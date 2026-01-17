Bugün
En güzel örnek olan Resul-i Ekrem (SAV) yaşantısı ile Müslümanları hayra davet etmiş, şerre giden kapıları kapatmıştır. Allah Resulü (SAV) hadis-i şeriflerinde öğütler verdiği gibi bir Müslümanın yapması gerekenleri özenle dile getirmiştir. Aynı şekilde uzak durulması gerekenleri de dile getiren Efendimizin (SAV) hadis-i şeriflerinde geçen "bizden değildir" ifadesi bu yönü ie öne çıkar. İşte, Peygamber Efendimizin "bizden değildir" buyurdukları...

Allah Teala gönderdiği peygamberler ile kullarını hakikate davet etmiştir. Biricik peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), söz, fiil ve davranışları ile Müslümanlara ideal bir insan görüntüsünü çizmiştir.

◾Resul-i Ekrem (SAV) kimi hadis-i şeriflerinde "bizden değildir" ibaresini kullanmıştır. Bu uyarıyı edinen fiillerden bazıları şunlardır:

↪ Müslümanları aldatmak,

↪ Sünnetten yüz çevirmek,

↪ Başkalarına benzemek,

↪ Vitir namazını terk etmek,

↪ Merhmaet etmemek,

↪ Ara bozmak

Gibi meseleler "bizden değildir" sözüne muhatab olmuştur.

RAHMAN'IN HAS KULLARI

Resulullah (SAV) buyurdu:

…Kim, benim yolumdan/sünnetimden yüz çevirirse, o benden değildir.

(Buhârî, Nikâh 1; Nesâî, Nikah 4)

Resulullah (SAV) buyurdu:

Bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selâmlaşmaları parmak işaretiyledir; Hıristiyanların selâmlaşmaları ise el ile işaret etmekten ibarettir.

(Tirmizî, İsti'zan 7)

Resulullah (SAV) buyurdu:

Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip/teşvik edip kötülükten sakındırmayan/uzaklaştırmayan bizden değildir."

(Tirmizî, Birr 15)

Resulullah (SAV) buyurdu:

Kadın ile eşinin ve köle ile efendinin arasını bozan bizden değildir.

(Ebû Dâvûd, Talak 1, Edeb 125)

