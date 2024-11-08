2024'te turistlerin uğrak yeri: Balkanlar
Balkanlar, dünya üzerinde var olan tüm bölge ülkelerinden farklı bir doğaya ve mimariye sahip. Hepsinin ayrı bir hikayesi ve tarihi serüveni olsa da her daim bir bütün olarak anılır. 2024 yılı ise Balkanlarda turizm açısında oldukça hareketli geçiyor. Balkanlarda birçok ülkede ise Osmanlı izleri olan mimari yapıları görmek mümkün. İşte, 2024'te turistlerin uğrak noktaları; Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan...
Giriş Tarihi: 08.11.2024
13:36
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024
13:44
ARNAVUTLUK
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2024 yılında en çok turist çeken bölge, Balkanlar oldu. Arnavutluk ise Balkan rotasında bulunan ülkelerden biri. , bu yılın Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı ocak-eylül döneminde ülkeye 9,7 milyon yabancı turistin geldiğini açıkladı.
🔸 Başta
olmak üzere komşu ülkeler olan; Türkiye Kuzey Makedonya, Kosova ve Yunanistan'dan pek çok turist Arnavut kaldırımın yaygın olduğu bu ülkeye akın ediyor.
Türk kültürüyle harmanlanan Balkan edebiyatı
ARNAVUTLUK
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Arnavutluk'ta gezilecek ilk yer başkent, Tiran'dır. Bir dönemler Osmanlı hakimiyetinde olan bu şehirde; inşa edilmiş ancak sadece birkaçı günümüze ulaşmıştır. camiler, külliyeler
🔸 Burada gezilecek yerler;
Ethem Bey Camii, Akçahisar Kalesi, Dıraç Büyük Camii, Lekuresi Kalesi, Koman Gölü, Tiran Saat Kulesi, İşkodra Gölü, Ulusal Tarih Müzesi, Berat Kalesi, Osum Kanyonu, İskender Bey Müzesi, İskender Bey Meydanı, Mavi Göz ve Elbasan Etnografta Müzesi.
BOSNA HERSEK
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9 ayda 630 binden fazla turist Saraybosna'yı ziyaret etti. Harikulade bir güzelliğe sahip olan bu ülkeye; 'den insanlar burayı görmeye geliyor. Arabistan, Hırvatistan, Sırbistan, Çin, Almanya, ABD, Slovenya ve Türkiye
🔸 Buranın ilk adı
Vrhbosna, ismini ise Osmanlı döneminde almış. Ayrıca Saraybosna olan Boşnakça "Sarajevo" olarak da tanınmaktadır.
Bosna Savaşı öncesinde bölgedeki gerilimlerin tarihsel kökenleri
BOSNA HERSEK
🔸 Birbirinden özel tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle ünlü olan
'te; Osmanlının izlerini taşıyan Bosna Hersek Başçarşı'yı, Anadolunun sıcaklığını taşıyan tarihi yapısı Sebil'i, Latin Köprüsü'nü, Gazi Hüsrev Bey Camii'ni, Umut Tüneli'ni, Hünkar Camii'yi ve Saat Kulesi'ni muhakkak görmeniz gerekiyor.
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Saraybosna, özellikle İslamî havası ve yapısıyla Balkan turunda ilk durak olarak tercih edilmektedir.
KARADAĞ
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Karadağ, Balkanlarda özellikle 2024 yılında en çok tercih edilen ülkelerden biri. , Montenegro Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların kıyısında yer almakta. Kuzeyde Adriyatik Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batısındaysa Hırvatistan ve ile bulunuyor. Adriyatik Denizi
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Adriyatik Denizi'nin incisi kabul edilen, Karadağ'ın en güzel şehirlerinden biri olan Kotor,'nde yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi
Batı'nın Balkanları ayrıştırma politikası