Ben Filistinliyim – I Am from Palestine

🔷 İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk binlerce insanın katliam yapılarak öldürüldüğü saldırıların ardından tüm dünya gözlerini Filistin'e çevirdi.

🔷 Filistin asıllı ABD'li Rifk Ebeid'in kaleminden çıkan ve YouTube'da yayınlanan animasyon kısa film, ülkesini haritada bulamayan Filistinli küçük kız Saamidah'nin yaşadıklarını konu edinir.

🔷 Animasyon film, Filistin asıllı ABD'li Rifk Ebeid'in "Baba, What Does My Name Mean? A Journey to Palestine" (Baba, Adımın Anlamı Ne? Filistin'e Yolculuk) adlı eserinden uyarlandı.

🔷 Rifk Ebeid, üniversite yıllarında insan hakları savunuculuğu üzerine çalışmalar yapıp anne olduktan sonra çocuk hikayeleri yazmaya karar verir.

🔷 Ebeid'in babası El Halil, annesi de Kudüslü'dür. Ailesinin tamamı hala Kudüs'te yaşamaktadır. Çocukluk yıllarında her yaz Kudüs'ü ziyarete gittiğini ve tüm çocukluk anılarının orada hala diri olduğunu söyler.

🔷 Üniversite eğitimini bitirdikten sonra daha geniş kitlelere ulaşmak istediğini birkaç söyleşide anlatan Ebeid, "Filistinliler olarak bizim uzun bir edebiyat geleneğimiz olduğunu biliyorum. Fakat özellikle çocuklar için İngilizce yazılmış kitaplar görmemiştim. Ben de devam eden bir şey gibi hizmet edecek böyle bir şeye sahip olmak istedim. Çünkü ben gitsem bile kitaplarım, sözlerim hala orada olacak." demiştir.