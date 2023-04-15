Tekvir suresi meali, tefsiri ve fazileti
Yirmi dokuz ayetten müteşekkil olan Tekvir Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Dürmek manasına gelen "küvviret" kelimesinin mastarından ismini alan sure içinde önemli konular öne çıkar. Kıyamet, vahiy ve peygamberlik gibi hususlar Tekvir Suresi'nin ana konularıdır.
Giriş Tarihi: 15.04.2023
14:27
➡
Buhari ve Tirmizi'de "iza şemsü küvvirat" olarak anılan Tekvir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in seksen birinci suresidir. Tabiatın işleyişi ve hesap gününe temas eden sure içinde Resulullah'ın (SAV) bir mecnun olmadığı zikredilir.
➡
Fesahat ve Belagat ilminin en müstesna örneklerinin gözlendiği Tekvir Suresi'nde ahiret hayatına dair önemli vurgular mevcuttur.
Fesahat ne demek?
Kelamın açık, anlaşılır ve kusursuz olması anlamında kullanılan tabir.
Belagat ne demek?
Meani, beyan ve bedii gibi ilimleri içinde barındıran edebi bir ilim dalı.
Tekvîr Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın
Tekvîr Suresi 1-14 Ayet Meali
﴾1﴿ Güneş dürülüp karardığında;
﴾2﴿ Yıldızlar dökülüp söndüğünde;
﴾3﴿ Dağlar sökülüp yürütüldüğünde;
﴾4﴿ Doğuracak develer başı boş bırakıldığında;
﴾5﴿ Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde;
﴾6﴿ Denizler kaynatıldığında;
﴾7﴿ İnsanlar (amelleriyle) eşleştirilip (buna göre) şekillendirildiğinde;
﴾8-9﴿ Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda;
﴾10﴿ Defterler ortaya serildiğinde;
﴾11﴿ Gökyüzü sıyrılıp açıldığında;
﴾12﴿ Cehennem ateşi harlatıldığında;
﴾13﴿ Cennet yaklaştırıldığında;
﴾14﴿ Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır.
Tekvîr Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın
Tekvîr Suresi 1-14 Ayet Tefsiri
➡ Kıyamet gününün nasıl dehşet verici bir gün olduğunu ifade etmek ve insanları böylesine dehşetli bir gün için hazırlık yapmaya teşvik etmek üzere, altısı kıyametin başlangıcından hesap zamanına kadar, altısı da hesabın başlamasından itibaren gerçekleşecek on iki olay anlatılmaktadır: a) Güneşin dürülüp kararması. Bundan maksat ya güneşin ışığının sönmesi veya kütlesinin tamamen dağılması, bildiğimiz formunu ve işlevini kaybetmesidir. b) Yıldızların dökülüp sönmesi. Güneş ışığının sönmesi, bir kısmı parlaklığını güneşten alan diğer yıldızların da söneceğine işaret eder.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
Tekvîr Suresi 1-14 Ayet Tefsiri
➡ Temsilî olarak kıyametin şiddetiyle karşılaşan insanın, böylesine değerli mallarına dahi ilgi göstermeyeceğini ifade eder (krş. Hac 22/1-2). "Doğuracak develerin başı boş bırakılması"nın mecazi bir anlatım olduğu, bununla bulutların artık yağmur yağdırmaz olacağı, bu yüzden yeryüzünde hayatın bütünüyle yok olmasına sebep olacak bir kuraklığın yaşanacağı anlamının kastedildiği yorumu da yapılmıştır (İbn Âşûr, XXX, 142-143). e)
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
Tekvîr Suresi 15-21 Ayet Meali
﴾15-16﴿ Hayır hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun!
﴾17﴿ Kararmakta olan geceye andolsun! ﴾18﴿ Ağarmakta olan sabaha andolsun ki,
﴾19-20﴿ O Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür.
﴾21﴿ (Elçi) orada saygın ve güvenilirdir.
Tekvîr Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın