Dünyanın tren geçmeyen tek istasyonu

🔸 Tren istasyonları tarihte pek çok olaya ev sahipliği yapmış, edebiyatımızda onlarca şiire ilham kaynağı olmuş, kimi zaman hüznün kimi zaman ise neşenin ve vuslatın ferahlığını insanlara hissettirmiş mekanlardır.

🔸 Toplumun sosyal hafızasında bu özellikleriyle önemli bir yer edinen istasyonlar, filmlerin, dizilerin en can alıcı anlarına sahne olmaktan da geri kalmamıştır.