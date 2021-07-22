Kurban Bayramı'nda ne izleyelim, ne okuyalım, nereye gidelim?

📌Takva ve teslimiyet… Bu iki kavramın kurban ibadetinin özünü oluşturduğunu kaçımız biliyoruz? Takva nefsani arzuları zayıflatmak, ruhani istidatları inkişaf ettirmek ve Cenab-ı Hak ile dostluğun tesisidir. Teslimiyet ise "Sâlikin Hakk"ın bütün tecellilerini gönül rızasıyla kabul etmesi anlamına gelir.

Mübarek bayram gününde, bizi Allah Teâlâ'ya daha da yakınlaştıran bu iki kavramı, önemli hadiseler üzerinden anlatmaya çalıştık👇