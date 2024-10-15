Tophane Kasrı 172 yıl sonra kapılarını açtı

🔸 İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli zamanlarına da tanık olmuş, eşi ve benzeri olmayan bir şehir. 15. asırdan 20. yüzyıla kadar Devlet-i Aliyye'nin payitahtı olmuştu.

🔸 Yedi tepeli şehrin en gözde ilçelerinden biri olan Beyoğlu'ndaki tarihi Tophane Kasrı, 172 yıl aradan sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kasrın önünden geçen kişiler, buranın ne zaman açılacağını oldukça merak ediyordu.