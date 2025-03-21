Rodos'ta ibadete açık tek yapı: İbrahim Paşa Camii
Günümüzde Yunanistan sınırları içinde yer alan Rodos, vakti zamanında Osmanlı himayesine girmiş hatta 400 sene ecdadımızın hakimiyetinde kalmıştır. Hem mimari hem tarihi hem de kültürel anlamda oldukça özel bir yere sahip olan bu cami, şimdi Rodos'ta, ibadete açık olan tek yapı olarak anılmakta. Peki, bu cami ne zaman inşa edildi? Rodos kaç yılında fethedildi? İşte, enine boyuna Rodos'ta ibadete açık tek yapı olan İbrahim Paşa Camii'ye dair bilmeniz gerekenler...
🔸 Rodos günümüzde, Ege Denizi'nin güneydoğusunda bugün Yunanistan'a bağlı bir ada. 1522-1912 seneleri arasında Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında kalan ada, o döneme ait pek çok tarihî eser barındırmakta.
🔸 Bir zamanlar Osmanlı yönetiminde bulunmasından ötürü bölgede, az da olsa Müslüman - Türk azınlığı yer vardır.
🔸 Osmanlı ordusu, 1480 senesinin ilkbaharında Rodos'a yönelik ilk ciddi seferini yapmış ancak başarılı olamamıştır. Tarih 1522'yi gösterdiğinde 400 parçalık bir donanma ve 100.000 kişilik kara ordusuyla Rodos'u topraklarına katması olayıdır.
🔸 Tarihi bu fetih, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiştir.
🔸 Yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Rodos Adası'nda, Osmanlı döneminden yapılan mimari eserlerin başta camilerin neredeyse tamamı restorasyon gerekçesiyle kapatılmış durumda.
🔸 Zamanında pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ada, Osmanlı İmparatorluğu'na dair birtakım izler barındırıyor. Fakat belli bahanelerle bu izler yok edilmek isteniyor.
🔸 Bölgeye, ecdadımızın hakim olduğu farklı zaman dilimlerinde; 14 cami, medrese, 2 hamam, 15 türbe, kütüphane ve birçok da çeşme bulunmakta.
🔸 Günümüzde Yunanistan'ın en önemli turizm kaynaklarından biri olan adada, Pargalı İbrahim Paşa Camii, Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi ve çeşmeler dışındaki bütün Osmanlı eserlerinin ziyaret edilmesine izin verilmiyor.
🔸Osmanlı zamanında inşa edilen Ağa, Bab'ı Mesdud, Borazani Baba, Girit, Hamza Bey, Hurmalı, Murat Reis, Muradiye, Recep Paşa, Salakos Köyü, Sultan Mustafa ve Şadırvan camileri seneler süren restorasyon çalışmalarının bitmemesi sebebiyle ibadete kapalı tutuluyor ve maalesef turistlerin buraları ziyaret etmesine de izin verilmiyor.
🔸 Osmanlı Sadrazamlarından olan "Pargalı İbrahim Paşa" için yaptırılan İbrahim Paşa Camii adadaki Müslümanların ibadet edebileceği tek cami olma özelliğini taşımakta.