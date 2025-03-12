İspanya’dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu

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◾ Güneşin battığı topraklardan dört arkadaş, bir gün güneşin doğduğu topraklara doğru yola çıktı. Yönlerini güneşe ve Kâbe'ye dönerek bir arınma yolculuğuna başladılar. Bir zamanlar İslam'ın hüküm sürdüğü topraklardan geçerek, kendilerini terbiye edecek bir sefere koyuldular. Hedefleri, tüm Müslümanların cem olduğu kutsal ibadet: Hac.

◾ Bir cesaret timsalidir yollar; yolculuk, insanı terbiye eder. Bazen yola çıkmak için sadece bir kıvılcım yeter. Hac için bunca yol almak, ilk andan itibaren iyiye ve güzelle dönüşmenin bir nişanesidir.

◾ İslam'ın hâkim olduğu en batıdaki topraklardan Hicaz'a at sırtında yapılan bu hac yolculuğu, hem manevi kurtuluşumuzu hem de atalarımızı hatırlatıyor. Bu yüzden bu yolcular bizi sevindiriyor, kalplerimizi ferahlatıyor.

◾ Rabbim, çıktıkları bu mukaddes yolda onlara muvaffakiyet nasip eylesin ve bizleri de bu uğurda çaba sarf eden kullarından kılsın.