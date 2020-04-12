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Teoman Duralı'nın Omurgasızlaştırılmış Türklük kitabından 20 ufuk açıcı alıntı

Omurgasızlaştırılmış Türklük, üstad Teoman Duralı'nın "Türklüğün hali pür melalini seçikce dile getirdiğini" düşündüğü için İspanyol aydın José Ortega y Gasset'ten ödünç alarak isimlendirdiği kitabıdır. Türklük üzerine sahici tespitler barındıran kitap, Teoman Duralı'nın geniş bilgisiyle Türk tarihi, kültürü ve diline ait de çarpıcı gerçeklikler sunmaktadır. Aynı zamanda kitaptaTürklüğün tarihi ve bu tarihin felsefesi ile birlikte belirli bir soyu esas almayan 'ülkü devleti'nden nasıl ulus devlete evrildiğimize de değiniliyor. İşte Teoman Duralı'nın Omurgasızlaştırılmış Türklük kitabından 20 ufuk açıcı alıntı...

Giriş Tarihi: 12.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 08:14
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Adâleti ancak vahiy dini yoluyla tanıyabiliriz. Onun tarîfi ile tefsîri de, hikmetle irtibâtını kesip kaybetmemiş bir felsefe sisteminin işidir.

Teoman Duralı'nın Öyle Geçer Ki Zaman kitabından 20 alıntı

Teoman Duralı'nın "Öyle Geçer Ki Zaman "kitabını satın almak için tıklayınız.

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Olup biten ne varsa, bilinçten neşet eder. Öyleyse varlık, bilinçle örtüşür. Bilinç bulunmuyorsa, varlıktan da bahsedilemez.

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri

Teoman Duralı'nın "Çağdaş-İngiliz Yahudi Küresel Medeniyeti" kitabını satın almak için tıklayınız.

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Cihângir devletler kurup dil bilinci ile kaygısı gelişmemiş, dilini bunca ihmal etmiş ikinci bir millete tarihte rast gelmek zordur.

Prof. Dr. Teoman Duralı yorumuyla İngiliz-Yahudi medeniyetinin dünyaya etkileri

Teoman Duralı'nın "Sorun Nedir" kitabını satın almak için tıklayınız.

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Bir toplumun, tarihi boyunca, göz nuru, alın teriyle vücuda getirmiş olduğu kültürün köküne, bir kere, kibrit suyu dökülmeğegörsün; o artık, bütün zamanlar için sırra kadem basar.

Teoman Duralı'nın "Gelişip dönüşen varlık olarak canlı" yazısını okumak için tıklayınız.

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Yazıya koşut bir başka bağışlanmaz, fecîi katliâm dile uygulanmıştır.

Teoman Duralı'nın "Mekanikci bir sisteme doğru" yazısını okumak için tıklayınız.

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