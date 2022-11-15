Çocuklara din eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli?

İNANÇ NEDİR?

🔶 İnanç, kelime olarak inanılan şey, itikat, iman ve birine duyulan güven manalarına gelir. Dinî bir kavram olarak ise Yüce Allah'ın (CC) peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilkeleri onaylamak ve bunların doğruluğunu tereddüt etmeden kabul etmek anlamındadır.

🔶 İnanmak, insana bazı sorumluluklar yükler. Allah'a (c.c.) inanan bir kimse ibadet ve ahlak konusundaki görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmek için çabalar. Bu görevlerin için anne-baba olmak yer alır. Ama nasıl bir anne baba?

🔶 Çocuğun yaşamını şekillendiren şey, içine doğduğu ailedir. Anne ve babalar çocuğa küçüklükten itibaren verdikleri değerler ile çocuklarının inanç ve ahlak temellerini oluştururlar.

🔶 Merhamet, inanç, ahlak gibi kavramları çocuk, ilk olarak ailede görür. Çevresindekileri rol model edinir. Bu yüzden onların davranışları, hâl ve hareketleri çok önemlidir. Çocuk ailede nelere karşı duyarlı olup olmaması gerektiğini kavrar.