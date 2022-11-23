"Avlusunun otları taze kesilmiş, minareleri çimenlerin üzerine akmış, kubbeleri yakın çarşılara dökülmüş, sessizlik ve esrar dolu İstanbul camilerinden bir tanesinin avlusunda idik. Bir öğleüstü idi. Fırsat buldukça canım sıkıldıkça, kafamın içine bir başka benlik sokuldukça insanları sevmek için bir uzlet içinden, bir yoksuzluk ve kimsesizlik içinden bir varlığın ve kimsenin karışıklığını daha iyi duyabilmek için daima melankolik köşeler arardım. O zaman küçük kumruların gezindiği cami sundurmalarında düşünür, İstanbul'a bu köprülerin ve sefillerin ve vapurun birbirini düşündüğü, birbirini çağırdığı İstanbul'a bakar kalırdım." (Sait Faik Abasıyanık, Sarnıç)

❇ Sait Faik'in İstanbul'u, hikâyelerde ana kahraman gibidir. Bize düşüncelerle ve duygularla nakışlanmış bir şehir karesi sunar.

❇ Şehri, kendine arkadaş edinmiş bir adamın nakışları gibidir hikayeleri. İstanbul'da yalnız kalmış aynı zamanla kentle bütünleşmiş kişinin hayreti ve şaşkınlığı siner bu satırlarda üzerimize.

Abasıyanık'ın hatıraları