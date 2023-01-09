Sait Faik Abasıyanık

"Alemdağda Var Bir Yılan"la gerçeküstücülüğe yöneldi. Hikayedeki konu ve olay akışını iyice ortadan kaldırdı. Öykülemeyi ruhsal değişiklikler yoluyla yaptı. Gerçeküstücü öğelerle kişinin yalnızlığı ve bunun yarattığı acıları irdeledi. Öykü, roman ve şiirlerini yaşamın hakkını vermek için yazdı. Sürekli kullandığı ana tema yaşama sevinci oldu. O bu yaşama sevincinde evrensel insanı yakaladı. Aynı zamanda İstanbul öykücülüğü yaptı.

Toplumsal sorunlar onu bireysel planda bir hayıflanmaya sürükledi. Böyle anlarda karamsar bir tablo çizdi. Toplumsal çelişkiler karşısındaki tavrı öfke, yenilgi ve kaçış oldu.