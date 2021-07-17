Sanatın hayata yansıması: Ebru, puşide ve şile bezi nasıl yapılır?
Medeniyetimiz, asırlar boyunca uygulanan birbirinden kıymetli geleneksel sanatlara ev sahipliği yapar. "Renklerin ahenkli bir şekilde suyla dans etmesi" olarak tanımlanan ebru, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olan puşideler bunlardan sadece birkaçıdır. Şaheserlerin her biri, sanatçıların göz nuru ve el emeği ile oluşturulur. Gelin, sanatın hayata yansıması olan ebru, puşide ve şile bezinin nasıl yapıldığına daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 17.07.2021
19:05
Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
19:12
🔹 En eski Orta Asya sanatlarından biri olan ebru,
çeşitli renklerin birbiri ile kaynaşması, farklı şekiller oluşturmasıdır. yoğunlaştırılmış sıvı üzerine
🔹 Türkçede "
ebru" kelimesi bulut ya da bulutlu, " abru" kelimesi ise su yüzü ya da sulu yüz anlamına gelir.
🔹 Eski Orta Asya dillerinden birinden gelen "
ebre" kelimesi, " damarlı kumaş ya da kâğıt" anlamına gelir. Kökenleri Çin'e kadar ulaşması muhtemel olan ebru, İpek Yolu'yla ilk kez İran'a gelip buradan ve burada ebru ismini almış olabilir. Anadolu'ya geçmiş
Ebru sanatı
olarak tanımlanır. "renklerin ahenkli bir şekilde suyla dans etmesi"
El yazması kitaplara nakşedilen geleneksel sanatlar
🔹 Kağıt bezeme sanatının en önemlilerinden biri olan ebrunun hangi tarihte ortaya çıktığını söylemek mümkün değildir.
🔹 Osmanlı döneminde yaygınlık kazandıktan sonra ebru kağıtları,
zemin olarak kullanıldı. Bunun nedeni estetiğin yanı sıra devlet belgeleri ve resmî yazışmalarda Bugünkü tahrifatı engellemekti. buna dayanır. çek ve senetlerdeki karmaşık desenlerin mantığı
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Biliyor muydunuz? Topkapı Sarayı'nda bulunan tarihi tespit edilmiş en eski ebrû, 1447 yılına aitti.
🔹 Anadolu'dan gelen tüccarlar, diplomatlar ve gezginler tarafından 1550'lerden sonra Avrupa'ya getirilen ebru sanatı, Avrupalı kitap âşıklarının kalbinde taht kurmuş, "Türk kâğıdı" ya da "Türk ebru kâğıdı yapımı" adlarıyla tanınır. Bunun sonrasında Avrupa'da yaygın olarak kullanılmıştır.
🔹 17. yüzyılda Roma'da yaşayan Alman Athanasius Kircher tarafından 1664 yılında kaleme alınan "Türk Usulü Kâğıt Süsleme Üzerine Söylem" gibi, ebru hakkındaki metinler de bu sanatın daha çok tanınmasına katkıda bulunmuştur.
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EBRU SANATI NASIL UYGULANIR?
🔹 Ebru, kendine has teknikler ile hazırlanan özel suyun üzerinde
. Bu geleneksel sanat, kitap ve ciltlerin yan kâğıdında ve ayrı olarak kullanıldı. boyalarla yapılan şekillerin kâğıda aktarılmasıdır
🔹 Ebru sanatını bu kadar
ilgi çekici yapan , sürekli dinamik olması, değişime ve yeni teknikleri denemeye açık olmasıdır. özelliği
🔹 Uygulamada kâğıt,
kullanılır. toprak boyalar, atkuyruğu kılından yapılan fırçalar, kitre, öd, neft malzemeleri
🔹 Kitre gibi kıvam arttırıcı madde ile suyun yoğunluğu arttırılır. Ezilmiş toprak boyalar, sığır ödü ile hazırlanır ve fırça ile kitreli suyun yüzeyine serpilir.
🔹 Su üzerinde işlenen desen sonrasında kâğıda geçirilir. Asırlar boyunca kitapları süsleyen ebru kâğıtları canlılığını koruyarak günümüze kadar ulaşmışlardır.
Kitre : Geven denilen otun gövdesinden elde edilen ve beyaz renkli bir tür zamktır. Suyun kıvamını, yoğunluğunu artırmak için kullanılır.
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Ebru sanatçısı Kubilay Eralp Dinçer, sizler için ebrunun nasıl yapıldığını Vav TV ekranlarından uygulamalı olarak gösterdi👇
🔹 Her ebru, emsalsizdir. Çünkü sanatçının duyguları ve su üzerine aksettirilen renklerin birleşmesinden oluştuğu için
ikinci kez aynısı üretilemez.
🔹 Ebru sanatının uygulandığı su, ab-ı hayat yani
olarak görülür. hayatın kaynağı
🔹 Allah, Lale ve Hilal isimleri 'elif', 'he' ve iki tane 'lam' harfinden oluşan aynı harflerle yazılır. Bunun ebced hesabına bakıldığında toplamı 66 eder. Bundan dolayı tasavvufta
düşünülür. lâlenin, Allah'ı, O'nun birliğini ve güzelliğini simgelediği
🔹Gül,
bir çiçektir. Halk arasında gelen misafire gül suyu ikram edildiğinde salavat getirilmesi de güle verilen önemin ve benimsemenin göstergesidir. Peygamber Efendimiz (sav) temsil eden
🔹Çiçek açmış
cennetin tasviri, bahar ağaçları ise tasavvuftaki sabrın timsalidir. selvi ağaçları
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