Teoman Duralı'nın Omurgasızlaştırılmış Türklük kitabından 20 ufuk açıcı alıntı

Omurgasızlaştırılmış Türklük, üstad Teoman Duralı'nın "Türklüğün hali pür melalini seçikce dile getirdiğini" düşündüğü için İspanyol aydın José Ortega y Gasset'ten ödünç alarak isimlendirdiği kitabıdır. Türklük üzerine sahici tespitler barındıran kitap, Teoman Duralı'nın geniş bilgisiyle Türk tarihi, kültürü ve diline ait de çarpıcı gerçeklikler sunmaktadır. Aynı zamanda kitaptaTürklüğün tarihi ve bu tarihin felsefesi ile birlikte belirli bir soyu esas almayan 'ülkü devleti'nden nasıl ulus devlete evrildiğimize de değiniliyor. İşte Teoman Duralı'nın Omurgasızlaştırılmış Türklük kitabından 20 ufuk açıcı alıntı...