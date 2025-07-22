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Yol gösteren 40 hadis-i şerif

Yayınlanma Tarihi: 22.07.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 10:45

Peygamberler, Allah Teala'nın insanlığa olan merhametinin göstergesidir. Hatemü'l Enbiya Hz. Muhammed Mustafa (SAV) bizler için en güzel örnek olduğu gibi sözleri ile asırlardır ümmetine yol göstermektedir. Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve onayları olarak anılan sünnet-i şerif Müslümanlar için erdemli bir hayat modelidir. Huzura ermenin yolu Resulullah'ın (SAV) sünnetine uymak, O'nun (SAV) gibi davranmaya çalışmak ve bunun için hadis-i şeriflere kulak vermektir. İşte, yol gösteren 40 hadis-i şerif...

1/40

💠 Resulullah (SAV) buyurdu:

İslâm, güzel ahlâktır.

Kenzü'l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225.

HAYATIMIZA YÖN VEREN 100 HADİS-İ ŞERİF

2/40

💠 Resulullah (SAV):

"Din nasihattır/samimiyettir" buyurdu.

"Kime Ya Resûlullah?" diye sorduk.

O (SAV) da; "Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi.

Müslim, Îman, 95

AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA MÜSLÜMANLAR İÇİN HAYIR YOLLARI

3/40

💠 Resulullah (SAV) buyurdu:

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS

4/40

💠 Resulullah (SAV) buyurdu:

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Buhârî, İlim, 11; Müslim, Cihâd, 6.

HADİS İLMİNİN TARTIŞMASIZ OTORİTESİ: İMAM BUHARİ

5/40

💠 Resulullah (SAV) buyurdu:

İnsanların peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de; "Utanmadıktan sonra dilediğini yap!" sözüdür.

Buhârî, Enbiyâ, 54; Ebu Dâvûd, Edeb, 6.

HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN KIRK HADİS-İ ŞERİF

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