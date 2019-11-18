Sait Faik ilk öyküsünü nasıl yazdı?

"Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor."

18 Kasım'da Adapazarı'nda doğan Sait Faik, ilköğrenimini yabancı dille eğitim veren Rehber-i Terakki okulunda bitirdi. Abasıyanık, sırasıyla Adapazarı Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Bursa Lisesi'nde öğrenim gördü.

İlk öyküsünü de Bursa Lisesi'nde yazdı. Bursa Lisesi onun için bir sürgün yeri olsa da yazar olmasında önemli adımları atmasını da sağladı.

Sait Faik, İstanbul Erkek Lisesi'nde okurken, bir gün hocası derse girdiğinde kürsünün önündeki sandalyeye oturdu. Fakat oturmasıyla çığlık atarak kalkması bir oldu. Büyük bir iğne vücuduna battı. Olay okul idaresine bildirilse de suçu üstlenen olmadı. Bu yüzden kırk kişilik sınıfa, idare tarafından okuldan atılma cezası verildi. Ancak Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi'nin araya girmesiyle ceza sürgüne çevrildi. İşte bu sürgün cezasıyla Sait Faik, arkadaşlarıyla Bursa Lisesi'ne gönderildi. 1925'te girdiği liseden 1928'de mezun oldu Sait Faik.