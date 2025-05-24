Zarafetin ve cesaretin simgesi Karabağ Atları

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🔹 Tarihte; Türkler için at, bir hayvan olmaktan çok daha fazlası olmuştu. Bir savaş meydanından başka bir savaş meydanına akın ederken, yurt değiştirirken hatta öldükten sonra bile sahiplerinden ayrı tutulmamıştı atlar...

🔹 Savaşçı bir millet olan Türkler, doğdukları günden öldükleri güne kadar bağımsızlıkları mücadele etmiş, ve canlarını feda etmişler. İşte,doğdukları günden öldüklerine güne kadar yanlarında daima, kadim dostları atlar olmuştur.

Zafer, fetih ve asalet müjdecisi atlar