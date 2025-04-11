İslam uygarlığında hat sanatının temelleri

2 /20 ALLAH’I ZİKRETME SANATIYDI













Müslümanlar bu yazıyı sanatta, kimi zaman geometrik ve doğal motiflerle bir araya getirerek kullanıyorlardı.

Ancak o aynı zamanda bir ibadet biçimiydi de; zira Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanlara ve yazanlara Allah katından ilahi lütuflar vaat ediyordu. Kalem, ilmi temsil ettiğinden, hat sanatı, Allah'ı zikretme sanatıydı.

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