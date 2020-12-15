Zamana meydan okuyan ilim merkezi: Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi

Cezayirli Hasan Paşa, Hamza Hamid Paşa, Halil Hamid Paşa, Ahmet Resmi Efendi gibi önemli isimleri himaye etti.

📌 Avrupa'yı yakından takip eden Koca Ragıp Paşa, Voltaire, Newton gibi birçok Batılı yazar ve bilim insanının eserini Türkçeye çevirtti. Edebi yanı o kadar kuvvetliydi ki Şeyh Galip ve Nedim'den sonra devrin en önemli şairleri arasında sayıldı. Şiirlerinde kullandığı Ragıb mahlası isminin önüne geçti.

📌 Onun yazdığı beyitler darb-ı mesel olarak günümüzde de insanların hafızasında yer alır: