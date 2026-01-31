Zifiri Karanlıkta Bir Kandil: Kur’an-ı Kerim’de Hidayet İklimi

1 /10













Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir, fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız.

Bakara suresi-272. ayet

TEFSİRİ

Hikmetin mânalarından biri de "ilâhî irşad ve hidayet" idi. Bu büyük lutuf Allah'ın elindedir; peygamber de olsa, hiçbir kulun başkalarına hidayet lutfetme imkânı yoktur. Allah'ın hikmet ve hidayet lutfunda da –kendi koyduğu kanun gereğince– kulun yönelişi ve hak edişinin etkisi vardır.