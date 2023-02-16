Depremzedelere yuva: Boz Üyler ve Yurtlar

TÜRK DÜNYASINDA BİRLİK ZAMANI

🔺 Ülkemizin bir bölgesi, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın en şiddetli ve en yıkıcı iki depremiyle sarsıldı. Bu afetten sonra Türk dünyasından beraberlik ve dayanışma mesajları üst üste geldi.

🔺 Tüm Türk devletleri ve toplulukları birlik oldu. Depremin olduğu ilk günden itibaren desteklerini eksik etmediler. Bir kere daha kardeş olduğumuzu göstererek acımızı paylaştılar.

Türk dünyası tek yürek