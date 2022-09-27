GAP Turu rota tavsiyeleri

Halfetinin tarihi

🔸 Eski Halfeti olarak adlandırılan bölgede baraj nedeniyle bir şehir, sular altında kalır. Yaşananların ardından halk, 15 kilometre uzaklığa "Yeni Şehir" kurar ve yerleşir. "Eski Şehir" de turistlerin gezip görebileceği güzel bir yer olarak kalır.

Masalları anımsatan görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgi odağındadır.

🔸 Şehrin tarihi MÖ 9. yüzyıla dayanır. "Simatrat" adıyla Asurlular tarafından kurulduğu düşünülür. Ardından sırasıyla Romalılar, Sasaniler, Araplar, Emeviler, Abbasiler tarafından yönetilir. 11. yüzyılda Selçuklular ve 16. yüzyılda Osmanlılar bölgenin hakimi olur.

Halfeti'de gezilecek yerler

🔸 Halfeti'ye gelen ziyaretçiler, Fırat Nehri kenarında manzaranın keyfini çıkarabilir. Burada bulunan restoranlarda yemek yiyebilir, hediyelik eşya satan dükkânlardan hatıra alabilir.

↪ Halfeti, dünyada sadece burada yetişen karagül ve kokusuyla kendine hayran bırakan kolonyası ile meşhurdur.

🔸 Tekne turuna katılabilirsiniz. Sesli rehberin anlatımıyla nehir boyunu gezerek Rumkale, Kralın Kızı Mağarası, Eski Rum Mezarları, Batık Kent, Kahtin Köyü ve Kamışlı Köyü'nü görebilirsiniz.

📍 Halfeti nerede?

Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık olarak 121 km uzaklıkta yer alır. Özel araç ile gelecek olan tatilciler yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonucunda Halfeti'ye ulaşabilir. Otobüs ile aktarmalı olarak ulaşım sağlanır. Gaziantep gibi yakın şehirlerden ise otobüsle direkt ulaşım mümkündür. Gaziantep'ten otobüs yolculuğuyla gelmek isteyenler, şehir merkezinden Halfeti'ye giden otobüsleri kullanabilir. Ayrıca yine şehir merkezinden ilçeye bazı dönemlerde turlar düzenlenir. Bu turlara katılarak da ilçeye ulaşım sağlanabilir. Halfeti ve Gaziantep arası 102 km'dir ve yolculuk yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.