Ben Filistinliyim – I Am from Palestine

🔷 Çocukluktan itibaren Filistin'in özgürlüğü için savaştığımızı biliyoruz, diyen Ebeid, bu bilinçle daha fazla çocuk kitabı yazmaya karar verdiğini söyler.

🔷 İlk çocuk kitabı olan "Baba, adımın anlamı ne? Filistin'e yolculuk" kitabını kendi çocuklarından aldığı ilhamla yazdığını otobiyografisinde bahseder.

🔷 Ebeid, çocuklarına Filistin'deki farklı şehirlerin isimlerini verdiğini ve kitabının çıkış noktasının da burası olduğunu söyler. İleride bir gün, çocuklarının kendisine isimlerinin anlamını soracağını bildiğini ve kitabının başlangıç fikrinin böyle ortaya çıktığını ifade eder.

🔷 Filistinli olsun olmasın her çocuğun, yazdığı kitaplardan Filistin'i deneyimlemesini ve sanki orada geziyormuş gibi hissetmesini arzuladığını, Siyonizm öncesi Filistin'deki yaşamın bilinmesini ister.