Dünyanın tren geçmeyen tek istasyonu
Osmanlı döneminde, Mısır Valisi olarak atanan Abbas Hilmi Paşa, 1905'te Dalaman'daki Sarsala Koyu'na gelir ve bölgenin güzelliğine hayran kalır. 1874'te buradaki alana bir av köşkü, Valisi olduğu Mısır'ın İskenderiye şehrine de tren istasyonu yaptırmak ister ve planları Fransızlara verir. Fransızların av köşkü ile tren garı projelerini karıştırması sonucu Mısır yerine Dalaman'a yapılır ve
"dünyanın tren geçmeyen tek istasyonu" olarak bilinen bu ilginç eser ortaya çıkar.
Giriş Tarihi: 11.09.2022
14:16
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
15:29
🔸 Tren istasyonları tarihte pek çok olaya ev sahipliği yapmış,
edebiyatımızda onlarca şiire ilham kaynağı olmuş, kimi zaman kimi zaman ise hüznün ferahlığını insanlara hissettirmiş mekanlardır. neşenin ve vuslatın
🔸 Toplumun sosyal hafızasında bu özellikleriyle önemli bir yer edinen
, filmlerin, istasyonlar dizilerin en can alıcı anlarına sahne olmaktan da geri kalmamıştır.
Şiirimizin ilham kaynağı "Tren istasyonları"
🔸 Mimari olarak değerlendirildiğinde tren istasyonları çoğu insanın sıklıkla uğramadığı,
, kısa zamanlı anıların ve vakitlerin söz konusu olduğu gelip geçilen sirkülasyon alanlarıdır.
🔸 İstasyonlar
bir yanından giriş yaparak belirli işlemlerin ardından trenin kalktığı ana mekana ulaştığımız hacimlerdir. Bugün bahse girişeceğimiz Dalaman istasyonu ise bizi şaşırtacak ve tebessüm ettirecek bir karmaşaya sahip.
Mimari terimler sözlüğü
🔸 Dalaman'da trenin hiç uğramadığı gar binası
ilginç bir hikayeye dayanıyor; şöyle ki: Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Mısır Valisi olarak atanan ve görev yapan Abbas Hilmi Paşa, 1905'te ziyarette bulunur. Dalaman'daki Sarsala Koyu'nu
🔸 Bölgeyi ziyareti ile hayranlığını gizleyemeyen Paşa
koydan Dalaman'a kadar yol yaptırır. Yolun iki kenarına da Mısır'dan getirilen okaliptüs ağaçlarını diktirir ve burayı inzivaya çekilebilinecek bir yaşam alanına çevirir.
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🔸 1874 yılında
Dalaman'ın mülkiyetini kendisine geçirerek sahibi olan Hilmi Paşa, arazilerde çalışmaları için çok sayıda Mısırlı ve Sudanlı işçi getirir.
🔸 Paşa,
1908'de Dalaman'a av köşkü, Valisi olduğu Mısır'ın İskenderiye şehrine de tren istasyonu Mısır yerine Dalaman'a yapılır. Böylelikle yaptırmak ister ve planları Fransızlara verir. tren istasyonu Fransızların av köşkü ile tren garı projelerini karıştırması sonucu olarak bilinen bina yapı ortaya çıkar. "dünyanın tren geçmeyen tek istasyonu"
Mısır'ın antik mezarlığı: Beni Hasan
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Binanın bir karışıklık nedeniyle av köşkü olacakken tren garı olarak inşa edilmesi, pek çok kimse tarafından sonucunda ortaya çıktığı iddia ediliyor. Fransızların siyaset stratejisi
🔸 Tren istasyonu ile av köşkü tasarımının mimari olarak birbirinden oldukça farklı olması,
Anadolu ve Mezopotomya'da kirli emeller içerisinde olan Fransızların böyle bir faaliyet yürüttüğü iddiaları güçlendiriyor. ulaşıma engel olmak amacıyla
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