Şiirimizin ilham kaynağı “Tren istasyonları”
Bir milletin kültürünü oluşturan temel yapı taşlarından olan edebiyatın önemli bir koludur, şiirler... Renkli konularıyla hayatımızı süslerken, ayrılıkları ve vuslatları da yaşamlarımıza dahil eder. Bunun en güzel örneğini de tren istasyonlarıyla verirler bize... Sizler için sevinç ve hüzünle harmanlanan en güzel 20 şiiri derledik.
Giriş Tarihi: 19.07.2022
14:02
Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
14:27
Tren Sesleri
Güneşin girdiği büyük saraylar
Ne vakit tutuşup yanarsa raylar Ardınca sürükler gözlerimizi.
Uzakta bir tren sesi gelince
Hasretle sızlayan kalbimiz, ince Bir derde yeniden düştü sanırız.
Ey tren sesleri, tren sesleri!
Gurbete gidenler yıllardan beri Gelmezken bir de siz hatırlatmayın!
Reva mı bir gamlı ruhu dağlamak?
Ah ey trenlerin kalbe ağlamak Getiren sesleri, tren sesleri!
Necmettin Halil Onan
Ünlü şairlerin kalemlerinden çıkan yolculuk şiirleri
Demiryolundaki Çiçek
Sen ey, tutup şu demiryolunda açan çiçek!
Bilmen gerekirdi ki bir gün ya yakılacaksın, Ya da iki üç amele gelecek kazma kürek, Sen en mâsum şarkını söylerken sabahlara, Bir kara yıldırımla kapanacak belki azgın.
Sen ey, tutup şu demiryolunda açan çiçek!
Başka yer mi yoktu ki bu dünyada, başka yaz? Dilek hangi havayı değiştirmek? Ne ki ömründe bu taş, demir tedirginliği, Canım yapraklarında, dallarında bu kir, pas?
Sen ey, tehlikelerin, israfların çiçeği!
Bak şu üstünden geçip giden mavilere bir, Var mı daha bir yazın?
Zeki Ömer Defne
İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı: Sirkeci Tren Garı
Savaş Bitti
Trende öğrenilen trende kalacak
İndiklerinde üç türlü ölüm Boşaltmış olacak kompartımanları Trenli hayatların bir gereği bu Trenin bütün yolcularına ölüm İltimas olsun diye Bir kalkış noktası hediye ederek Her birini tek tek Üç tarzda uğurluyor Durulan her istasyonda onları.
İsmet Özel
İsmet Özel'den 100 Alıntı
Akarsuya Bırakılan Mektup
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç
Ağaçlar bükmesinler n'olursun boyunlarını Neden akşam oluyorum tren kalkınca Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki Az önceki çiçekler nasıl da diken diken Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç. O sularda çimdik, bitti; köprüleri geçtik, bitti O elmanın tadı orda, o kuş çoktan öttü, bitti Artık çocuk değiliz, susarak da bir şeyler diyebiliriz.
Hasan Hüseyin Korkmazgil
Sezai Karakoç'tan 100 Alıntı