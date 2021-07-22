Kurban Bayramı'nda ne izleyelim, ne okuyalım, nereye gidelim?
Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Sadakatin, Cenab-ı Hakk'a itaat ve teslimiyetin göstergesidir. "Fikriyat ile ne izleyelim, ne okuyalım, nereye gidelim?" başlığı altında Kurban Bayramı'nda değerlendirebileceğiniz birbirinden kıymetli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Kurban ibadetinin iki hikmetine dair videomuzu izleyebilir, uzun bayram tatilini değerlendirerek kitap okuyabilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 22.07.2021
17:11
Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
17:27
Ne izleyelim: Kurban ibadetinin iki hikmeti
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… Bu iki kavramın Takva ve teslimiyet kaçımız biliyoruz? Takva nefsani arzuları zayıflatmak, ruhani istidatları inkişaf ettirmek ve Cenab-ı Hak ile dostluğun tesisidir. Teslimiyet ise "Sâlikin Hakk"ın bütün tecellilerini gönül rızasıyla kabul etmesi anlamına gelir. kurban ibadetinin özünü oluşturduğunu
Mübarek bayram gününde, bizi Allah Teâlâ'ya daha da yakınlaştıran bu iki kavramı, önemli hadiseler üzerinden anlatmaya çalıştık👇
VIDEO
Ne okuyalım: Yitik Cennet - Sezai Karakoç
📌Ömrünü diriliş mücadelesine adamış bir isim olan Sezai Karakoç,
edebiyatımızın en güçlü sesidir.
📌 Karakoç, Yitik Cennet kitabında felsefe ile edebiyatın muhteşem uyumunu sergiler. Usta yazarın
inşa ettiği eserlerden biri Yitik Cennet'tir. diriliş düşüncesini
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Diriliş idealini gerçekleştirecek olan nesil, kendisine medeniyet kahramanları olan peygamberleri örnek almalıdır.
📌 Yitik Cennet
'te ve yeniden bulunmuş cennet yani Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. İsa hayatları üzerinden medeniyet fikrini yeniden yorumlanır. Sekiz peygamber cennetin sekiz kapısını temsil ederken dokuzuncu bölüm yani Efendimiz cennetin ta kendisi olarak ifade edilir. Bu hikâyeler üzerinden Hz. Muhammed'in (sav) gelişmesi ele alınır. bir medeniyetin doğuşu,
Sezai Karakoç'un peygamber tasavvuru
📌 Yitik Cennet, Karakoç'un peygamber tasavvurunu ortaya koyduğu, şiirsel diliyle okuru peygamber kıssalarına ve medeniyetimizin derinliklerine dahil eden bir eserdir.
"Medeniyetini yitirmiş aydınlar yad uygarlıkların taklit cehenneminden kavrulup dururken, bir diriliş esintisiyle aralarında sıyrılacak olanlar, bu satırlarda, belli belirsiz, yeni bir mayalanmanın ilk çizgilerini sezer gibi olurlarsa, görevin yapılmış olması mutluluğundan bir serinlik ilk sabah çiğlerini düşürmüş olacaktır gecede alev alev yanan ruhumuza kuşkusuz."
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Nereye gidelim: Eyüpsultan Camii
📌 İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan
, içerisinde bir inciyi barındırıyor. Peygamber Efendimizin (sav) mihmandarı Eyüp Sultan Hazretlerini. Semte adını veren sahabi, Resulullah (sav) Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde, onu evinde ağırladığı için İslam aleminde "mihmandar-ı nebi" olarak anılır. Eyüpsultan
➡ Ebu Eyyüb el- Ensari,
İstanbul'un fethine katıldı ve burada vefat etti. 13. yüzyılda İstanbul'un Latinler tarafından istila edilmesiyle de kabri kayboldu. Peygamberimizin müjdesine erişebilmek için
➡ Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşattığında Akşemsettin'den Ebu Eyyüb el- Ensari'nin kabrinin bulunmasını istedi. Akşemseddin
"Sultanım, ben her gece şu semte bir nur indiğini görmekteyim." diyerek kabrinin bulunduğu yeri gösterdi.
➡ Fatih, Eyüp Sultan'ın kabrinin bulunmasıyla ilk önce türbe ardından cami ile birlikte medrese, aşhane, hamamdan oluşan külliyeyi inşa ettirdi.
Kurban Bayramı'nda Ebu Eyyüb el- Ensari'nin türbesinin de bulunduğu Eyüpsultan Camii'ni ziyaret edip dua ederek sıla-i rahimde bulunabilirsiniz.
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külliyenin bir parçasıdır. Fatih Sultan Mehmet, Ebu Eyyüb El Ensari'nin kabrinin bulunmasıyla ilk önce türbe ardından cami ile birlikte medrese, aşhane, hamamdan oluşan külliyeyi inşa ettirdi. Payitahtın ilk kubbeli selatin camisidir. Eyüp Sultan Cami,