Film analizi: "Benden Hikayesi"
Türk edebiyatının usta öykücüsü Sait Faik'in hayatını anlatan "Benden Hikayesi", belge niteliğinde bir filmdir. Yönetmen koltuğunda Onur Barış'ın oturduğu yapım, Sait Faik'i kendi hikayeleri ile beyaz perdeye taşır. Kullandığı anlatım tekniği ve çekim açıları ile bir masalın içerisindeymiş hissi veren film, yazarı daha yakından tanıma fırsatı sunar. Sizin için "Benden Hikayesi" filminin analizini yaptık.
Giriş Tarihi: 20.08.2023
09:01
FİLMİN KONUSU
🔸 Film, Türk edebiyatının usta öykücüsü
Sait Faik Abasıyanık'ın yaşamı ve iç dünyasını konu alır. Belge niteliği taşıyan yapım, anlatısını Sait Faik'in kendi kaleminden çıkan eserleri ve onu tanıyan insanların söyledikleri üzerine kurar.
🔸 Seyirci,
Adapazarı'nda doğan ve ömrünü bir adada geçiren Sait Faik'in hayat hikayesini, geçtiği sokakları onunla birlikte arşınlayarak kendisinden dinliyormuş hissine kapılır.
Sait Faik Abasıyanık kimdir?
ANLATIM TEKNİĞİ
🔸 Sait Faik'i, krem pardösüsü ve fötr şapkasıyla genç oyuncu
Mert Er canlandırır. Daha ilk sahnede kadraja giren oyuncu, film boyunca hiç konuşmaz. Kah adada kah İstanbul sokaklarında dolanan Sait Faik'in meramını film süresince dış ses, öyküleri ile dile getirir.
🔸 Sait Faik'in
"Parkların Gecesi Sabahı Gündüzü" isimli 1938 yılında kaleme aldığı öyküsü ile başlayan yapım, usta hikayecinin yazarlık serüvenine odaklanır. Filmde, ilk eseri "İpek Mendil"den "Çarşıya İnemem"e kadar birçok yapıtına yer verilir. Bu da seyircinin, Sait Faik hikayelerinin içindeymiş, yazdığı anları onunla birlikte yeniden yaşıyormuş hissine kapılmasını sağlar.
ÇEKİM AÇILARI
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Geniş planı sıkça tercih eden yönetmen, Sait Faik hikayelerinin ana kahramanı gibi olan İstanbul'u filmin temel mekanı olarak kullanır. Film boyunca Sait Faik'in , İstanbul sokaklarını arşınladığı bu görüntüler ile seyircinin gözünde o hikayeleri canlandırmasını sağlar.
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Alt açı, yakın, detay plan ve başkahramanı takip eden kamera hareketleri ile anlatısını ustaca destekler. Ortaya fotoğraf tadında sahneler çıkaran genç yönetmen, kamera kullanımındaki tarzını bu film ile seyircisine göstermiş olur.
Sait Faik'in İstanbul'u
FİLMİN GEÇTİĞİ MEKANLAR
🔸 Filmin daha ilk dakikalarında usta yazarın
doğduğu şehirde anısına yaptırılan "Sait Faik Abasıyanık Parkı" gelir ekranlara. Sait Faik'in hayatının başlangıç noktası olan yerden yola çıkan film, adının verildiği sokak ile devam eder.
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Çocukluğunun geçtiği o yerleri gösterir ve sonrasında 1920'lerde geldiği Vefa semtine geçiş yapar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi filmin asıl mekanı ise yazar için oldukça önemli bir noktada olan İstanbul'dur.
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Adapazarı, Vefa ve genel olarak İstanbul üzerine odaklanan film, usta kalemin eserlerinde geçen yerlerin ruhunu filmine taşır. Böylece seyirci, kamera ile hikayelere konu olan sokaklarda dolaşma deneyimi elde eder.
BELGESELDE KONUŞAN İSİMLER
🔸 Yazarın hikayelerinden oluşan film, aynı zamanda kendisini
uzaktan yakından tanıyan, onunla hasbihal etmiş insanların anlattıklarını da aktarır. Belgeselde Adapazarı'nda bir spor kulübünün başkanı Selim Özen, Adapazarı'nı seven Şebnem Senlen Eriş, kuzeni Oğuz Abasıyanık, bakkalı Orhan Tuncer, Vefa'da oturan komşusu Göksel Keşen, Bursa Erkek Lisesi öğretmeni Nevin Burbut, Prof. Dr. Selçuk Özarmağan, Foto muhabiri Ara Güler konuşur.
🔸 Hikayeleri bu
kişilerin anlattıkları ile destekleyen yönetmen, örneğin yazarın 1939'da kaleme aldığı "Sarnıç" hikayesinin arka planını Vefa'da oturan komşusu Göksel Keşen'in anlattıkları ile harmanlar. Hatta Keşen, yazarın hikayesinde "selvi ağaçlarına çıkan çocuklar" diye bahsettiği kişilerden birinin de kendisi olduğundan bahseder. Bu belgesel sayesinde, Sait Faik hikayeleri, röportaj veren isimler ve seyirci adeta aynı olay örgüsü içerisinde bir araya gelmiş olur.
Sait Faik'i iyi bir hikayeci yapan nelerdi?