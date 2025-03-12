İspanya'dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu
Atalarının izlerini takip ederek İspanya'dan Hac yolculuğuna çıkan 4 Müslüman, at sırtında Hicaz'a ilerliyor. Her adımı maneviyat ve zorluk dolu olan bu yolculukta yanlarına azık olarak tevekkül alan atlı hacı adayları, asırlar boyunca sürdürülen hac yolunu ihya ettikleri gibi geçtikleri her şehirde insanların ilgisini çekiyor. Fikriyat olarak bu mukaddes yolculukla ilgili İspanyol hacı adayları ile çok güzel, içimize ferahlık veren bir röportaj gerçekleştirdik.
◾ Güneşin battığı topraklardan dört arkadaş, bir gün güneşin doğduğu topraklara doğru yola çıktı. Yönlerini güneşe ve Kâbe'ye dönerek bir arınma yolculuğuna başladılar. Bir zamanlar İslam'ın hüküm sürdüğü topraklardan geçerek, kendilerini terbiye edecek bir sefere koyuldular. Hedefleri, tüm Müslümanların cem olduğu kutsal ibadet: Hac.
◾ Bir cesaret timsalidir yollar; yolculuk, insanı terbiye eder. Bazen yola çıkmak için sadece bir kıvılcım yeter. Hac için bunca yol almak, ilk andan itibaren iyiye ve güzelle dönüşmenin bir nişanesidir.
◾ İslam'ın hâkim olduğu en batıdaki topraklardan Hicaz'a at sırtında yapılan bu hac yolculuğu, hem manevi kurtuluşumuzu hem de atalarımızı hatırlatıyor. Bu yüzden bu yolcular bizi sevindiriyor, kalplerimizi ferahlatıyor.
◾ Rabbim, çıktıkları bu mukaddes yolda onlara muvaffakiyet nasip eylesin ve bizleri de bu uğurda çaba sarf eden kullarından kılsın.
Soru: Siz, 500 yıl sonra atlarla bu yolculuğu yapan bir ekipsiniz, bu geleneği yeniden canlandırıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz?
You are a team that is making this journey with horses after 500 years, reviving this tradition. How do you feel?
Abdellah Hernandez Mancha:
Bu yemini ettiğimde bu geleneği yapan, yaşatan İspanyolların varlığından haberdar değildim. Omar Patun gibi isimlerin kitapları çok sonradan çevrildiği için bu geleneği, yemini ettikten sonra öğrendim. Böylelikle benim için de daha ilgi çekici bir yolculuk haline geldi.
When I took this oath, I was unaware of the existence of the Spaniards who preserved and practiced this tradition. Since books by names like Omar Patoun were translated much later, I learned about this tradition only after taking the oath. Thus, it became an even more fascinating journey for me.
https://www.instagram.com/p/DG6DvKeNsoj/
Soru: İlk yolculuk nasıldı? O ilk duyguyu nasıl yaşadınız?
How was the first journey? How did you experience that first feeling?
Abdellah Hernandez Mancha:
Yemin ettiğimde aklımda sadece bu yolculuğu yapmak vardı. Emekli oldum ve Ekim 2024'te yolculuğa çıkmaya karar verdim. Kimin, ne kadar yanımda olacağını bile bilmiyordum. Daha sonradan arkadaşım Abdelqader bana katıldı, "Ben seninle geliyorum" dedi, aynı şekilde Tarek da... Başladığımızda hala daha bazı şeyler belli değildi. Paramız olmasa da bunun mümkün olacağına Allah'a güvenerek inandık. Biz O'nunla yola çıktık. O'nunla başladık.
When I took this oath, all I had in mind was to make this journey. I retired and decided to set out on the journey in October 2024. I didn't even know who would be with me or how many people would join. Later, my friend Abdelqader joined me, saying, 'I'm coming with you,' and the same with Tarek. When we started, some things were still uncertain. Even though we didn't have money, we believed it would be possible by trusting in Allah. We set out with Him. We began with Him.
✨Atalarının izlerini takip ederek İspanya'dan Hac yolculuğuna çıkan 4 Müslüman, at sırtında Hicaz'a ilerliyor. Fikriyat olarak bu mukaddes yolculukla ilgili İspanyol hacı adayları ile çok güzel, içimize ferahlık veren bir röportaj gerçekleştirdik.https://t.co/nTkNSpmtRT pic.twitter.com/m0Vuczp3vG— Fikriyat (@fikriyatcom) March 7, 2025
Soru: Peki, ilk yola çıktığınızdaki haliniz ile şu andaki halinizi karşılaştırsanız hayatınızda nelerin değiştiğini söyleyebilirsiniz?
So, if you compare how you were when you first set out with how you are now, what can you say has changed in your life?
Abdellah Hernandez Mancha:
Biz yola ilk çıktığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece atlarımızla çıktık. Yemeğimizi kendimiz yapıyorduk, zordu. Yıldızların altında uyuyorduk. Ama şu anda baktığımızda birçok şey değişti. Şu anda bize yardım eden çok fazla insan var. Bizi yolda evlerine davet eden, atlarımızın dinlenmesi için bize imkânlar sunan insanlar. Özellikle Türkiye'ye geldiğimizden beri bu daha da arttı.
When we first set out, we had nothing. We only set out with our horses. We were making our own food. It was difficult. We slept under the stars. But now, when we look back, many things have changed. Right now, there are many people helping us. People who invite us to their homes on the road, offering us opportunities for our horses to rest. Especially since we arrived in Türkiye, this has increased even more.
Soru: Özellikle gençler de ilgiyle bu heyecan verici yolculuğu takip ediyor. Onlara neler söylemek istersiniz?
Especially young people are following this exciting journey with great interest. What would you like to say to them?
Abdellah Hernandez Mancha:
Education itself holds a completely different level of importance. What I would say to the youth from here is, 'Be courageous.' However, courage alone is not enough; determination and hard work are also necessary. When facing difficulties, they should not give up immediately, but push forward even more. Being resolute in one's intentions is truly important.