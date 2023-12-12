2023 bitmeden mutlaka izlemeniz gereken 10 film
Koca bir senenin sonuna geldik. 2024 yılına sayılı günler kaldı. Bu yıl içinde birbirinden güzel yerli ve yabancı sayısız film izleyici ile buluştu. Dramdan komediye, animasyondan trajediye kadar geniş bir yelpazeden, pek çok film arasından sizler için öne çıkanları seçtik. İşte, 2023 yılı bitmeden mutlaka izlemeniz gereken 10 film...
Giriş Tarihi: 12.12.2023
10:23
🎬 Yönetmen ve senarist
Christopher Nolan; bu yıl nde bir film ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Film tarihi dram türü , Amerikalı bilim adamı Julius Robert Oppenheimer'ın hikayesini, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasının geliştirilmesindeki rolünü anlatıyor.
Julius Robert Oppenheimer kimdir?
22 Nisan 1904 - 18 Şubat 1967 yılları arasında yaşayan Julius Robert Oppenheimer, Amerikalı bir teorik fizikçidir. İkinci Dünya Savaşı'da Manhattan Projesi'nin Los Alamos Laboratuvarı direktörüydü. Kendisi genellikle "atom bombasının babası" olarak tanınır.
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Oppenheimer, İkinci Dünya Savaşı'nda Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliğini üstlendi. Ancak o ve eşi Kitty, bu kararın hayatlarında ve dünya üzerinde ne derece büyük bir etkiye sahip olacağını tahmin bile etmemişlerdi.
Film analizi: "Dersu Uzala"
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filmlerinin Ruhların Kaçısı, Yürüyen Şato, Prenses Mononoke filmseverlerin karşısına animasyon, dram, fantastik, macera türünde bir filmle çıkıyor. Filmin hem Oscar ödüllü yönetmeni Hayao Miyazaki, yönetmenliğini hem de senaristliğini yapan Miyazaki bu filmi uzun emekler sonucu ortaya çıkardı.
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Çocuk ve Balıkçıl'da ana karakter Mahito, İkinci Dünya Savaşı devam ederken annesinin ölümüyle sarsılır. Sonrasında yeni üvey annesi Natsuko'nun huzurlu kırsal evine yerleşir. Yeni hayatına alışmaya çalışırken Mahito alışılmadık bir şey ile karşılaşır. Mahito'nun "uzun süredir bekledikleri kişi" olduğu konusunda ısrarcı gri bir balıkçıl ile karşılaşmasıyla hikaye daha da karışık, alışılmadık bir hal alır.
Hayao Miyazaki kimdir?
Hayao Miyazaki, Japon manga ve anime sanatçısıdır. Kendisi 50 yılı aşkın süredir animasyon dünyasının içindedir. Aynı zamanda Studio Ghibli adlı animasyon stüdyosunun kurucusudur. Filmlerindeki çizimleri kendisi yapar.
Hüznün görkemli sunumu
Hayao Miyazaki Filmleri
Çocuk ve Balıkçıl | Animasyon, Macera, Fantastik, Dram 2023 Spirited Away | Dram, Fantastik, Gizem 2020 Boro the Caterpillar | Animasyon 2018 Rüzgar Yükseliyor | Dram, Animasyon, Savaş 2013 Tepedeki Ev | Animasyon, Dram 2011 Aşırıcılar | Fantastik, Animasyon, Aile 2010 Küçük Deniz Kızı Ponyo | Animasyon, Fantastik, Aile 2008 Mizugumo Monmon | Animasyon 2006 Yerdeniz Öyküleri | Animasyon, Fantastik, Macera 2006 Looking for a Home | Macera, Animasyon 2006 Hoshi Wo Katta Hi | Animasyon, Fantastik 2006 Yürüyen Şato | Fantastik, Animasyon, Macera 2004 Koro No Dai-sanpo | Animasyon 2002 Mei To Koneko Basu | Macera, Animasyon, Fantastik 2002 Ruhların Kaçışı | Animasyon, Aile, Fantastik 2001 The Whale Hunt | Animasyon 2001 Prenses Mononoke | Macera, Fantastik, Animasyon 1997 Yüreğinin Sesi | Animasyon, Dram, Aile 1995 On Your Mark | Animasyon, Dram, Bilim Kurgu, Müzikal 1995 Pom Poko | Macera, Animasyon, Fantastik 1994 Kırmızı Kanatlar | Aile, Komedi, Animasyon, Macera 1992 Küçük Cadı Kiki | Animasyon, Aile, Fantastik, Macera 1989 Komşum Totoro | Fantastik, Animasyon, Aile 1988 Gökteki Kale | Macera, Fantastik, Animasyon, Aksiyon, Aile, Romantik 1986 Rüzgarlı Vadi | Macera, Animasyon, Fantastik 1984 The Castle of Cagliostro | Aile, Animasyon, Macera, Komedi, Suç 1979 Future Boy Conan | Animasyon, Aksiyon, Aile, Çocuk, Bilim Kurgu, Komedi, Dram 1978 Panda kopanda | 1972
🎬 Yerli bir yapım olan 49, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Aksiyon ve dram türlerinin hakim olduğu filmde 2014 yılında binlerce kişilik IŞİD gücünün Irak'ın Musul kentine saldırması ve bu saldırı sonrasında yaşananlar konu edinilir.
🎬 Bu gelişmeler sonucunda Türkiye'nin
Musul Başkonsolosluğu, IŞİD militanları tarafından işgal edildir ve 49 personel rehin alınır.
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"49" filmi, Musul'da IŞİD tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.
IŞİD T.C. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre; bölgedeki otorite boşluğu ve etnik/mezhepsel gerilimlerden faydalanan IİD, Nisan 2013'te Suriye'nin Rakka şehrini ele geçirmesinin ardından Irak ve Suriye topraklarında İslam devleti kurulduğunu iddia ederek ismini sözde Irak Şam İslam Devleti (DEAŞ) olarak değiştirmiştir.
Film analizi: "Sonsuzluk ve Bir Gün"
Aybüke: Öğretmen Oldum Ben
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Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini konu ediniyor. Film, Aybüke öğretmenin memleketi Çorum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gösterime girdi.
Aybüke Öğretmen kimdir?
Şenay Aybüke Yalçın, PKK tarafından öldürülen Türk öğretmendir.