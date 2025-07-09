Uzaklardaki yakınımız: Hadım Süleyman Ağa Camii

2 /10













💠 Kosova'nın en güzel şehirlerinden biri olan Yakova, Eski Çarşı bölgesi ile bilinmekte. Evliya Çelebi'nin rivayetine göre Mimar Sinan tarafından inşa edilen çarşı, bölge ekonomisinin asırlar boyunca can damarı olmuştu.

💠 Evliya Çelebi tarafından "bülbül yuvası" olarak isimlendirilen Yakova, Eski Çarşı'nın etrafında kurulan tekkeler sayesinde "tekkeler şehri" olarak da anılmakta.

KOSOVA'DAKİ OSMANLI ESERLERİ