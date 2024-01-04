Ben Filistinliyim – I Am from Palestine
ABD'de yaşayan Filistinli bir kızın hikayesini konu alan "I Am From Palestine" (Ben Filistinliyim) adlı ödüllü animasyon kısa film, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk binlerce kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından YouTube'da izlemeye sunuldu. Kısa film, ülkesini haritada bulamayan Filistinli küçük kız Saamidah'nin yaşadıklarını konu alıyor.
Giriş Tarihi: 04.01.2024
17:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
18:36
🔷 İsrail'in 7 Ekim 2023'te
Gazze Şeridi'ne düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk binlerce insanın katliam yapılarak öldürüldüğü saldırıların ardından tüm dünya gözlerini Filistin'e çevirdi.
🔷 Filistin asıllı ABD'li Rifk Ebeid'in kaleminden çıkan ve YouTube'da yayınlanan animasyon kısa film,
ülkesini haritada bulamayan Filistinli küçük kız Saamidah'nin yaşadıklarını konu edinir.
VIDEO
🔷 Animasyon film, Filistin asıllı
ABD'li Rifk Ebeid'in "Baba, What Does My Name Mean? A Journey to Palestine" (Baba, Adımın Anlamı Ne? Filistin'e Yolculuk) adlı eserinden uyarlandı.
🔷 Rifk Ebeid, üniversite yıllarında insan hakları savunuculuğu üzerine çalışmalar yapıp anne olduktan sonra çocuk hikayeleri yazmaya karar verir.
🔷 Ebeid'in babası
El Halil, annesi de Kudüslü'dür. Ailesinin tamamı hala Kudüs'te yaşamaktadır. Çocukluk yıllarında her yaz Kudüs'ü ziyarete gittiğini ve tüm çocukluk anılarının orada hala diri olduğunu söyler.
🔷 Üniversite eğitimini bitirdikten sonra daha geniş kitlelere ulaşmak istediğini birkaç söyleşide anlatan Ebeid,
demiştir. "Filistinliler olarak bizim uzun bir edebiyat geleneğimiz olduğunu biliyorum. Fakat özellikle çocuklar için İngilizce yazılmış kitaplar görmemiştim. Ben de devam eden bir şey gibi hizmet edecek böyle bir şeye sahip olmak istedim. Çünkü ben gitsem bile kitaplarım, sözlerim hala orada olacak."
"Baba, Adımın Anlamı Ne? Filistin'e Yolculuk" öyküsünden uyarlandı
🔷 Çocukluktan itibaren Filistin'in özgürlüğü için savaştığımızı biliyoruz, diyen Ebeid, bu bilinçle daha fazla çocuk kitabı yazmaya karar verdiğini söyler.
🔷 İlk çocuk kitabı olan
"Baba, adımın anlamı ne? Filistin'e yolculuk" kitabını kendi çocuklarından aldığı ilhamla yazdığını otobiyografisinde bahseder.
🔷 Ebeid,
çocuklarına Filistin'deki farklı şehirlerin isimlerini verdiğini ve kitabının çıkış noktasının da burası olduğunu söyler. İleride bir gün, çocuklarının kendisine isimlerinin anlamını soracağını bildiğini ve kitabının başlangıç fikrinin böyle ortaya çıktığını ifade eder.
🔷 Filistinli olsun olmasın her çocuğun,
yazdığı kitaplardan Filistin'i deneyimlemesini ve sanki orada geziyormuş gibi hissetmesini arzuladığını, Siyonizm öncesi Filistin'deki yaşamın bilinmesini ister.
🔷 İsrail'in kanlı saldırılarının başladığı tarihten bu yana, Filistin'deki insanlık dışı soykırıma maruz kalan Filistinlilerin sesini biraz olsun daha geniş kitlelere duyurabilmek için bu animasyon kısa filminin çekildiği ve filmin doğruyu haykırmak için yayınlandığını ifade eder.
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İsrail'in büyük bir propaganda devleti olduğunu söyleyen Ebeid, milyonlarca dolar harcayarak tüm mecralarda İsrail'in propaganda yaptığını söyler. İsrail'in, Filistinlilerin sesini duymaktan korktuğunu da ifade ederken her sektörde sansüre maruz kaldıklarını, insanların Filistin'in haklı mücadelesini desteklediği için işlerini kaybettiğini ifade eder.
Yönetmen Iman Zawahry: Filistinlilerin sesini yükseltmek önemli
🔷 Animasyon kısa filmin yönetmenliği ve yapımcılığını üstlenen Iman Zawahry, Filistinlilerin mücadelesinin sesini yükseltmek gerektiğini söyleyen Zawahry, onları destekleyen ve sesini duyan bir topluluk olduğunu bilmelerini istediklerini söyledi.
🔷 Rifk Ebeid ile aynı şehirde büyüdüklerini ve çocukluktan beri beraber olduklarını anlatan Zawahry, Rifk'in kitabı yazdığında çok sevindiğini ve heyecan verici olduğunu söyler.
🔷 Kitabın animasyona dönüşme sürecinin oldukça uzun bir yolculuk olduğunu aktaran Zawahry, filmin hazırlanışına, festival yolculuğuna ve YouTube'da yayınlanmasına kadar uzanan sürecinin serüvenden bahsetti.
🔷 Iman Zawahry, her sabah herkes gibi üzülerek olup biteni izlediklerini, dünyanın bu adaletsizliğe yeterince ses çıkarmamasına öfkelendiklerini ifade etti.
🔷 Filistin'in içinde bulunduğu durum için protestolar, propaganda, gazetecilik gibi yollarla sesimizi her şekilde duyurmaya çalışmalıyız. İnsanlar Filistin'de yaşanan insanlık dışı, adaletsizliği ve soykırıma maruz kalıyor..
🔷 Iman Zawahry
olduğunu ifade etti. "Artık çok sayıda ses var ama yine de yeterli değil ve hala elimizden geldiğince zorlamalı, itmeli ve itmeliyiz ve işimizi elimizden almaya çalışan, insanlığımızı elimizden almaya çalışan seslerden korkmamalıyız. Çünkü bu her şeyden daha önemli."
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Animasyonu Lamaa Jawhari ve Fadia Jaradat, müzikleri Abed Hathot ve Akram Haddad imzası bulunuyor. 600 binden fazla kişi tarafından izlenendi.
🔷 Film,
, RiverRun International Film Festival Chicago Palestine Film Festival, Inca Imperial International Film Festival, Arab Film Festival, Leeds Palestinian Film Festival, San Diego International Film Festival, Spark Micro-Short Film Festival, Muslim Film Festival, Huntington Beach Cultural Film Festival, Eastern Nigeria International Film Festival, Palestinian Refugees Film Festival, Portland Film Festival ve Toronto Syria Film Festival'in de arasında bulunduğu birçok festivalde ödüller aldı.