Kendini öz şefkatle kucaklayabilmenin gücü

5 /18











🌸

Doğal olarak iyi hisleri devam ettirmek, kötü olanlara son vermek isteriz ama bunu bir amaç olarak görerek yola çıkarsak, bu iş yürümez. Sorunlarımızın yegane yanıtı, her ne olursa olsunlar, bunları her şeyden önce tam ve eksiksiz olarak bilmektir.

Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer

PSİKOLOJİDE BAĞLANMA STİLLERİ