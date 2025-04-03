Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Kültür Sanat Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen yerler

Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen yerler

Yayınlanma Tarihi: Nisan 03, 2025 16:21 Güncelleme Tarihi: Nisan 03, 2025 16:25

Ülkemizde birbirinden kıymetli tarihi şehir ve ilçeler bulunuyor. Bilhassa farklı milletlerden ve dönemlerden kalan eserler ile doğal güzellikler her zaman hem yerli hem de yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılanmakta. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda bazı yerler büyük rağbet görmüş. Bunların bir kısmı çoğumuzun aşina olduğu, gittiği yerler ama bir kısmı da belki de büyük bir çoğunluğumuzun ilk defa duyduğu bölgeler olacak. İşte, Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen mekanları sizler için derledik.

1/10

📍 GELİBOLU YARIMADASI

🔸 Ülkemizin incilerinden olan Gelibolu Yarımadası, Ramazan Bayramı münasebetiyle en çok rağbet göre yerlerden biri oldu. Kültür Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı bayramda yoğun ilgi gördü.

🔸 Şehitler Abidesi, Akbaş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Arıburnu bölgeleri, Seyit Onbaşı ile Yahya Çavuş anıtı en çok ziyaret edilen yerler arasına girdi.

Hafta sonu bayram rotası: Bozcaada

2/10
GELİBOLU'DA GEZİLECEK YERLER
GELİBOLU’DA GEZİLECEK YERLER

🔸 Gelibolu, Çanakkale'nin en derin anlamlara sahip, özel bir yeri. Milli mücadelenin nice hikayelerinin yazıldığı ender bir bölgesidir. Çanakkale ruhunu en iyi yansıtan Gelibolu Yarımadası'nda milli mücadelenin izlerini görmek mümkün.

🔸 Bölgede gezilecek yerler; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Gelibolu Savaş Müzesi, Gelibolu Şehitler Abidesi, Gelibolu Mevlevihanesi, Anzak Koyu, Çimpe Kalesi, Kömür Limanı, Gelibolu Deniz Feneri, Azaplar Camii, Sinan Paşa Türbesi, Morto Koyu, Bayraklı Baba Türbesi, Piri Reis Müzesi, Saruca Paşa Hamamı.

3/10

📍 KAPADOKYA

🔸 Ramazan Bayramı'nda tercih edilen yerlerden biri de Kapadokya oldu. Kapadokya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan. Ürgüp, Avanos, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa gibi yerlerde araç ve insan trafiği oldukça fazlaydı.

🔸 Bölgeye gelen turistler genel olarak açık hava müzeleri, seyir alanları ve ören yerlerini ziyaret etti. Kapadokya, yılın neredeyse çoğu dönemi çok sayıda turist ağırlamakta.

Hafta sonu gezi rotası: Şile

4/10
KAPADOKYA'DA GEZİLECEK YERLER
KAPADOKYA’DA GEZİLECEK YERLER

🔸 Kapadokya adı verilen bölge, 60 milyon yıl önce Erciyes, Göllüdağ ve Hasandağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, zaman içinde yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluşmuştur.

🔸 Kapadokya'ya gidince muhakkak görülmesi gereken yerler; Devrent Vadisi, Ortahisar Kalesi,Saç Müzesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı, Üç Güzeller, Güvercinlik Vadisi, Güray Müze, Çavuşin Eski Camii, Güllüdere Vadisi, Kızılçukur, Uçhisar Kalesi, Temennis Tepesi, Gomeda Vadisi.

5/10

📍 NEMRUT DAĞI

🔸 Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğrayan yerlerden biri de Nemrut Dağı idi. Adıyaman'da bulunan bu dağ, 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yerini alınmıştır.

🔸 "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak zihinlere kazınan bölge, bayramda 6 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırladı.

GAP Turu rota tavsiyeleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ramazan Bayramı’nda en çok ziyaret edilen yerler

Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen yerler

Resulullah’ın SAV devesi: Kasva

Resulullah'ın (SAV) devesi: Kasva

İslam’da vatan mefhumu

İslam'da vatan mefhumu

Balkanların unutulmaz kahramanları: Yücelciler

Balkanların unutulmaz kahramanları: Yücelciler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam