Ayasofya Camii'nin çağları aşan hat levha ve kitabeleri

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden hemen sonra, yeni sistem, Osmanlı'nın son dönemlerinden beri devam eden batılılaşma faaliyetlerine hız verdi. Türkiye'nin en köklü kurumlarından sıradan vatandaşların hayat tarzlarına kadar hemen her alanda bir dizi modernleşme faaliyetinden Ayasofya da nasibini aldı ve 1934 yılında müzeye dönüştürüldü. Ulu mabed, yıllarca üzerinde bu hüznü taşıdı…

Fethin sembolü ve Fatih'in yadigarı Ayasofya, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde asıl hüviyetine kavuştu ve dört minaresinden de ezan sesleri yükselmeye başladı. Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından dikkatler yeniden Müslümanların göz bebeği olan bu esere çevrildi.