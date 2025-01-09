Gerçek gülümsemeyi nasıl anlarız? Duchenne Gülümsemesi
Hayatımızın bir noktasında samimiyetsiz, zoraki gülen bir insanla muhakkak karşılaşmışızdır. Ya da belki bunu "biz" dahi yapmışızdır. Bahsedilen olay aslında çok rahatsız edici bir durum. Sahte gülümseme nasıl oluyor, gerçek gülümseme ne? Bunu hiç düşünmediniz belki ama bilim insanları bunu bir asır öncesi fark etmiş ve araştırmış. İşte bizde, gerçek/samimi gülümsemeyi anlamanız için sizlere "Duchenne Gülümsemesi'ni anlattık.
◼ Çevrenizde hiç sahte gülen insan gördünüz mü? Ya da gerçek gülümseme ile sahte gülümsemeyi ayırt edebiliyor musunuz? Eğer bu konuyu merak edip araştırdıysanız Duchenne gülümsemesini duymuşsunuzdur.
◼ Duymayanlar buraya dikkat kesilsin. Duchanne ismi, Fransız fizikçi olan Guillaume Duchanne de Boulogne' den gelmekte.
◼ Duchanne gülümsemesini anlatmadan evvel, Guillaume Duchanne de Boulogne'ye ve çalışmalarına kısaca bir göz atalım. Guillaume Duchanne, Fransa'da araştırmaları ve deneyleriyle çığır açmış bilim insanların biri.
◼ Bir fizikçi olan Duchanne kas hastalıkları alanına yaptığı katkı haricinde tıp kitaplarında fotoğraf kullanımına da öncülük etmiştir. İllüstratör yeteneği de olduğundan ötürü bu becerisini hastalıklarını tasvir etme de kullanmıştır.
◼ Duchenne, psikiyatri hastanesindeki insanları yüz ifadelerini yöneten fizyolojik mekanizmaları anlamak için denek olarak kullanmıştır. Hastaların yüzlerine düşük düzeyde elektrik akımı vererek yüz kaslarını uyarmış ve çeşitli ifadeler üretmiştir.
◼ Bu sırada ise yüzün farklı bölgeleri uyarıldığında oluşan yüz ifadelerinin fotoğraflarını çekmiştir. Bu çalışmalarını da 1862 yılında bir kitabında yayınlanmıştır.
◼ Duchanne, deneklere yüz kaslarını etkileyecek şoklar vermiştir bunun sebebi ise belli kasları harekete geçirmektir.. Fakat yandaki fotoğraftaki gördüğünüz kadar acı verici veyahut korkunç bir eylem değildir bu.
◼ Duchanne de Boulogne'nin yaptığı birçok çalışma zamanında çok fazla eleştiriye sebep olsa da geçen asırda nöroloji ve elektroterapi alanlarında pek çok hastaya umut ışığı olmuştur. Duchanne'nin bilgileriyle yüz yıl sonra Paul Ekman adında bir psikolog "Yüz - mimik okuma" üzerine çalışmalar yapmıştır.
◼ Gerçek gülümseme ile sahte gülümseme oldukça kolay ayırt edebiliyor. Belki bunu günlük yaşantımızda bir kural ile açıklayamayabiliriz ama hissederiz, çünkü istemli gülüşler o soğukluğunu yansıtır.
◼ Fakat istemsiz yani içten gülümsemeler irade dışıdır. Bu gülüşler bir dizi karmaşık kas hareketi gerektirir ve kişi bunu kontrol edemez. İşte, bu gülümsemeler Duchenne ismiyle anılır.