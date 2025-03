İspanya’dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu

3 /10













Soru: İlk yolculuk nasıldı? O ilk duyguyu nasıl yaşadınız?

How was the first journey? How did you experience that first feeling?

Abdellah Hernandez Mancha:

Yemin ettiğimde aklımda sadece bu yolculuğu yapmak vardı. Emekli oldum ve Ekim 2024'te yolculuğa çıkmaya karar verdim. Kimin, ne kadar yanımda olacağını bile bilmiyordum. Daha sonradan arkadaşım Abdelqader bana katıldı, "Ben seninle geliyorum" dedi, aynı şekilde Tarek da... Başladığımızda hala daha bazı şeyler belli değildi. Paramız olmasa da bunun mümkün olacağına Allah'a güvenerek inandık. Biz O'nunla yola çıktık. O'nunla başladık.

When I took this oath, all I had in mind was to make this journey. I retired and decided to set out on the journey in October 2024. I didn't even know who would be with me or how many people would join. Later, my friend Abdelqader joined me, saying, 'I'm coming with you,' and the same with Tarek. When we started, some things were still uncertain. Even though we didn't have money, we believed it would be possible by trusting in Allah. We set out with Him. We began with Him.