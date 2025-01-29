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Kendini öz şefkatle kucaklayabilmenin gücü

Yayınlanma Tarihi: Ocak 29, 2025 12:00 Güncelleme Tarihi: Ocak 29, 2025 12:16

Çoğumuz mutluluğumuzun birtakım dış koşullara bağlı olduğuna inanırız. Bu sebeple ömrümüzü bir koşu bandının üzerinde geçirir ve onu sürekli keyif alacak ve acının uzağında kalacak şekilde düzenlemeye çalışırız. Keyif aldığımızda daha da çoğunu yaklamak ister, acı ile karşılaştığımızda ise ondan uzak kalmaya çalışırız. Sizlere acı ile karşılaştığınızda kendinize nasıl öz şefkat göstereceğinizi anlatan bir kitap olan Christopher K. Germer'in "Öz Şefkatli Farkındalık" eserinden şifa olacak sözler alıntıladık.

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Farkındalık, efektif psikolojinin ve genel anlamda duygusal iyileşmenin temel unsuru olarak kabul edilmektedir.

Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer

GÜNÜMÜZDE RUHUN HASTALIKLARI

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Terapi iyi gittiğinde hastalar terapi odasında deneyimledikleri -korku, öfke, keder, sevinç, huzur, can sıkıntısı, sevgi- gibi her bir duyguya karşı kabullenici bir yaklaşım içine girerler.

Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer

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Endişelerinin kabul ettikçe azaldığını, reddettikçe çoğaldığını fark etmişti.

Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer

İNSANLARIN EN SIK KULLANDIĞI SAVUNMA MEKANİZMALARI

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Ne var ki, kendimizi aldatmamız mümkün değildir.

Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer

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Doğal olarak iyi hisleri devam ettirmek, kötü olanlara son vermek isteriz ama bunu bir amaç olarak görerek yola çıkarsak, bu iş yürümez. Sorunlarımızın yegane yanıtı, her ne olursa olsunlar, bunları her şeyden önce tam ve eksiksiz olarak bilmektir.

Öz Şefkatli Farkındalık - Christopher K. Germer

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