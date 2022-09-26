Bir terapi yöntemi: Müze gezmek
Müze gezmenin ruhsal sağlığımıza etkisi olabilir mi? Bilgi ve kültür merkezi olan müzeler hayatımızda ne kadar önemli? Zihnimizi genişleten, günlük yaşamımıza anlam katan, dünyayı kavrayış biçimimizi geliştiren bu basit gezinti, bir ilaç. Müze gezmenin psikolojik etkileri hakkında yapılan araştırmalar, kişinin bu aktivite esnasında kendi dünyasından koptuğunu, yeni bakış açıları kazandığını ve umut, keyif ve iyimserlik duygularıyla dolduğunu söylüyor…
Giriş Tarihi: 26.09.2022
14:38
Güncelleme Tarihi: 26.09.2022
15:18
▶ Araştırmalar müzelerin mutluluk ve ruh sağlığı üzerinde
hayati bir rolü olduğunu söylüyor. University College of London tarafından yapılan araştırmaya göre müze gezmek; kişiye öğrenme ve yeni beceriler geliştirme, ilham verici yeni deneyimler yaşama fırsatı verirken umut, keyif ve iyimserlik gibi olumlu duyguları da katıyor.
Türkiye'de en çok gezilen müzeler
▶ İngiltere Sanat Konseyi tarafından 2016'da yayınlanan bir raporda da müzelerin insanların yaşamlarını
iyileştirmeye, fiziksel sağlık ve zihinsel refahı artırmaya katkı sağladığı açıklandı.
▶ Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araştırmasında da müze ziyaretinin
sonucu ortaya koyulmuştu. "insanların stresini azalttığı ve hayatı daha anlamlı kıldığı"
İnternet üzerinden gezebileceğin 10 müze
▶ Pensilvanya Üniversitesi'nden Katherine Cotter yaptığı araştırmada müze gezen kişilerde stres hormonu olarak bilinen kortizolda düşüş tespit etti. Cotter'a göre
müze ziyaret etmenin duygusal deneyimini yaşayan kişi günlük sorunlarından kısa süreliğine de uzaklaşıyor.
▶ Araştırmalara göre müzeler sık ziyaret edilmeyen mekânlar olduğu için burada
zaman farklı akıyor. Bu mekanlarda kişi adeta hissini yaşıyor. "başka bir dünyaya geçiş"
▶ Gezintiniz sırasında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz,
günlük deneyimlerimizden farklı bir tecrübe yaşıyoruz.
▶ Müzeleri gezintileri sayesinde dış dünyadan kopan zihin,
yeni yollar izlemeye ve yeni bakış açıları kazanmaya başlıyor.
▶ Bu gezintiler esnasında keşfedilen yeni şeyler, insana
farklı hobi ve zevklerin kapısını açarak da stres seviyesini azaltıyor.
Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 15 müze