Film analizi: "Benden Hikayesi"

ÇEKİM AÇILARI

🔸 Geniş planı sıkça tercih eden yönetmen, Sait Faik hikayelerinin ana kahramanı gibi olan İstanbul'u filmin temel mekanı olarak kullanır. Film boyunca Sait Faik'in, İstanbul sokaklarını arşınladığı bu görüntüler ile seyircinin gözünde o hikayeleri canlandırmasını sağlar.

🔸 Alt açı, yakın, detay plan ve başkahramanı takip eden kamera hareketleri ile anlatısını ustaca destekler. Ortaya fotoğraf tadında sahneler çıkaran genç yönetmen, kamera kullanımındaki tarzını bu film ile seyircisine göstermiş olur.

Sait Faik'in İstanbul'u