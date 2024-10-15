Tophane Kasrı 172 yıl sonra kapılarını açtı
"Tophane Kasrı" İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olan Beyoğlu'nda bulunmakta. Tarihi yapı, 172 yıl aradan sonra kapılarını açtı. Zamanında yapı padişahların Tophane'deki askeri ziyaretlerde ve deniz yoluyla gelen devlet adamlarının karşılanması için kullanılmıştı. Merkezi bir konumda bulunan kasır, görenlerin hep merak ettiği bir eserdi ve artık ziyaretçileriyle buluştu.
Giriş Tarihi: 15.10.2024
15:06
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
15:30
🔸 İstanbul,
'nun en görkemli zamanlarına da tanık olmuş, eşi ve benzeri olmayan bir şehir. 15. asırdan 20. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu Devlet-i Aliyye'nin payitahtı olmuştu.
🔸 Yedi tepeli şehrin en gözde ilçelerinden biri olan
Beyoğlu'ndaki tarihi Tophane Kasrı, yıl aradan sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kasrın önünden geçen kişiler, buranın ne zaman açılacağını oldukça merak ediyordu. 172
OSMANLI'NIN SON İNCİSİ YILDIZ SARAYI
🔸 Tophane Kasrı zamanında padişahların bölgedeki askeri ziyaretlerde ve deniz yoluyla gelen devlet adamlarının karşılanması için hizmete açılmıştı. Bu tarihi yapı
1852 yılında Sultan Abdülmecid tarafından 'e inşa ettirilmişti. İngiliz mimar William James Smith
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1807 yılında 'da dünyaya gözlerini açan Londra , William James Smith Osmanlı'nın çeşitli ülkelerinde konsolos ve başkonsolosluk görevlerini yürütmüştü. Aynı zamanda son derece derece iyi Türkçe bilen Smith; Mecidiye Kışla-i Hümayunu, Tophane-i Amire Hastahanesi ve Bahriye Hastahanesi 'nin de başmimarı idi.
🔸 Rus çarının kardeşi
Grandük , Konstantin Sultan Abdülmecid tarafından 'nda kabul edilmiştir. Bir diğer önemli olay ise Tophane Kasrı 'na son veren Osmanlı-Yunan Savaşı 1897 uluslararası konferansı ve Lozan Antlaşması sonrası Uluslararası Boğazlar Komisyonu burada toplanmıştı.
Lozan Antlaşması nedir?
24 Temmuz 1923 tarihinde, İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı temsilcileri tarafından, Leman adı verilen gölün kıyısındaki bir sarayda imzalanan antlaşmadır.
OSMANLI'NIN YOK OLAN SARAYI
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Seyir Köşkü, Abdülmecid Han Kasrı olarak da bilinen tarihi yapının yapılış amacı bulunduğu konumla doğrudan bağlantılı. Tophane semtinde yer alan ile ilişkili. Tophane-i Âmire
🔸 Burada dökülen topların arabalara bindirilip, ordu merkezlerine ve bilhassa yakın bulunan
'deki Taksim 'na götürülmekteydi. Yola koyulmadan evvel ise o arabalar hemen Topçular Kışlası 'nin karşısında bulunan alanda halka sunulurdu. Tophane-i Amire
🔸 Tam da bu alanda halk,
'yi alkışlar, övgüler yağdırır ve devletin bekası için dualar ederdi. Böylece ahali, Devlet-i Aliyye Osmanlı İmpatorluğu'nun gücüne bir kez daha şahit olmuş olurdu.
🔸 Tophane Kasrı'nda
Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz gibi Osmanlı'nın son padişahları, döküm atölyesinden çıkan topların orduya götürülmesini seyretmekteydi.
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