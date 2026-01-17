Peygamber Efendimizin "bizden değildir" buyurdukları
Yayınlanma Tarihi: 17.01.2026 16:12
En güzel örnek olan Resul-i Ekrem (SAV) yaşantısı ile Müslümanları hayra davet etmiş, şerre giden kapıları kapatmıştır. Allah Resulü (SAV) hadis-i şeriflerinde öğütler verdiği gibi bir Müslümanın yapması gerekenleri özenle dile getirmiştir. Aynı şekilde uzak durulması gerekenleri de dile getiren Efendimizin (SAV) hadis-i şeriflerinde geçen "bizden değildir" ifadesi bu yönü ie öne çıkar. İşte, Peygamber Efendimizin "bizden değildir" buyurdukları...
◾Allah Teala gönderdiği peygamberler ile kullarını hakikate davet etmiştir. Biricik peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), söz, fiil ve davranışları ile Müslümanlara ideal bir insan görüntüsünü çizmiştir.
◾Resul-i Ekrem (SAV) kimi hadis-i şeriflerinde "bizden değildir" ibaresini kullanmıştır. Bu uyarıyı edinen fiillerden bazıları şunlardır:
↪ Müslümanları aldatmak,
↪ Sünnetten yüz çevirmek,
↪ Başkalarına benzemek,
↪ Vitir namazını terk etmek,
↪ Merhmaet etmemek,
↪ Ara bozmak
Gibi meseleler "bizden değildir" sözüne muhatab olmuştur.