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Nuri Bilge ve Abbas Kiyarüstemi sinemasında benzerlikler

Nuri Bilge ve Abbas Kiyarüstemi sinemasında, oyuncu yönetimi, oyuncu seçimi ve senaryo yazımı konusunda birden çok benzerliklerin olduğunu biliyor muydunuz? Kiyarüstemi'nin sinemasından birçok sanatçı etkilenmiş, onun yolundan giden eserler üretmiştir. Bir Zamanlar Anadolu'da, Mayıs Sıkıntısı gibi filmlerin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da bu etkinin farkında olanlardan… Sizler için Nuri Bilge ve Kiyarüstemi sinemasındaki benzerlikleri derledik.

Giriş Tarihi: 29.03.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:19
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İran Sineması'nın en iyileri arasına girenler; yoksulluk ve çaresizlik içindeki yaşamlarına rağmen hayatta kalma gücünü ortaya koyanlardan çıkar. İstisnalar da vardır. "Bir sanatçının bir sahnede gerçeği ne derecede yansıtmayı amaçladığını hep merak etmişimdir." der, 2016 yılında kaybettiğimiz Abbas Kiyarüstemi veya Kiarostami

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Kiyarüstemi'nin sinemasından birçok sanatçının etkilendiğini biliriz. Bunların başında ise Bir Zamanlar Anadolu'da, Mayıs Sıkıntısı gibi filmlerin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan bulunuyor. Benzer bir biçimde fotoğraf geçmişine sıkı sıkıya bağlı ve bunu filminin her karesine yansıtan Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasında da Kiyarüstemi izlerini yakalamak mümkün.

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The Wind Will Carry Us (Abbas Kiarostami, 1999)

2016 yılında kaybettiğimiz İran Sineması'nın önemli yönetmenlerinden biri olan Abbas Kiyarüstemi, filmlerinde İran Yeni Dalgası'nın olmazsa olmazları; şiirsel diyaloglar, politik ve felsefi konulara fazlasıyla yer verir. Belgesel tarzı hikâye anlatımıyla sinema dünyasını etkileyen yönetmenlerin başında gelen Kiyarüstemi, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sinemasında basitlik ve karmaşıklık kavramlarını harmanlayarak kurgu dışı ögelerden beslenir.

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Hayatın vazgeçilmezi zıtlıkların uyumunu sinemasında sıklıkla kullanan yönetmen, hikâyelerinde genellikle karşıt duygulardan beslenirken görsel ve işitsel tekniğinde de aynı zıtlık kavramından yararlanmayı ihmal etmez.

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Edebiyattan özellikle şiirden fazlasıyla etkilenen Kiyarüstemi, aynı zamanda fotoğrafçı ve şairdir. Birçok yetiyi bir arada bulunduran Kiyarüstemi tüm yapımlarında bu belirgin özellikleriyle sinemanın uluslararası bir yapıya sahip olduğunu göstermeyi başarmıştır.

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