Kar kış filmleri

SÖĞÜT AĞACI

😊 IMDb: 7.3/10

◽ Orijinal İsmi: Beed-e Majnoon

◽ Yapımı: 2005 – İran

◽ Tür: Dram

◽ Süre: 96 dakika

◽ Yönetmen: Mecid Mecidi

◽ Senarist: Mecid Mecidi , Fouad Nahas , Nasser Hashemzadeh

◽ Oyuncular: Fouad Nahas, Reza Naji, Mahmoud Behraznia, Parviz Parastui

🎬 Söğüt Ağacı filminin konusu:

▪ 8 yaşındayken havai fişek kazasında gözlerini kaybeden 45 yaşındaki Yusuf, üniversitede edebiyat profesörüdür. Braille alfabesi ile yazar ve okur. Kendisine çok düşkün, yardımsever bir karısı ve onu çok seven bir kızı vardır. Karanlık ve küçük bir cennette yaşar gibi görünen Yusuf, oysa içinde büyük bir acı taşır.

▪ Gözlerinin açılması için Allah'a devamlı dua eder. Nihayet, Paris'te yapılan kornea nakli ameliyatı ile görmeye başlar. Gözleri açılan Yusuf, dünyayı yeniden tanımaya başlar. Önceleri göremediği için üzülen Yusuf, artık yaşamadığı hayatın üzüntüsünü hisseder.

Film nasıl izlenmeli?