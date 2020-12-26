Sokağa çıkma kısıtlamasında ne izleyelim, neye dikkat edelim hangi tarifi yapalım?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerimizde kalarak kendimizi ve sevdiklerimizi güven altına alıyoruz. Geri dönüşü olmayan bu en kıymetli zamanı daha keyifli geçirmeniz adına "Ne izleyelim, neye dikkat edelim, hangi tarifi yapalım?" başlığı altında birbirinden değerli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Fatma Bayram ile yaptığımız Instagram canlı yayınımızı seyrederek huzur kavramını derinlemesine öğrenebilir, okumayı hep ertelediğiniz o kitaba başlayabilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 26.12.2020
11:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
12:12
Ne okuyalım: A'mak-ı Hayal - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
A'MAK-I HAYAL - ŞEHBENDERZADE FİLİBELİ AHMED HİLMİ
📌Türk edebiyatının ilk tasavvufi romanı Âmak-ı Hayal, yazıldığı günden bu yana okuyucuların ilgisini çekmeye devam ediyor.
📌A'mâk-ı Hayâl iki bölümden oluşur. "Raci'nin Hatıraları" başlıklı birinci bölüm dokuz günden meydana gelmekte; İkinci bölüm ise "Manisa Tımarhanesi, Râcî'den Sami'ye mektup, makam düşkünü deli, çifte hafızlar, deliliği akıllılığından daha makul bir deli" başlıklarını taşır.
"Ey avare yolcu! Yürü! Durma, yürü! Bu geçici âlemin zevkleri seni Allah'a kavuşmaktan alıkoymasın. Bu eşsiz manzaraların, bu güzelliklerin hepsi yalnızca bir rüya ve hayaldir. Ey zavallı ziyaretçi! Yürü! Durma, yürü! Yürü, kendi aslına kavuş. Kemalin dereceleri bunlardır. Geçici süs ve gösterişi terk edip, yürü ki Allah'a kavuşma kadehinden içesin. Yürü ki, yokluk meydanında Allah'ın kudretini ve sırrını göresin."
Rüya mı gerçek mi?
📌 Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, dağılıp parçalanmış bir insanın tasavvufi olgunlaşma hikâyesini çok katmanlı edebi bir biçimle anlatırken okuru hayali ve hakiki yolculuklara çıkarıyor.
📌 Tasavvufi, felsefi, sosyal ve fantastik olanın Türk edebiyatında benzeri görülmemiş bir karışımı olan A'mâk-ı Hayal'de akıl hastanelerinden mezarlıklara sayısız mekânı ziyaret edecek, yirminci yüzyılın başında Osmanlı toplumundaki düşünce tartışmaları ve inanç krizlerine dair izler bulacaksanız.
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Ne izleyelim? Fatma Bayram ile Instagram canlı yayınında buluştuk
🎥 FATMA BAYRAM İLE INSTAGRAM CANLI YAYININDA BULUŞTUK
Kıymetli yazarımız Fatma Bayram, Cuma günü 20.00'da yeni programımız "Bazı Meseleler"e konuk oldu. Fikriyat Instagram hesabımız üzerinden canlı gerçekleştirilen yayında, olumsuzlukların, isteklerimizin, sorumluluklarımızın, zamanı iyi yönetebilmenin huzura giden yoldaki etkilerine değinildi.
Canlı yayında konuşulan konu başlıklarından bazıları ise şöyle:
📌 Huzurlu bir yaşam için zaman yönetiminin önemi
📌 Peygamber Efendimizin (sav) hayatından örnekler
📌 Her kitap okunmalı mı? Okumalarımızı neye göre belirlemeliyiz?
📌 Ömrümüzü daha hayırlı geçirebilmek için neler yapmalıyız?
Fatma Bayram ile Instagram canlı yayınımızı izlemek için tıklayın
Hangi kürü yapalım: Kan dolaşımını düzenleyen lahana kürü - İbrahim Saraçoğlu
BEYAZ LAHANANIN ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun insan sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğunu söylediği sebze, lahanadır. Çok yönlü olduğunu belirttiği bu sebzeyle yapılan kür, vücuda alınan veya birikmiş olan toksin uzaklaştırılmasında ideal bir çözümdür.
KÜRÜN UYGULANIŞI
Üç veya dört adet beyaz lahana yaprağı bütün olarak kaynamakta olan yarım litre suya atılıp kısık ateşte ağzı kapalı olarak on beş dakika haşlanır. Haşlama suyuna başka bir şey eklenmemelidir.
Birinci hafta, sabah ve akşam aç veya tok karnına bir su bardağı içilir. İkinci ve üçüncü haftalarda gün aşırı, bir gün atlayarak sabah ve akşam içmeye devam edilir. Dördüncü haftadan itibaren iki günde bir olmak üzere iki hafta daha uygulanır ve kür sonlandırılır. Üç aylık aradan sonra aynı kür tekrar edilir.
Sağlıklı yaşam için bitkisel kürler
Hangi tarihi eseri öğrenelim: Osmanlı’nın ilk sarayı
Bey Sarayı, Bursa'nın Orhangazi ilçesinin Hisar semtinde yer alır.
📌 Bey Sarayı, üç kıta ve yedi iklime yayılan imparatorluğun nirengi noktasıydı. Devlet yönetiminin merkezi olan bu tarihi yapı Osmanlı'nın ilk sarayıydı.
📌 Edirne ve İstanbul'daki saraylardan daha önce Osmanlı'ya ait birçok izi bağrında barındırdı.
📌 Bursa Bey Sarayı, Osmanlı'nın devletleşme yolunda önemli bir yere sahipti. Yönetimin yanında tarih ve kültür merkezi oldu. Burada sultanlar ve devrin âlimleri meşveret meclisleri oluşturdu.
📌 Bu saray, padişahların çalışma mekanı olduğu gibi Molla Fenari, Süleyman Çelebi, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri gibi dönemin önemli âlimlerinin de bizatihi bulunduğu mekanlardan biriydi.
📌 Osmanlı'nın ilk idare merkezi olan bu sarayda divan-ı hümayun toplanır ve kritik kararlar alınırdı.