikisinin de eşleri taşınmaya yardım etmemiştir.
◽ Li-Chun ve Chau, arkadaş olurlar ve eşlerinin işte oldukları zamanı birlikte geçirmeye başlarlar. Bir zaman sonra aslında eşlerinin arasında bir ilişki olduğunu öğrenirler. Bu durum aldatılan iki arkadaşın, aşk hayatlarını yeniden gözden geçirmesine ve birbirlerine destek olmasına sebep olur.