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Şiirimizin ilham kaynağı “Tren istasyonları”

Bir milletin kültürünü oluşturan temel yapı taşlarından olan edebiyatın önemli bir koludur, şiirler... Renkli konularıyla hayatımızı süslerken, ayrılıkları ve vuslatları da yaşamlarımıza dahil eder. Bunun en güzel örneğini de tren istasyonlarıyla verirler bize... Sizler için sevinç ve hüzünle harmanlanan en güzel 20 şiiri derledik.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 14:27
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Tren Sesleri

Güneşin girdiği büyük saraylar
Ne vakit tutuşup yanarsa raylar
Ardınca sürükler gözlerimizi.

Uzakta bir tren sesi gelince
Hasretle sızlayan kalbimiz, ince
Bir derde yeniden düştü sanırız.

Ey tren sesleri, tren sesleri!
Gurbete gidenler yıllardan beri
Gelmezken bir de siz hatırlatmayın!

Reva mı bir gamlı ruhu dağlamak?
Ah ey trenlerin kalbe ağlamak
Getiren sesleri, tren sesleri!

Necmettin Halil Onan

Ünlü şairlerin kalemlerinden çıkan yolculuk şiirleri

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Tren Sesi
Garibim;
Ne bir güzel var avutacak gönlümü,
Bu şehirde,
Ne de bir tanıdık çehre;
Bir tren sesi duymaya göreyim,
İki gözüm,
İki çeşme.

Orhan Veli

Tren yolculuğu sevenlerin bilmesi gereken rotalar

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Demiryolundaki Çiçek

Sen ey, tutup şu demiryolunda açan çiçek!
Bilmen gerekirdi ki bir gün ya yakılacaksın,
Ya da iki üç amele gelecek kazma kürek,
Sen en mâsum şarkını söylerken sabahlara,
Bir kara yıldırımla kapanacak belki azgın.

Sen ey, tutup şu demiryolunda açan çiçek!
Başka yer mi yoktu ki bu dünyada, başka yaz?
Dilek hangi havayı değiştirmek?
Ne ki ömründe bu taş, demir tedirginliği,
Canım yapraklarında, dallarında bu kir, pas?

Sen ey, tehlikelerin, israfların çiçeği!
Bak şu üstünden geçip giden mavilere bir,
Var mı daha bir yazın?

Zeki Ömer Defne

İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı: Sirkeci Tren Garı

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Savaş Bitti

Trende öğrenilen trende kalacak
İndiklerinde üç türlü ölüm
Boşaltmış olacak kompartımanları
Trenli hayatların bir gereği bu
Trenin bütün yolcularına ölüm
İltimas olsun diye
Bir kalkış noktası hediye ederek
Her birini tek tek
Üç tarzda uğurluyor
Durulan her istasyonda onları.

İsmet Özel

İsmet Özel'den 100 Alıntı

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Akarsuya Bırakılan Mektup

Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç
Ağaçlar bükmesinler n'olursun boyunlarını
Neden akşam oluyorum tren kalkınca
Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince
Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum
Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki
Az önceki çiçekler nasıl da diken diken
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.
O sularda çimdik, bitti; köprüleri geçtik, bitti
O elmanın tadı orda, o kuş çoktan öttü, bitti
Artık çocuk değiliz, susarak da bir şeyler diyebiliriz.

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Sezai Karakoç'tan 100 Alıntı

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