Aşina olduğumuz ses: Sungun Babacan

🔷 Sungun Babacan, "Dublaj benim için her şey demek. Dublaj benim için bir yaşam biçimi. Sevdiğin işi yaparsan hiç çalışmamış olursun sözünü yaşadım hep. Hiç çalışmadım hayatımda" cümleleri ile işini ne denli sevdiğini ifade eder.

🔷 Usta sanatçı yıllarca seslendirme, seslendirme yönetmenliği ve çevirmenlik yapar.