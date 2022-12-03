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Kar kış filmleri

Bembeyaz manzarasıyla masumiyeti, temizliği temsil eden kış, bir o kadar da soğuktur. İnsanın kendisine yabancılaşmasını gösterecek kadar soğuk... Bazı yönetmenler özellikle de bu nedenlerle filmlerini kışın çekmeyi tercih ederler. İşte bu tarz filmleri izlemek için en iyi zaman yine kış mevsimidir. Sizin için soğuk günlerde izleyebileceğiniz, kar manzaralı birbirinden eşsiz filmleri derledik.

Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:00
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KIŞ UYKUSU

😊 IMDb: 8.0/10

Yapımı: 2014 - Türkiye

Tür: Dram

Süre: 196 dakika

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senarist: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

🎬 Kış Uykusu filminin konusu:

▪ Eski bir aktör olan Aydın, fırtınalı bir evlilik yaşadıkları eşi Nihal ve yakın zamanda boşanmış Aydın'ın kız kardeşi Necla, Orta Anadolu'da küçük bir otel işletir.

Kışın gelmesiyle otelde az müşteri vardır ve bu üçlünün çatışmaları karın da yağmaya başlamasıyla giderek artar. Aydın'ın entelektüel duruşu üzerine uzun diyaloglardan oluşan filmde derin ruhsal ve toplumsal çatışmalar yaşanır.

Film, 2014 Cannes Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Palmiye"yi kazanır. Böylece Türk yapımı bir film, ikinci kez bu ödülü almaya hak kazanmış olur. Ayrıca film, Oscar ödüllerine Türkiye'nin adayı olarak katılır.

Hafta sonu izleyebileceğiniz film önerileri

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UZAK

😊 IMDb: 7.5/10

Yapımı: 2002 – Türkiye

Tür: Dram

Süre: 110 dakika

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senarist: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Ebru Ceylan, Zuhal Gencer Erkaya, Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Nazan Kesal, Feridun Koç, Fatma Ceylan, Ercan Kesal

🎬 Uzak filminin konusu:

▪ Çanakkale'nin Yenice kasabasında başlayan film, karlar altındaki İstanbul'da geçer. Yusuf, kasabada kendisine bir gelecek kuramayacağına inanır ve İstanbul'da yaşayan akrabası Mahmut'un yanına gider. Eşinden ayrılmış ve yalnız yaşamaya alışmış olan Mahmut, Yusuf'un uzun süre yanında kalmasını istemez.

▪ Yusuf'un hayali gemilerde çalışarak dünyayı görmektir. Fotoğraf çekerek geçimini sağlayan Mahmut, onun iş bulamayacağını düşünür. İkili aynı evin içerisinde birbirlerine uzak yaşamaya başlarlar. Film, karakterlerin doğdukları kasabadan, birbirlerinden ve kendilerinden nasıl uzaklaştığını az diyalog çok görselle anlatır.

Uzak, 39. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü alır. Bu filmle, Yusuf karakterini canlandıran Mehmet Emin Toprak "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülürken Ceylan da "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini kazanır.

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SÖĞÜT AĞACI

😊 IMDb: 7.3/10

Orijinal İsmi: Beed-e Majnoon

Yapımı: 2005 – İran

Tür: Dram

Süre: 96 dakika

Yönetmen: Mecid Mecidi

Senarist: Mecid Mecidi , Fouad Nahas , Nasser Hashemzadeh

Oyuncular: Fouad Nahas, Reza Naji, Mahmoud Behraznia, Parviz Parastui

🎬 Söğüt Ağacı filminin konusu:

▪ 8 yaşındayken havai fişek kazasında gözlerini kaybeden 45 yaşındaki Yusuf, üniversitede edebiyat profesörüdür. Braille alfabesi ile yazar ve okur. Kendisine çok düşkün, yardımsever bir karısı ve onu çok seven bir kızı vardır. Karanlık ve küçük bir cennette yaşar gibi görünen Yusuf, oysa içinde büyük bir acı taşır.

Gözlerinin açılması için Allah'a devamlı dua eder. Nihayet, Paris'te yapılan kornea nakli ameliyatı ile görmeye başlar. Gözleri açılan Yusuf, dünyayı yeniden tanımaya başlar. Önceleri göremediği için üzülen Yusuf, artık yaşamadığı hayatın üzüntüsünü hisseder.

Film nasıl izlenmeli?

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BARAN

😊 IMDb: 7.8/10

Yapımı: 2001 – İran

Tür: Dram, Romantik

Süre: 94 dakika

Yönetmen: Mecid Mecidi

Senarist: Mecid Mecidi

Oyuncular: Hossein Abedini, Zahra Bahrami, Hossein Mahjoub, Abbas Rahimi, Reza Naji

🎬 Baran filminin konusu:

▪ İnşaatta çalışan Azeri genç Latif, ayak işleri yapar. Ancak Latif'in görevi, daha iyi yaptığı için yeni gelen Afgan işçi Rahmet'e verilir. Latif artık daha ağır görevlerde çalışmaya başlar. Bu nedenle de Rahmet'e öfke besler. Ancak onun sırrını öğrenen Latif'in öfkesi farklı duygulara dönüşür.

▪ Yönetmen bu film ile İran'ın önemli sorunlarından biri olan Afgan mülteci konusuna dikkat çeker. Filmde Azeri, Afgan, Farisi gibi birçok ırktan işçiler arasındaki hiyerarşiye vurgu yapılır.

Yönetmenin çeşitli metaforlarla büyük mesajlar verdiği filmin önemli özelliklerinden biri profesyonel oyuncu kullanmak yerine gerçekten inşaatta çalışanların filmde rol almasıdır.

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DERSU UZALA

😊 IMDb: 8.2/10

Yapımı: 1975 – Japonya

Tür: Aksiyon, Dram, Macera

Süre: 141 dakika

Yönetmen: Akira Kurosawa

Senarist: Akira Kurosawa, Yuri Nagibin

Oyuncular: Maksim Munzuk, Yuri Solomin, Svetlana Danilchenko, Daniil Netrebin, Dmitri Korshikov

🎬 Dersu Uzala filminin konusu:

▪ Film, Rus kâşif Vladimir Arsenyev'in 1902 - 1910 yılları arasında Sibirya bölgesinde gerçekleştirdiği araştırma anılarından yola çıkarak çekilir. Rus ordusundan bir araştırmacı ve ekibi, uzaklardaki Mançurya ormanlarında araştırma yapmaya giderler. Burada Dersu Uzala isimli bir avcıyla karşılaşırlar.

▪ Doğanın dilinden anlayan bilge kişilik Dersu Uzala ve araştırmacı subay arasında güzel bir dostluk oluşur. Subay, Dersu Uzala'dan doğayla ilgili çok şey deneyimler. İnsan ve doğa ilişkisi üzerine seyirciyi düşünmeye davet eden film, insanın asıl ait olduğu yerin doğa olduğunu eşsiz bir anlatım diliyle aktarır.

Uzak Doğu'nun karlı doğa manzaralarının yer aldığı film, çoğu kaynakta sinema sanatının başyapıtları arasında gösterilir.

Akira Kurosawa'nın gözünden sinema

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