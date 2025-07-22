Yol gösteren 40 hadis-i şerif
Peygamberler, Allah Teala'nın insanlığa olan merhametinin göstergesidir. Hatemü'l Enbiya Hz. Muhammed Mustafa (SAV) bizler için en güzel örnek olduğu gibi sözleri ile asırlardır ümmetine yol göstermektedir. Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve onayları olarak anılan sünnet-i şerif Müslümanlar için erdemli bir hayat modelidir. Huzura ermenin yolu Resulullah'ın (SAV) sünnetine uymak, O'nun (SAV) gibi davranmaya çalışmak ve bunun için hadis-i şeriflere kulak vermektir. İşte, yol gösteren 40 hadis-i şerif...
💠 Resulullah (SAV) buyurdu:
İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü'l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225.
💠 Resulullah (SAV):
"Din nasihattır/samimiyettir" buyurdu.
"Kime Ya Resûlullah?" diye sorduk.
O (SAV) da; "Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi.
Müslim, Îman, 95
💠 Resulullah (SAV) buyurdu:
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16
💠 Resulullah (SAV) buyurdu:
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî, İlim, 11; Müslim, Cihâd, 6.
💠 Resulullah (SAV) buyurdu:
İnsanların peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de; "Utanmadıktan sonra dilediğini yap!" sözüdür.
Buhârî, Enbiyâ, 54; Ebu Dâvûd, Edeb, 6.
HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN KIRK HADİS-İ ŞERİF