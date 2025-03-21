Rodos'ta ibadete açık tek yapı: İbrahim Paşa Camii

4 /10 RODOS'TA OSMANLI YAPILARI













🔸 Bölgeye, ecdadımızın hakim olduğu farklı zaman dilimlerinde; 14 cami, medrese, 2 hamam, 15 türbe, kütüphane ve birçok da çeşme bulunmakta.

🔸 Günümüzde Yunanistan'ın en önemli turizm kaynaklarından biri olan adada, Pargalı İbrahim Paşa Camii, Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi ve çeşmeler dışındaki bütün Osmanlı eserlerinin ziyaret edilmesine izin verilmiyor.