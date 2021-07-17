Sanatın hayata yansıması: Ebru, puşide ve şile bezi nasıl yapılır?

🔹 En eski Orta Asya sanatlarından biri olan ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine çeşitli renklerin birbiri ile kaynaşması, farklı şekiller oluşturmasıdır.

🔹 Türkçede "ebru" kelimesi bulut ya da bulutlu, "abru" kelimesi ise su yüzü ya da sulu yüz anlamına gelir.

🔹 Eski Orta Asya dillerinden birinden gelen "ebre" kelimesi, "damarlı kumaş ya da kâğıt" anlamına gelir. Kökenleri Çin'e kadar ulaşması muhtemel olan ebru, İpek Yolu'yla ilk kez İran'a gelip buradan Anadolu'ya geçmiş ve burada ebru ismini almış olabilir.

Ebru sanatı "renklerin ahenkli bir şekilde suyla dans etmesi" olarak tanımlanır.