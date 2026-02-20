Yemen’den İstanbul’a Uzanan Bir Vefa Öyküsü: Hırka-i Şerif’in 1400 Yıllık Emanet Yolculuğu

1 /10













◾ Hırka-i Şerif, İslam tarihinde "gıyabi muhabbetin" en somut halidir. Sevgili Peygamberimiz (SAV), Veysel Karani'yi hiç görmemiş olmasına rağmen, onun anne sevgisi ve ihlası nedeniyle hırkasının ona verilmesini bizzat vasiyet etmiştir. Bu durum, İslam tasavvufunda "Üveysilik" meşrebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Üveysilik ne demek?

Üveysîlik, bir kimsenin zâhiren görmediği kişi veya kişilerden rüya gibi yollarla mânevî eğitim alması ve bu yolla oluşan tarîkat anlamında bir tasavvuf kavramıdır.