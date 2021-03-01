Şükrün önemine dair 12 tavsiye

Şükür, insanın kendisine verilen nimetlere karşı Allah'a (CC) teşekkür etmesidir. Verilen nimetlere şükretmek Müslümanların ahlaki özelliklerindendir. Allah (CC) Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Müslümanların verilen nimetlere şükretmeleri gerektiğini belirtmiş, eğer şükrederlerse nimetini artıracağına dair söz vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, Benim azabım pek şiddetlidir." (İbrahim, 7) Bu sebeple Peygamber Efendimiz (SAV) ve sahabiler şükür ve şükretmenin önemi üzerinde çok fazla durmuştur. Sizler için şükrün önemine dair İslam alimlerinin öğütlerini derledik.