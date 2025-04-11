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İslam uygarlığında hat sanatının temelleri

Yayınlanma Tarihi: 13.03.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:15

Estetik ve akıcı hat uygulamalarıyla güzel yazı sanatı, mukaddes kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in ve yaygın olarak bilinen özlü sözlerin yazılmasında kullanılır. Her yazı stili için ucu farklı açılarla kesilmiş farklı türde kamış kalemlere ihtiyaç duyulan bu sanatta, farklı türde ve renkte mürekkeplerle eşsiz güzellikte yazılar yazılır. Peki, İslam uygarlığı ile temelleri atılan hat sanatında, hattatların geçmişte mürekkeplerini dahi kendilerinin yaptığını; kimi zaman mürekkep tariflerini bir sır gibi sakladığını biliyor muydunuz? Resimden mimariye pek çok sanata ilham olan hat sanatının İslam uygarlığına uzanan geçmişini derledik.

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YAZI SANATI MÜSLÜMANLARIN ELİNDE GELİŞTİ
YAZI SANATI MÜSLÜMANLARIN ELİNDE GELİŞTİ

Süslemeli yazının Mısır hiyeroglifleri ya da Çin veya Japon yazısı gibi birçok türü olmakla birlikte, hat sanatı bütün bunlardan bağımsız olarak gelişti.

7'nci yüzyıl civarında başlayan güzel yazı sanatı Müslümanlar tarafından önemli ölçüde geliştirildi.

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ALLAH’I ZİKRETME SANATIYDI
ALLAH’I ZİKRETME SANATIYDI

Müslümanlar bu yazıyı sanatta, kimi zaman geometrik ve doğal motiflerle bir araya getirerek kullanıyorlardı.

Ancak o aynı zamanda bir ibadet biçimiydi de; zira Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanlara ve yazanlara Allah katından ilahi lütuflar vaat ediyordu. Kalem, ilmi temsil ettiğinden, hat sanatı, Allah'ı zikretme sanatıydı.

PROF. UĞUR DERMAN'DAN HAT SANATINA DAİR BİLGİLER

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BAZI İSİM VE CÜMLELERE ATFEDİLEN ÖNEM
BAZI İSİM VE CÜMLELERE ATFEDİLEN ÖNEM

Güzel yazı sanatı ve hattatlığın yaygınlaşması, başka bir etki ile iyice ivmelendi.

Bazı kelime, isim ve cümlelere atfedilen önem sebebiyle bu sanat daha da popüler hale geldi.

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EN ÜNLÜ YAZI ÜSLUPLARI KUFİ VE NESİHTİR
EN ÜNLÜ YAZI ÜSLUPLARI KUFİ VE NESİHTİR

Arapça hat eserlerinde kullanılan dil eski Sami dillerine mensup olup, kufi ve nesih en ünlüleri arasında olmak üzere birçok stil bulunur.

Kufi ismi, kâtiplerin Kur'an-ı Kerim'i yazıya geçirdiği Irak'ın Kufe şehrinden gelmektedir. Bu yazı stilindeki harfler köşelidir.

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NESİH: YUVARLAK BİR YAZI ÜSLUBU
NESİH: YUVARLAK BİR YAZI ÜSLUBU

Nesih yazı üslubu kufiden daha eskidir ancak modern Arapça yazı ve baskıda kullanılan karakterlere benzer.

Harflerin birleştirildiği işlek ve yuvarlak bir yazı üslubu olup birkaç farklı formu bulunur.

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