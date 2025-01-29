Kendini öz şefkatle kucaklayabilmenin gücü
Yayınlanma Tarihi: Ocak 29, 2025 12:00 Güncelleme Tarihi: Ocak 29, 2025 12:16
Çoğumuz mutluluğumuzun birtakım dış koşullara bağlı olduğuna inanırız. Bu sebeple ömrümüzü bir koşu bandının üzerinde geçirir ve onu sürekli keyif alacak ve acının uzağında kalacak şekilde düzenlemeye çalışırız. Keyif aldığımızda daha da çoğunu yaklamak ister, acı ile karşılaştığımızda ise ondan uzak kalmaya çalışırız. Sizlere acı ile karşılaştığınızda kendinize nasıl öz şefkat göstereceğinizi anlatan bir kitap olan Christopher K. Germer'in "Öz Şefkatli Farkındalık" eserinden şifa olacak sözler alıntıladık.
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Farkındalık, efektif psikolojinin ve genel anlamda duygusal iyileşmenin temel unsuru olarak kabul edilmektedir.
Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer
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Endişelerinin kabul ettikçe azaldığını, reddettikçe çoğaldığını fark etmişti.
Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer
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Doğal olarak iyi hisleri devam ettirmek, kötü olanlara son vermek isteriz ama bunu bir amaç olarak görerek yola çıkarsak, bu iş yürümez. Sorunlarımızın yegane yanıtı, her ne olursa olsunlar, bunları her şeyden önce tam ve eksiksiz olarak bilmektir.
Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer