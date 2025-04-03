Ramazan Bayramı’nda en çok ziyaret edilen yerler

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📍 GELİBOLU YARIMADASI

🔸 Ülkemizin incilerinden olan Gelibolu Yarımadası, Ramazan Bayramı münasebetiyle en çok rağbet göre yerlerden biri oldu. Kültür Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı bayramda yoğun ilgi gördü.

🔸 Şehitler Abidesi, Akbaş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Arıburnu bölgeleri, Seyit Onbaşı ile Yahya Çavuş anıtı en çok ziyaret edilen yerler arasına girdi.