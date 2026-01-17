Peygamber Efendimizin "bizden değildir" buyurdukları

1 /15













◾Allah Teala gönderdiği peygamberler ile kullarını hakikate davet etmiştir. Biricik peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), söz, fiil ve davranışları ile Müslümanlara ideal bir insan görüntüsünü çizmiştir.

◾Resul-i Ekrem (SAV) kimi hadis-i şeriflerinde "bizden değildir" ibaresini kullanmıştır. Bu uyarıyı edinen fiillerden bazıları şunlardır:

↪ Müslümanları aldatmak,

↪ Sünnetten yüz çevirmek,

↪ Başkalarına benzemek,

↪ Vitir namazını terk etmek,

↪ Merhmaet etmemek,

↪ Ara bozmak

Gibi meseleler "bizden değildir" sözüne muhatab olmuştur.

RAHMAN'IN HAS KULLARI