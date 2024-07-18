Osmanlı'nın son incisi Yıldız Sarayı

Osmanlı tarihinde önemli olaylara şahitlik eden, Sultan III. Selim'in inşa ettirdiği, Sultan II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz ve nihayet II. Abdülhamid'in eklediği yapılarla büyük bir kompleks haline getirdiği Yıldız Sarayı Osmanlı Dveleti'nin son sarayıdır. 2018'de restorasyona giren yapı 19 Temmuz Cuma günü açılacak ve ilk ziyaretçilerini 20 Temmuz Cumartesi günü kabul edecek. "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere pek çok bölüm ilk defa ziyarete açılacak.