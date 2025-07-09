Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Uzaklardaki yakınımız: Hadım Süleyman Ağa Camii

Uzaklardaki yakınımız: Hadım Süleyman Ağa Camii

Yayınlanma Tarihi: 09.07.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 11:59

Osmanlı'nın Balkanlar'daki en sade ve güzel yapılarından birisi olan Hadım Süleyman Ağa Camii, 16. yüzyılın sonunda Evliya Çelebi'nin "bülbül yuvası" olarak andığı Yakova'da inşa edilmişti. III. Murad döneminde Topkapı Sarayı'nda önemli görevlere gelen Süleyman Ağa'nın banisi olduğu Hadım Camii; bezemeleri, işlemeleri ve resimleri ile adeta uzaktaki yakınımız...

1/10

💠 Allah Teala'nın (CC) adını yaymak uğruna Söğüt'ten Viyana önlerine kadar uzanan bir imparatorluk kuran Osmanlılar, fethettikleri her karış toprağı İslam mülkü haline getirmişlerdi.

💠 Özellikle Osmanlı sonrasında Balkan topraklarına huzur ve sükunetin bir türlü gelememesi bu büyük anlayışın ehemmiyetini ifade etmekte. 1388 yılından itibaren parça parça fethedilen Kosova'nın en güzel şehirlerinden birisi de Yakova idi...

KOSOVA'NIN OSMANLI DÖNEMİNDEN KALMA MİMARİLERİ

2/10

💠 Kosova'nın en güzel şehirlerinden biri olan Yakova, Eski Çarşı bölgesi ile bilinmekte. Evliya Çelebi'nin rivayetine göre Mimar Sinan tarafından inşa edilen çarşı, bölge ekonomisinin asırlar boyunca can damarı olmuştu.

💠 Evliya Çelebi tarafından "bülbül yuvası" olarak isimlendirilen Yakova, Eski Çarşı'nın etrafında kurulan tekkeler sayesinde "tekkeler şehri" olarak da anılmakta.

KOSOVA'DAKİ OSMANLI ESERLERİ

3/10

💠 Yakova'nın incisi ise hiç şüphesiz Eski Çarşı'nın merkezinde bulunan Hadım Süleyman Ağa ya da bilinen ismiyle Hadım (Hadum) Camii.

💠 Osmanlı asırlarını hatırlatan duruşu, estetiği temsil eden minaresi ve bahçesinde uyanacakları günü bekleyen mezarları ile Hadım Süleyman Ağa Camii adeta Osmanlı'nın şehirdeki mührü...

KOSOVA'DAN ATA MİRASI DEYİMLER

4/10

💠 Şehrin en tanınan yapısı olan Hadım Camii, bahçesine girildiği andan itibaren ziyaretçilerini Osmanlı dönemine götürmekte. Yeşil bir bahçe, Osmanlı mezar taşları ve unutulmayan bir mazi...

💠 Hadım Süleyman Ağa Külliyesi'nin en önemli parçası olan Hadım Camii; medrese, muvakkithane, mektep, kütüphane, hamam ve han gibi yapılar ile güzel bir birliktelik arz etmekteydi.

BALKANLAR'DA GÖRÜLMESİ GEREKEN ŞEHİRLER

5/10

💠 16. yüzyılın sonunda açılan Hadım Camii'nin banisi Osmanlı Sarayı'ndan Hadım Süleyman Ağa Bizeban idi. Yakova etrafındaki Guski köyünde doğan Süleyman Ağa bir devşirme idi.

💠 Zamanla III. Murad döneminde Topkapı Sarayı'nda önemli bir mevkiye erişen ağa, memleketine güzel bir cami inşa ettirerek hizmette bulunmuştu.

OSMANLI'NIN BALKANLAR'DA YAŞAYAN 10 ESERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Endülüs Avrupa’yı nasıl aydınlattı?

Endülüs Avrupa'yı nasıl aydınlattı?

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

Kaşıkçı Elması’nın Osmanlı Hazinesine Geliş Serüveni

Kaşıkçı Elması'nın Osmanlı Hazinesine Geliş Serüveni

Uzaklardaki yakınımız: Hadım Süleyman Ağa Camii

Uzaklardaki yakınımız: Hadım Süleyman Ağa Camii

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Genç Hafız’dan duygulandıran davranış

Genç Hafız'dan duygulandıran davranış

Resul-i Ekrem SAV Efendimize büyük edepsizlik

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik

Marmara Denizi’nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Marmara Denizi'nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor