2023 bitmeden mutlaka izlemeniz gereken 10 film

🎬 Ruhların Kaçısı, Yürüyen Şato, Prenses Mononoke filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni Hayao Miyazaki, filmseverlerin karşısına animasyon, dram, fantastik, macera türünde bir filmle çıkıyor. Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yapan Miyazaki bu filmi uzun emekler sonucu ortaya çıkardı.

🎬 Çocuk ve Balıkçıl'da ana karakter Mahito, İkinci Dünya Savaşı devam ederken annesinin ölümüyle sarsılır. Sonrasında yeni üvey annesi Natsuko'nun huzurlu kırsal evine yerleşir. Yeni hayatına alışmaya çalışırken Mahito alışılmadık bir şey ile karşılaşır. Mahito'nun "uzun süredir bekledikleri kişi" olduğu konusunda ısrarcı gri bir balıkçıl ile karşılaşmasıyla hikaye daha da karışık, alışılmadık bir hal alır.

Hayao Miyazaki kimdir?

Hayao Miyazaki, Japon manga ve anime sanatçısıdır. Kendisi 50 yılı aşkın süredir animasyon dünyasının içindedir. Aynı zamanda Studio Ghibli adlı animasyon stüdyosunun kurucusudur. Filmlerindeki çizimleri kendisi yapar.

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