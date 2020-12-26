Sokağa çıkma kısıtlamasında ne izleyelim, neye dikkat edelim hangi tarifi yapalım?

BEYAZ LAHANANIN ÖZELLİKLERİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun insan sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğunu söylediği sebze, lahanadır. Çok yönlü olduğunu belirttiği bu sebzeyle yapılan kür, vücuda alınan veya birikmiş olan toksin uzaklaştırılmasında ideal bir çözümdür.

KÜRÜN UYGULANIŞI

Üç veya dört adet beyaz lahana yaprağı bütün olarak kaynamakta olan yarım litre suya atılıp kısık ateşte ağzı kapalı olarak on beş dakika haşlanır. Haşlama suyuna başka bir şey eklenmemelidir.

Birinci hafta, sabah ve akşam aç veya tok karnına bir su bardağı içilir. İkinci ve üçüncü haftalarda gün aşırı, bir gün atlayarak sabah ve akşam içmeye devam edilir. Dördüncü haftadan itibaren iki günde bir olmak üzere iki hafta daha uygulanır ve kür sonlandırılır. Üç aylık aradan sonra aynı kür tekrar edilir.

Sağlıklı yaşam için bitkisel kürler