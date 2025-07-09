Uzaklardaki yakınımız: Hadım Süleyman Ağa Camii
Osmanlı'nın Balkanlar'daki en sade ve güzel yapılarından birisi olan Hadım Süleyman Ağa Camii, 16. yüzyılın sonunda Evliya Çelebi'nin "bülbül yuvası" olarak andığı Yakova'da inşa edilmişti. III. Murad döneminde Topkapı Sarayı'nda önemli görevlere gelen Süleyman Ağa'nın banisi olduğu Hadım Camii; bezemeleri, işlemeleri ve resimleri ile adeta uzaktaki yakınımız...
💠 Allah Teala'nın (CC) adını yaymak uğruna Söğüt'ten Viyana önlerine kadar uzanan bir imparatorluk kuran Osmanlılar, fethettikleri her karış toprağı İslam mülkü haline getirmişlerdi.
💠 Özellikle Osmanlı sonrasında Balkan topraklarına huzur ve sükunetin bir türlü gelememesi bu büyük anlayışın ehemmiyetini ifade etmekte. 1388 yılından itibaren parça parça fethedilen Kosova'nın en güzel şehirlerinden birisi de Yakova idi...
💠 Kosova'nın en güzel şehirlerinden biri olan Yakova, Eski Çarşı bölgesi ile bilinmekte. Evliya Çelebi'nin rivayetine göre Mimar Sinan tarafından inşa edilen çarşı, bölge ekonomisinin asırlar boyunca can damarı olmuştu.
💠 Evliya Çelebi tarafından "bülbül yuvası" olarak isimlendirilen Yakova, Eski Çarşı'nın etrafında kurulan tekkeler sayesinde "tekkeler şehri" olarak da anılmakta.
💠 Yakova'nın incisi ise hiç şüphesiz Eski Çarşı'nın merkezinde bulunan Hadım Süleyman Ağa ya da bilinen ismiyle Hadım (Hadum) Camii.
💠 Osmanlı asırlarını hatırlatan duruşu, estetiği temsil eden minaresi ve bahçesinde uyanacakları günü bekleyen mezarları ile Hadım Süleyman Ağa Camii adeta Osmanlı'nın şehirdeki mührü...
💠 Şehrin en tanınan yapısı olan Hadım Camii, bahçesine girildiği andan itibaren ziyaretçilerini Osmanlı dönemine götürmekte. Yeşil bir bahçe, Osmanlı mezar taşları ve unutulmayan bir mazi...
💠 Hadım Süleyman Ağa Külliyesi'nin en önemli parçası olan Hadım Camii; medrese, muvakkithane, mektep, kütüphane, hamam ve han gibi yapılar ile güzel bir birliktelik arz etmekteydi.
💠 16. yüzyılın sonunda açılan Hadım Camii'nin banisi Osmanlı Sarayı'ndan Hadım Süleyman Ağa Bizeban idi. Yakova etrafındaki Guski köyünde doğan Süleyman Ağa bir devşirme idi.
💠 Zamanla III. Murad döneminde Topkapı Sarayı'nda önemli bir mevkiye erişen ağa, memleketine güzel bir cami inşa ettirerek hizmette bulunmuştu.