Ünlü hadis alimi Muhammed Avvame

Ümmetin hadis sahasındaki en önemli isimlerinden olan Muhammed Avvame, bir süredir ilmi çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. 1960'lı yıllardan günümüze kadar ilim halkalarına öncülük eden, telif ve tahkik eserler hazırlayan, yüzlerce talebe yetiştiren Halepli Muhammed Avvame hadis ilmi denilince pek çok kişi için akla gelen ilk isim. Sünen-i Tirmizi'nin yeniden tahkik ve tevsiğine riyaset eden Avvame'nin yakın bir tarihte kurulacak "Uluslararası Sünnet ve Araştırma Merkezi"ne de başkanlık etmesi bekleniyor.