Zahid ve fakih: Abdullah b. Mübarek

◾ Merv'de hadisleri ilk kez tedvin eden İbn Mübarek hakkında pek çok övgü dolu cümle kurulmuş, onun ilimlerdeki yetkinliği çokça zikredilmişti.

Merv nerede?

Günümüzde Türkmenistan sınırları içinde bulunmakta.

◾Ebu Usame, "İlmi, Abdullah b. Mübârek'ten daha çok isteyen bir kimse görmedim" demiş, İbrahim b. Şemmâs da: "İnsanların en fakihini, en vakarlısını ve hafızası en iyi olanını gördüm. En fakîhi, İbnu'l- Mübârek'ti." diyerek İbn Mübarek'in ilmi karakterine atıf yapmışlardı.

ABDULLAH B. MÜBAREK'İN HİKMETLİ SÖZLERİ