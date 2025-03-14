Ulu Camiler I Diyarbakır Ulu Camii

4 /10 CAMİNİN KİTABESİ













🔸 Toparlayacak olursak bir kiliseyken Selçuklular döneminde yapılan onarım ve eklemelerin ardından camiye çevrilmiştir. Selçuklulardan sonrada bölgeye hakim olan devletlerce pek çok kez onarımdan geçmiştir.

🔸 Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah, İnal ve Nisanoğulları, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev, Artuklular, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve Osmanlı padişahlarından birçoğuna ait kitabeler caminin muhtelif yerlerine konumlandırılmıştır.