Sait Faik'in İstanbul'u

Türk edebiyatının öncü hikâyecilerinden biri olan ve Cemal Süreya'nın en şair iki öykücüden biri olarak gördüğü Sait Faik'in hikâyelerinde İstanbul bir ana karakter kadar önemlidir. Aynı zamanda Burgazada'lı olan usta isim hikâyelerinde Ada'yı, Ada hayatını, salaş balıkçıları, insanın denizle ve şehirle bağını, Ada'dan görünen uzak İstanbul'u renkli bir üslupla anlatır. İsmi İstanbul ile özdeşlemiş olan Sait Faik'in hikâyelerinde bu şehir her an nefes alıp vermektedir. Bu içten ve renkli üsluptan mahrum kalmayın diye Sait Faik'in kaleminden İstanbul'u sizler için derledik.