Depremzedelere yuva: Boz Üyler ve Yurtlar
Ülkemizin yaşadığı deprem afetinin ardından Kazakistan ve Kırgızistan'dan samimi ve kardeşçe destekler geldi. Yaptıkları yardımlar ile tüm Türklerin her daim bir olduğunu ve aynı topraklardan doğduğumuzu bir kez daha bizlere hatırlattılar. Kazakların "Yurt", Kırgızların "Boz Üy" adını verdikleri çadırlar, evsiz kalan binlerce depremzedeye yuva oldu...
Giriş Tarihi: 16.02.2023
14:20
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
14:51
TÜRK DÜNYASINDA BİRLİK ZAMANI
🔺 Ülkemizin bir bölgesi, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın en şiddetli ve en yıkıcı iki depremiyle sarsıldı. Bu afetten sonra
Türk dünyasından beraberlik ve dayanışma mesajları üst üste geldi.
🔺 Tüm Türk devletleri ve toplulukları birlik oldu. Depremin olduğu ilk günden itibaren desteklerini eksik etmediler. Bir kere daha kardeş olduğumuzu göstererek acımızı paylaştılar.
Türk dünyası tek yürek
KAZAK-KIRGIZ KARDEŞLİĞİ
🔺 Kazak ve Kırgız Türkü kardeşlerimiz ise zorlu kış şartlarında yaşadığımız bu acıyı, bir nebze olsun azaltmak ve yüreklerimizi ısıtmak için otağ gönderdiler.
🔺 Göçebe Türk topluluklarının günlük yaşamlarının en önemli parçası olan, Kırgızların "
Boz Üy" Kazakların ise " Yurt" ya da "Kiyiz Üy" adını verdikleri bu çadırlar, deprem bölgesine ulaştı ve kurulumları tamamlandı.
KAZAK TÜRKLERİNİN ÇADIRLARI "YURT"
🔺 Ülkemizde yaşanan iki büyük deprem neticesinde afetzedelerin barınması için
Kırgız çadırlarının yanı sıra Kazak Türkleri de " Yurt" adı verdikleri çadırlar yolladı.
🔺 Türkiye'nin
Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kazakistan halkının Türkiye için seferber olduğunu belirterek, "Bugün aralarında 84 adet Kazak çadırının (yurt) da bulunduğu insani yardım malzemesi taşıyan kargo uçağımız yola çıktı." ifadelerinde bulundu.
Ortak değerlerimiz "vatan"
KAZAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK
🔺 Yurtları kurmak için Kazakistan'dan gelen 12 kişilik Kazak gönüllü ekip, depremin merkezi olan Kahramanmaraş şehrine,
100'den fazla geleneksel çadır evi, "Yurt" kurdu.
🔺 Türkistan'ın keçi yününden yapılan geleneksel çadır evleri olan "
Yurtlar", göçebe Türk halklarının yaşam koşullarına uygun tasarımı, soğukta sıcak, sıcak havalarda ise serin ortam imkanı sunma gibi özellikleri sayesinde günümüzde de kullanılmaktadır.
KAHRAMANMARAŞ MİLLETİ BAHÇESİ'NDE KURULAN "BOZ ÜY"LER
🔺 İstanbul
Kırgızlar Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Tuygun Ergeş, Kırgız çadırları için şu ifadeleri kullandı:
"Bu çadırların özelliği istenildiği gibi sökülüp takılabilen bir çadır. Bunlar geleneksel çadırlardır. Kışın sıcaktır, yağmur, kar yağdığında geçirmez. Yazın da serinliğini korur. Genelde içerisinde bir aile rahatlıkça kalabilir. 15-20 kişi içerisinde kalabilir. Bunlar ortalama 5 metre çapında. Şu ana kadar yaklaşık 60 çadır kuruldu. Akşam saatlerine kadar 120 çadır kurulur."
Türk lehçelerinde "deprem"