Şiirimizin ilham kaynağı “Tren istasyonları”

Demiryolundaki Çiçek

Sen ey, tutup şu demiryolunda açan çiçek!

Bilmen gerekirdi ki bir gün ya yakılacaksın,

Ya da iki üç amele gelecek kazma kürek,

Sen en mâsum şarkını söylerken sabahlara,

Bir kara yıldırımla kapanacak belki azgın.

Sen ey, tutup şu demiryolunda açan çiçek!

Başka yer mi yoktu ki bu dünyada, başka yaz?

Dilek hangi havayı değiştirmek?

Ne ki ömründe bu taş, demir tedirginliği,

Canım yapraklarında, dallarında bu kir, pas?

Sen ey, tehlikelerin, israfların çiçeği!

Bak şu üstünden geçip giden mavilere bir,

Var mı daha bir yazın?

Zeki Ömer Defne

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