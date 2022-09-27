GAP Turu rota tavsiyeleri
Tarihte Yukarı Mezopotamya olarak anılan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu, pek çok kültürü içerisinde barındırır. Bu bölge içerisinde yer alan Urfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'te gezip görülmesi gereken çok sayıda tarihi mekan bulunur. Urfa'daki Balıklıgöl, Eski Mardin'deki Diyarbakır Surları, Gaziantep'teki Bakırcılar Çarşısı, Adıyaman'daki Nemrut Dağı bunlardan sadece birkaçı. Güneydoğu Anadolu turuna çıkmayı planlayan gezginler için mutlaka görülmesi gereken yerleri derledik.
Giriş Tarihi: 28.09.2022
10:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022
10:05
Halfetinin tarihi
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Eski Halfeti olarak adlandırılan bölgede baraj nedeniyle bir şehir, sular altında kalır. Yaşananların ardından halk, 15 kilometre uzaklığa "Yeni Şehir" kurar ve yerleşir. "Eski Şehir" de turistlerin gezip görebileceği güzel bir yer olarak kalır.
Masalları anımsatan görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgi odağındadır.
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Şehrin tarihi MÖ 9. yüzyıla dayanır. "Simatrat" adıyla Asurlular tarafından kurulduğu düşünülür. Ardından sırasıyla Romalılar, Sasaniler, Araplar, Emeviler, Abbasiler tarafından yönetilir. 11. yüzyılda Selçuklular ve 16. yüzyılda Osmanlılar bölgenin hakimi olur.
Halfeti'de gezilecek yerler
🔸 Halfeti'ye gelen ziyaretçiler,
Fırat Nehri kenarında manzaranın keyfini çıkarabilir. Burada bulunan restoranlarda yemek yiyebilir, hediyelik eşya satan dükkânlardan hatıra alabilir.
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Halfeti, d ünyada sadece burada yetişen karagül ve kokusuyla kendine hayran bırakan kolonyası ile meşhurdur.
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Tekne turuna katılabilirsiniz. Sesli rehberin anlatımıyla nehir boyunu gezerek Rumkale, Kralın Kızı Mağarası, Eski Rum Mezarları, Batık Kent, Kahtin Köyü ve Kamışlı Köyü'nü görebilirsiniz.
📍 Halfeti nerede?
Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık olarak 121 km uzaklıkta yer alır. Özel araç ile gelecek olan tatilciler yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonucunda Halfeti'ye ulaşabilir. Otobüs ile aktarmalı olarak ulaşım sağlanır. Gaziantep gibi yakın şehirlerden ise otobüsle direkt ulaşım mümkündür. Gaziantep'ten otobüs yolculuğuyla gelmek isteyenler, şehir merkezinden Halfeti'ye giden otobüsleri kullanabilir. Halfeti ve Gaziantep arası 102 km'dir ve yolculuk yaklaşık Ayrıca yine şehir merkezinden ilçeye bazı dönemlerde turlar düzenlenir. Bu turlara katılarak da ilçeye ulaşım sağlanabilir. 1 saat 30 dakika sürer.
Balıklı Göl
🔸 Balıklı Göl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, 3-5 metre derinliğindedir. İçinde rivayetlere konu olan
sazan balıkları bulunur. Bu balıklar kutsal sayılarak halk tarafından saygı gösterilir ve yenilmez. Balıklıgöl'ün hemen yanında Hz. İbrahim makamı yer alır. Hz. İbrahim'in doğduğu mağara da buradadır.
🔸 Balıklı Göl'e ulaştığınız andan itibaren, hem hikâyesi hem de mekânın
manevi havası sizi saracaktır.
