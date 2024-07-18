Osmanlı'nın son incisi Yıldız Sarayı
Osmanlı tarihinde önemli olaylara şahitlik eden, Sultan III. Selim'in inşa ettirdiği, Sultan II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz ve nihayet II. Abdülhamid'in eklediği yapılarla büyük bir kompleks haline getirdiği Yıldız Sarayı Osmanlı Dveleti'nin son sarayıdır. 2018'de restorasyona giren yapı 19 Temmuz Cuma günü açılacak ve ilk ziyaretçilerini 20 Temmuz Cumartesi günü kabul edecek. "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere pek çok bölüm ilk defa ziyarete açılacak.
Giriş Tarihi: 18.07.2024
18:48
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
18:50
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Osmanlı'nın son sarayı ve önemli şahitliklerin mekanı olan Yıldız Sarayı, 1909 yılındaki büyük yağmanın ardından asla eski günlerini görememiştir.
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2018 yılında başlayan geniş çaplı restorasyon ile tarihin dehlizlerinde kalan incelikler ve sırlar gün yüzüne çıkıyor. İşte Yıldız Sarayı'nın bilinmeyen tarihi...
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Beşiktaş'ın eğimli bir tepesi olan Yıldız'da bulunan Yıldız Sarayı esasında bir kasırdır. Lakin zamanla farklı eklentiler ile beraber ortaya Yıldız Sarayı çıkar.
◾ Buraya yapılan ilk yapı
Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan için inşa ettirdiği bir kasırdır. Sultan aynı zamanda babası içinde bir çeşme inşa ettirmiştir.
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Sultan II. Mahmud'da burada 1835 yılında bir köşk inşa ettirmiş, Sultan Abdülmecid var olan kasırları yıktırarak 1842'de annesi Bezmialem Valide Sultan için Kasr-ı Dilküşa adıyla yeni bir köşk yaptırmıştır.
◾ Hala üzerindeki sır perdesi aralanmamış bir cinayete kurban giden Sultan Abdülaziz döneminde
Büyük Mâbeyn Köşkü, Çit Kasrı, Malta ve Çadır köşkleri inşa edilir.
◾ İktidara gelmesinin ardından
Sultan II. Abdülhamid Han amcasına olanlar ve güvenlik sebepleriyle idareyi Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na taşır.
◾ Sultan
padişahlığı boyunca, 33 sene Yıldız Sarayı'ndan ülkeyi idare eder. Sultan: Küçük Mabeyn Köşkü, harem binaları, Câriyeler Dairesi, Kızlarağası Köşkü, Şâle Köşkü, Yıldız Camii, tiyatro, marangozhane, eczahane, tamirhane, kilithane, çini atölyesi, kütüphane, şehzade köşklerini inşa ederek Yıldızı'ı büyük bir saray hüviyetine kavuşturur.
◾ Bugün
Yıldız Parkı olarak bilinen bölge Yıldız Sarayı'nın bahçesidir. Koltuk Kapısı, Vâlide Sultan Kapısı, Saltanat Kapısı, Mecidiye Kapısı sarayın dört ana kapısıdır.
◾ Saray içindeki
yapılar, bahçeler başta olmak üzere her detay büyük bir sanat ve zevk ürünü olarak neşet etmiştir. Ne var ki 1909'da gerçekleşen 31 Mart Vakası'nı takiben Selanik'ten gelen Hareket ordusu sarayı işgal etmiş ve yağmalamıştır.