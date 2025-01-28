Kırım'daki Gözyaşı Çeşmesi'nin hikayesi

4 /10 Gözyaşı Çeşmesi











🔹 Gözyaşı Çeşmesi, Han Sarayı'nın en meşhur yapılarından. Bu çeşmenin hikayesi şöyledir: I.Giray Han güzeller güzeli Dilara Bikeç'i sever ve onunla evlenir. Fakat daha birbirlerine doyamadan ayrılık vâki olur ve eşini kaybeder.

🔹 Han, genç yaşta hayata veda eden eşinin hatıralarını yaşatmak ister. "Dünya durdukça bu çeşme de benim gibi ağlasın" diyerek onun anısına çeşme yaptırır.