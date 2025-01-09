Gerçek gülümsemeyi nasıl anlarız? Duchenne Gülümsemesi

4 /10 Duchanne de Boulogne'nin nöroloji ve elektroterapi alanında başarısı











◼ Duchanne, deneklere yüz kaslarını etkileyecek şoklar vermiştir bunun sebebi ise belli kasları harekete geçirmektir.. Fakat yandaki fotoğraftaki gördüğünüz kadar acı verici veyahut korkunç bir eylem değildir bu.

◼ Duchanne de Boulogne'nin yaptığı birçok çalışma zamanında çok fazla eleştiriye sebep olsa da geçen asırda nöroloji ve elektroterapi alanlarında pek çok hastaya umut ışığı olmuştur. Duchanne'nin bilgileriyle yüz yıl sonra Paul Ekman adında bir psikolog "Yüz - mimik okuma" üzerine çalışmalar yapmıştır.