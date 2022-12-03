Kar kış filmleri

DERSU UZALA
😊 IMDb: 8.2/10
◽ Yapımı: 1975 – Japonya
◽ Tür: Aksiyon, Dram, Macera
◽ Süre: 141 dakika
◽ Yönetmen: Akira Kurosawa
◽ Senarist: Akira Kurosawa, Yuri Nagibin
◽ Oyuncular: Maksim Munzuk, Yuri Solomin, Svetlana Danilchenko, Daniil Netrebin, Dmitri Korshikov
🎬 Dersu Uzala filminin konusu:
▪ Film, Rus kâşif Vladimir Arsenyev'in 1902 - 1910 yılları arasında Sibirya bölgesinde gerçekleştirdiği araştırma anılarından yola çıkarak çekilir. Rus ordusundan bir araştırmacı ve ekibi, uzaklardaki Mançurya ormanlarında araştırma yapmaya giderler. Burada Dersu Uzala isimli bir avcıyla karşılaşırlar.
▪ Doğanın dilinden anlayan bilge kişilik Dersu Uzala ve araştırmacı subay arasında güzel bir dostluk oluşur. Subay, Dersu Uzala'dan doğayla ilgili çok şey deneyimler. İnsan ve doğa ilişkisi üzerine seyirciyi düşünmeye davet eden film, insanın asıl ait olduğu yerin doğa olduğunu eşsiz bir anlatım diliyle aktarır.
Uzak Doğu'nun karlı doğa manzaralarının yer aldığı film, çoğu kaynakta sinema sanatının başyapıtları arasında gösterilir.
Akira Kurosawa'nın gözünden sinema