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Hz. İbrahim kimdir? Hz. İbrahim'in hayatı ve mucizeleri…
Hz İbrahim'in ateşe atıldığı yer
🔸 Rivayete göre Hz. İbrahim (AS), dönemin Urfa Kralı Nemrut'un ilahlığını reddeder. Taptıkları putlarla mücadele etmeye ve onları kırmaya başlayınca, Nemrut tarafından bugünkü kalenin bulunduğu tepeden ateşe atılır.
emri verilince, rivayete göre "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol" dedik. (Enbiyâ Suresi, 69. ayet) olur. ateş su, odunlar da balık
📍 Balıklıgöl nerede?
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Balıklıgöl diğer bir adıyla Halil Ür-Rahman Gölü, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alır. Buraya özel araçla, uçak, tren ve otobüs seferleri ile kolayca ulaşılabilir. Şanlıurfa'nın her yerinden Balıklıgöl'e ulaşabileceğiniz araçlar bulmak mümkündür.
Halil-ür Rahman Camii ve Rızvaniye Camii
Halil-ür Rahman Camii
🔸 Cami, halk arasında
"Döşeme Camii" olarak da isimlendirilir . 504 yılında kilise olarak inşa edilen yapı, 9. yüzyılda Abbasi Halifesi Me'mun döneminde camiye dönüştürülür.
🔸 Kanuni Sultan Süleyman döneminde
restore edilir.
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Evliya Çelebi, bu camiyle ilgili "Seyahatnamesi"nde "İbrahim Halil Tekkesi" şeklinde bahseder.
Rızvaniye Camii
🔸 Balıklıgöl'ün kuzey kenarında bulunan cami,
1736 yılında Rakka Valisi Rıdvan Ahmet Paşa tarafından yaptırılır. Mihraba paralel ve üç kubbeli olarak inşa edilen yapının en ilginç kısmı, giriş kapısıdır. Ahşap olan bu kapı, çivi kullanılmadan geçme ve kakma tekniğiyle yapılmıştır ve üzerinde zengin bitkisel ve geometrik desenler bulunur.
🔸 Balıklıgöl'ün batı ve güneybatısını çevreleyen alanda
cami; medrese, Hz. İbrahim makamı, hazire ve muvakkithane yapılarından oluşan bir külliye şeklindedir.
↪ Ulaşım sıkıntısı çekmeden, kolay bir şekilde bu yapıları sırayla ziyaret edebilirsiniz.
Aynzeliha Gölü
🔸 Rivayete göre Hz. İbrahim ateşe atılacağı zaman, Nemrut'un kızı Zeliha,
Zeliha yanarak can verir. Daha sonra, Zeliha'nın düştüğü yerde bir göl oluştuğuna inanılır. Bu göle de y üce Allah'a iman ettiğini söyleyince, babası tarafından ateşe atılır. Aynzeliha (Zeliha Gölü veya Pınarı) adı verilir.
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Gölün etrafında insanların rahatlıkla oturabileceği çay bahçeleri bulunur. Buraya gelecek ziyaretçiler, çay bahçelerinde tarihi atmosferi içine çekebilirler.
📍 Aynzeliha Gölü nerede? Balıklı Gölü'n hemen güneyinde, Urfa Kalesi'nin önünde yer alır. Gölde kutsal olduğuna inanılan balıklar bulunur.
Şanlıurfa Kalesi
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Dambak Tepesi'nde yer alan kalenin MÖ 2000 yılında yapıldığı tahmin edilir. Kale, Haçlı Seferleri sırasında önemli rol oynar. Osmanlı döneminde tamir edilir. Kalenin üstünde bulunan iki taş sütunun, İbrâhim aleyhisselâmın ateşe atıldığı mancınık olduğu söylenir.
📍 Şanlıurfa Kalesi nerede? Balıklı Göl'ün yanında bulunan Şanlıurfa Kalesi'ne yürüyerek ulaşılabilir. Buradan Balıklı Göl ve Eyyübiye'nin eşsiz manzarasını seyredebilir, merdivenler boyunca yer alan kafelerde oturarak dinlenebilir ve manzarayı seyredebilirsiniz.