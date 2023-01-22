Üç aylar namazı nasıl kılınır? Üç ayların başlangıcında kaç rekat namaz kılınır?
Recep, Şaban ve Ramazan ayını barındıran mübarek üç aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Üç aylar, Yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Peki, üç ayları nasıl değerlendirmeliyiz? Üç aylar namazı nasıl kılınır? Üç ayların başlangıcında kaç rekat namaz kılınır?
Giriş Tarihi: 22.01.2023
16:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
16:53
Mübarek üç ayları, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak etmeye başlayacağız.
◾ Üç aylar, yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir.
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.
◾ Üç ayların İslam'daki yeri ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (sav) nakledilen rivayetler büyük önem taşır.
(Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276) "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır."
◾ Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinin yanı sıra üç aylar içerisinde yer alan
Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin yer alması ayrı bir önem verilmesini sağlar. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesini bu aylarda bulunur.
Üç ayların faziletinden nasıl yararlanabiliriz?
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Üç aylarda nafile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır.
◾ Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.
Üç aylar başlangıcı
◾ Dinin direği namazın İslam'da önemi, başın vücuttaki yeri gibidir. Allah Resulü de (sav) "dinin orta direği" olarak nitelendirir. İ
slam'ın beş temel esasından biri olan namaz, kulların bütün varlığıyla Rabbine yönelişinin sembolüdür.
◾Günlük namaz rekâtları toplamda 40'tır. Bu namazların 17 rekâtı farz, 20 rekâtı sünnet ve 3 rekâtı da vacip olan vitir namazıdır.
Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?
◾ Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın önemine işaret edilmiş,
müminler için vakitleri belli bir fariza olduğu belirtilmiş ve kılınacağı vakitlere değinilmiştir.
◾ Namaz ibadeti akli denge muhakemesi olmayanlar haricinde buluğ çağına erişmiş her Müslümana farzdır.
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Üç aylar, namazlarımızı gözden geçirmek, vakit namazlarını geciktirmemek, kılamadığımız zamanlardaki namazların kazasını kılabilmek için bizlere fırsattır.
Üç aylar hakkında ayet ve hadisler
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Geçmişte kılmadığımız vakit namazlarının bir listesini oluşturarak bunların kazalarını ifa etmeye başlayabiliriz.
◾ Kaza namazımız yoksa
nafile namazlarımızın sayısını arttırabiliriz.
◾ Namaz kılmayı bilmiyor ya da karıştırıyorsanız
namaz rekâtlarını ve "namaz nasıl kılınır" sorusunun cevabını derlediğimiz içeriğe göz atabilirsiniz.