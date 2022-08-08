Aşina olduğumuz ses: Sungun Babacan
Yakın zaman önce ülkemizin en önemli seslerinden birini kaybettik. Sesinin güzelliği ile izleyiciler tarafından çokça sevilen seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Türk sinema tarihinin önemli isimleri arasındaydı. Sevilen oyuncuları seslendiren usta isim aynı zamanda sitemizde seslendirdiği Kur'an mealiyle de tanınıyordu. Önemli bir değerimiz olan Babacan'ın hayatını mercek altına aldık.
Giriş Tarihi: 08.08.2022
16:54
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
16:57
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Hollywood yıldızlarının sesi olarak bilinen Sungun Babacan, 5 Ekim 1938 yılında Ankara'da doğar. Tüm eğitim hayatını Ankara'da geçirir.
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Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitiren Babacan'ın iş arayışı 1970 yılında girdiği sınavı kazanmasıyla son bulur.
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🔷 Binlerce kişinin girdiği sınavda kadroyu kazanan elli kişiden biri olan Babacan, 1970 yılında
TRT'de meslek hayatına başlar. "Çocuk Bahçesi", "Arkası Yarın" gibi radyo programları ile meslek hayatını sürdürür.
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TRT'nin televizyon yayınlarına başlamasının ardından sunuculuk yapmaya başlayan usta isim, 1980'li yıllarda " Cumartesiden Cumartesiye" adlı üç saat süren çocuk programını sunarak büyük kitleler tarafından tanınır.
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🔷 Sungun Babacan,
cümleleri ile "Dublaj benim için her şey demek. Dublaj benim için bir yaşam biçimi. Sevdiğin işi yaparsan hiç çalışmamış olursun sözünü yaşadım hep. Hiç çalışmadım hayatımda" işini ne denli sevdiğini ifade eder.
🔷 Usta sanatçı yıllarca
seslendirme, seslendirme yönetmenliği ve çevirmenlik yapar.
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🔸 Sinemada yeni dönem eleştirisi ve hakikat arayışı
🔷 Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde ünlü oyuncuları seslendirirken,
animasyon, belgesel ve reklam seslendirmeleri de yapan Babacan, ayrıca " Gelibolu Belgeseli"nin seslendirme yönetmenliğini yapar.
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gibi ünlü oyuncuların Türkçe dublajlarında Sungun Babacan'ın sesi duyulur. Tom Hanks, Tom Crouse, John Travolta, Nicholas Gage, Johnny Depp, Kurbağa Kermit, Bruce Willis, Hugh Jackman, Van Damme
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🔸 Kitle imha sanatı
🔷 Meşhur Hollywood filmlerinin kahramanlarını Sungun Babacan seslendirir.
, Tom Hanks'i ünlü oyuncu Brad Pitt'i, , Tom Cruise'u Johnny Depp'i ve daha birçok karakteri seslendirir.
🔷 Babacan ayrıca bir çocuk programı olan "
Sesame Street"in Türkçe uyarlaması olan ve bir dönem çocukların büyük ilgisini çeken " Susam Sokağı" adlı programda Kurbağa Kermit'i de seslendirir.
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