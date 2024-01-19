Ünlü hadis alimi Muhammed Avvame
Ümmetin hadis sahasındaki en önemli isimlerinden olan Muhammed Avvame, bir süredir ilmi çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. 1960'lı yıllardan günümüze kadar ilim halkalarına öncülük eden, telif ve tahkik eserler hazırlayan, yüzlerce talebe yetiştiren Halepli Muhammed Avvame hadis ilmi denilince pek çok kişi için akla gelen ilk isim. Sünen-i Tirmizi'nin yeniden tahkik ve tevsiğine riyaset eden Avvame'nin yakın bir tarihte kurulacak "Uluslararası Sünnet ve Araştırma Merkezi"ne de başkanlık etmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 19.01.2024
17:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
18:06
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1940 tarihinde Halep'te doğan Muhammed Avvame, eş-Şabaniyye Medresesi'nde ilmi hayatına başladı. Sonrasında Şer-i İlimler Lisesi'nde devam etti. Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nden mezun oldu.
Eş-Şabaniyye Medresesi ne zaman kuruldu?
1677'de Halep'in meşhur medreselerinden olan bu eğitim kurumunu muhassılı emval olan bir Osmanlı görevlisi hizmete açmıştır.
💠 Lakin
Avvame, ilmin sadece okullarda öğretilmediğinin farkında olan bir isimdi. Hayatı boyunca ilim halkalarına dahil oldu ve onlarca icazet topladı.
HADİS İLMİNİN TARTIŞMASIZ OTORİTESİ: İMAM BUHARİ
💠 Üniversite eğitiminin ardından
Şabaniye Medresesi Şer'i İlimler Enstitüsü'nde uzun yıllar ders veren, yüzlerce talebe yetiştiren Avvame, öncü bir alimdi.
💠 Bir müddet sonra kendisine gösterilen
teveccüh karşısında kayıtsız kalamayarak Medine İslam Üniversitesi ve Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde dersler verdi.
💠 Bu süreçler
Muhammed Avvame'nin ümmet içinde tanınmasını sağladığı gibi ayrıca titiz ilmi çalışmalarının geniş kitlelere ulaşmasına vesile oldu.
💠 21. yüzyılın başı ile beraber
Allame Muhammed Avvame yayınları tüm dünyada takip edilen, ders halkaları dolup taşan, faaliyetlerini milyonlarca Müslümanın takip ettiği bir isim haline geldi.
AYETLER IŞIĞINDA HADİS İLMİNİN ÖNEMİ
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Avvame, Medine İslam Üniversitesi'nde İlmi Araştırmalar Merkezi'ni kurduğu gibi Mısır el-Ezher Üniversitesi Fas'taki Haseniyye Hadis Enstitüsü, Hindistan'daki Hint İslam Fıkıh Birliği gibi akademik kuruluşlarda misafir öğretim üyesi olarak ağırlandı.
💠 Bunların dışında gerçekleştirdiği ufuk açıcı çalışmalar sebebiyle
Malezya, Endonezya, Güney Afrika ve başka ülkelerde Muhammed Avvame'nin adına kurulmuş akademik araştırma merkezleri mevcut.
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Ümmetin en önemli hadis alimlerinden olan Avvame; Halep, Şam ve Mısır'da sürdürdüğü eğitim hayatında pek çok önemli isimden dersler aldı.
Ahmed es Sıddık el Gumari
➡ Mısırlı alim. Abdullah es Sıddık el Gumari'nin kardeşi.
Abdullah es Sıddık el Gumari
➡ Mısırlı alim. Ahmed es Sıddık el Gumari'nin kardeşi.
Muhammed es Selkini
➡ Avvame'nin hayatındaki ilk hocalarındandır.
FERİDÜDDİN ATTAR'IN NASİHATLERİ