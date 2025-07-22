Yol gösteren 40 hadis-i şerif

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💠 Resulullah (SAV):

"Din nasihattır/samimiyettir" buyurdu.

"Kime Ya Resûlullah?" diye sorduk.

O (SAV) da; "Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi.

Müslim, Îman, 95

AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA MÜSLÜMANLAR İÇİN HAYIR YOLLARI