Ürdün'deki Osmanlı mirası

◾ Tanzimat ve Islahat fermanları ile resmiyete dökülen yenilik hareketlerinin başında her zaman eğitim hamlesi geldi. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdulaziz ve Sultan Abdülhamid bu meseleyi çok ciddiye aldılar.

◾ Bilhassa Sultan II. Abdülhamid İmparatorluğun dört bir yanında farklı eğitim kurumlarının açılmasını sağlayarak I. Dünya Savaşı sonrası kurulan devletlerin bürokratlarını da dolaylı yoldan yetiştirmiş oldu.

Osmanlı medreseleri