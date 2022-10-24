Ürdün'deki Osmanlı mirası
Devlet-i Aliyye'yi ıslah etmenin yolunun eğitimden geçtiğini düşünen Sultan II. Abdülhamid Osmanlı coğrafyasının muhtelif pek çok noktasında farklı türlerde eğitim veren okullar açtı. Bugün Ürdün'ün Kerak şehrinde bulunan ve 123 yıldır eğitim hayatına devam eden "Rüştiye Mektebi" de Ulu Hakan'ın misyonu doğrultusunda açılan okullardan birisiydi.
Giriş Tarihi: 24.10.2022
12:07
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
12:27
◾ Merkezi bir ufuk etrafında şekillenen
Osmanlı Devleti, halkının hakları hususunda hassas ve çözüm üreten bir irade mekanizmasına sahipti.
◾ Bu anlayış çerçevesinde
Osmanlılar üç kıtaya yayılan geniş topraklarına merhamet ve adaletin yanında eğitim ve altyapı hizmetleri de götürdüler.
Osmanlı'da eğitim terimleri
◾ Tanzimat ve Islahat fermanları ile resmiyete dökülen
yenilik hareketlerinin başında her zaman eğitim hamlesi geldi. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdulaziz ve Sultan Abdülhamid bu meseleyi çok ciddiye aldılar.
◾ Bilhassa
Sultan II. Abdülhamid İmparatorluğun dört bir yanında farklı eğitim kurumlarının açılmasını sağlayarak I. Dünya Savaşı sonrası kurulan devletlerin bürokratlarını da dolaylı yoldan yetiştirmiş oldu.
Osmanlı medreseleri
◾ İktidar yıllarında
yetişmiş ve iyi eğitim almış kadrolar yetiştirerek Devlet-i Aliyye'nin bekasını uzatma niyeti içinde olan Sultan II. Abdülhamid bu şartlar altında memleketin hemen her tarafında farklı türden okullar açtı.
Mekteb-i Mülkiye
◾ Bu minvalde günümüz ortaöğrenim seviyelerine denk gelen rüştiye sayısında da çok ciddi manada artış sağlandı. Günümüzde
Ürdün'ün Kerak şehrinde bulunan ve tam 123 yıldır aralıksız eğitime devam eden "Rüştüye Mektebi" Sultan II. Abdülhamid'in vizyonu neticesinde açılmıştı.
Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitim veren 5 yüksekokul