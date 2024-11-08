2024'te turistlerin uğrak yeri: Balkanlar

ARNAVUTLUK

🔸 2024 yılında en çok turist çeken bölge, Balkanlar oldu. Arnavutluk ise Balkan rotasında bulunan ülkelerden biri. Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı, bu yılın ocak-eylül döneminde ülkeye 9,7 milyon yabancı turistin geldiğini açıkladı.

🔸 Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkeler olan; Kuzey Makedonya, Kosova ve Yunanistan'dan pek çok turist Arnavut kaldırımın yaygın olduğu bu ülkeye akın ediyor.