Bir terapi yöntemi: Müze gezmek

Müze gezmenin ruhsal sağlığımıza etkisi olabilir mi? Bilgi ve kültür merkezi olan müzeler hayatımızda ne kadar önemli? Zihnimizi genişleten, günlük yaşamımıza anlam katan, dünyayı kavrayış biçimimizi geliştiren bu basit gezinti, bir ilaç. Müze gezmenin psikolojik etkileri hakkında yapılan araştırmalar, kişinin bu aktivite esnasında kendi dünyasından koptuğunu, yeni bakış açıları kazandığını ve umut, keyif ve iyimserlik duygularıyla dolduğunu söylüyor…