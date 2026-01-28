Bugün
İbnü’l-Cevzî’den Nefis Terbiyesi ve Ebedi Kurtuluşun Yolları

Yayınlanma Tarihi: 28.01.2026 15:34

Dünyanın geçici telaşları ve ruhu yoran kalabalıkları arasında, ebedî saadetin pusulasını yeniden keşfetmeye ne dersiniz? İslam düşünce tarihinin en parlak zihinlerinden biri olan İbnü'l-Cevzî, asırlar öncesinden seslendiği 'Cennetin Davetlileri' ile modern insanın kaybolmuş huzuruna bir kapı aralıyor; bizi nefis terbiyesinden gönül ferahlığına uzanan asil bir yolculuğa davet ediyor. İşte, o davete icabet etmeniz adına sizler için derlediğimiz alıntılar...

1/20

🔹

Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha büyük bir nimet verilmemiştir!

İbnü'l-Cevzî

2/20

🔹

Ey Nefis!

Sana ne oluyor da bütün sığınaklara sığınma peşindesin.

İbnü'l-Cevzî

3/20

🔹

Şaşmıyor bunca ayrılıkları gören gözlerim,

Çok önceden biliyordu zaten onları kalbim.

İbnü'l-Cevzî

4/20

🔹

Bu dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.

İbnü'l-Cevzî

5/20

🔹

Öleceğim, ölüyorum düşüncesiyle kendinize eziyet etmeyi bırakın! Topu topu bir kere öleceksiniz, birçok kere değil!

İbnü'l-Cevzî

