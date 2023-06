Nuri Bilge ve Abbas Kiyarüstemi sinemasında benzerlikler

The Wind Will Carry Us (Abbas Kiarostami, 1999)

2016 yılında kaybettiğimiz İran Sineması'nın önemli yönetmenlerinden biri olan Abbas Kiyarüstemi, filmlerinde İran Yeni Dalgası'nın olmazsa olmazları; şiirsel diyaloglar, politik ve felsefi konulara fazlasıyla yer verir. Belgesel tarzı hikâye anlatımıyla sinema dünyasını etkileyen yönetmenlerin başında gelen Kiyarüstemi, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sinemasında basitlik ve karmaşıklık kavramlarını harmanlayarak kurgu dışı ögelerden beslenir.