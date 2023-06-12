Nuri Bilge ve Abbas Kiyarüstemi sinemasında benzerlikler

Nuri Bilge ve Abbas Kiyarüstemi sinemasında, oyuncu yönetimi, oyuncu seçimi ve senaryo yazımı konusunda birden çok benzerliklerin olduğunu biliyor muydunuz? Kiyarüstemi'nin sinemasından birçok sanatçı etkilenmiş, onun yolundan giden eserler üretmiştir. Bir Zamanlar Anadolu'da, Mayıs Sıkıntısı gibi filmlerin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da bu etkinin farkında olanlardan… Sizler için Nuri Bilge ve Kiyarüstemi sinemasındaki benzerlikleri derledik.